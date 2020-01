Nowy właściciel oraz trener? Możliwa rewolucja w Milanie!

Kibice Milanu tęsknią za latami świetności, gdy klub sięgał po Ligę Mistrzów i regularnie walczyć o mistrzostwo kraju. Prawdziwe załamanie nastąpiło tuż po odejściu Massimiliano Allegriego, gdy drużynę przejął Clarence Seddorf i zajął odległe, ósme miejsce na koniec sezonu 2013/2014. Od tego momentu, Milan nie jest wymieniany w gronie ścisłej czołówki Serie A. Ten stan rzeczy może się wkrótce zmienić. Wszystko za sprawą potencjalnego, nowego właściciela. Klub ma kupić Bernard Arnault, a wraz z jego inwestycją nastąpią wielkie zmiany.

Pierwsze spekulacje na temat kupna mediolańskiej ekipy przez właściciela koncernu LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), pojawiły się już kilka miesięcy temu. Sensacyjne doniesienia zostały jednak zdementowane, więc dyskusja ucichła. Nowe doniesienia nastąpiły tuż po wypowiedzi Massimo Brambatiego, byłego piłkarza. Stwierdził on bowiem, iż Bernard Arnault kupi wkrótce Milan, a skutki tej inwestycji mogą mieć ogromny wpływ na przyszły rozkład sił w Serie A.

To właśnie osoba Arnaulta rzekomo przekonała Zlatana Ibrahimovicia do podpisania kontraktu. Co więcej, gdy Arnault zostanie oficjalnie właścicielem, powinniśmy być świadkami kolejnych wielkich powrotów. Zarówno Massimiliano Allegri, jak i Ariedo Braida mogą zawitać ponownie w Milanie, gdy Arnault kupi klub.

Wielka rewolucja wymusi oczywiście zmiany. Ze stanowiskiem raczej pożegna się Ivan Gazidis, który od grudnia 2018 roku pełni funkcję dyrektora generalnego. Pod dużym znakiem zapytania ma stanąć także przyszłość Maldiniego.

Jak na razie, kibice mediolańskiego zespołu nie mogą popadać w hurraoptymizm. Ambitne zmiany nie potwierdzono, więc klub musi nadal zmagać się z brutalną rzeczywistością. Mowa o dwunastym miejscu w lidze i stracie trzynastu punktów do czwartego miejsca.