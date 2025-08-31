Fiorentina kontynuuje zbrojenie kadry. Zawodnik z Premier League o krok od transferu

Fiorentina jawi się jako jedna z najciekawszych drużyn nowego sezonu Serie A. Drużyna po raz kolejny zakwalifikowała się do Ligi Konferencji, wrócił do niej Stefano Pioli, a włodarze nie szczędzili pieniędzy na transfery. Jak informuje Fabrizio Romano, szykowane jest kolejne wzmocnienie „Violi”, do której ma trafić zawodnik z Premier League.

Fiorentina postawi krok naprzód?

Poprzedni sezon w wykonaniu Fiorentiny można uznać za bardzo solidny. Drużyna prowadzona przez Raffaele Palladino zajęła w Serie A szóste miejsce, dające udział w Lidze Konferencji. Właśnie w tych rozgrywkach „Viola” dotarła do półfinału, w którym przegrała dwumecz z Realem Betis. Była na tym etapie rozgrywek w każdej z trzech ostatnich edycji. Dwukrotnie przegrała już finał – w 2023 z West Hamem, natomiast rok później – z Olympiakosem Pireus.

Kontrakt Palladino został przedłużony do końca czerwca 2027, natomiast ostatecznie trener odszedł po sezonie za porozumieniem stron. Powodem decyzji był konflikt z Daniele Prade, dyrektorem sportowym klubu, który w wywiadach krytykował go i podważał jego decyzje. W jego miejsce zatrudniono powracającego po kilku latach Stefano Pioliego, który ostatnio był trener Al Nassr.

Klub chce zrobić z nowym-starym szkoleniowcem kolejny krok naprzód. Fiorentina wydaje się głównym faworytem do triumfu w Lidze Konferencji, a włodarze nie szczędzili w letnim oknie transferowym pieniędzy na wzmocnienia. Łącznie wydali niemal 85 mln euro. Do drużyny dołączyli Edin Dzeko, Robin Gosens, Roberto Piccoli, Simon Sohm, Nicolo Fagioli, Albert Gudmundsson, Jacopo Fazzini, Hans Nicolussi Caviglia, Luca Lezzerini, Mattia Viti i Eman Kospo.

Talent zniszczony przez kontuzje

Na tym jednak nie koniec. Jak informuje Fabrizio Romano, niebawem kontrakt z włoskim klubem ma podpisać Tariq Lamptey. Fiorentina zapłaci za niego Brighton sześć milionów euro + bonusy. Jego umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2029. Reprezentant Ghany wzmocni rywalizację na prawej stronie defensywy, gdzie dotychczas występował Dodo.

Lamptey wychowywał się w akademii Chelsea. W pierwszej drużynie wystąpił trzy razy. Zadebiutował w meczu Premier League z Arsenalem, a w ciągu następnego miesiąca zaliczył dwa spotkania w FA Cup. Miało to miejsce w styczniu 2020, który był kluczowy dla jego kariery. Na prawej obronie „The Blues” królował wówczas Cezar Azpilicueta, a do pierwszego składu głośno pukał młody Reece James. Lamptey nie widział dla siebie szans na grę i w ostatnim dniu okienka przeniósł się do Brighton za milion funtów.

Do składu „Mew” wskoczył po wznowieniu covidowego sezonu, które miało miejsce w czerwcu. Rozegrał wówczas osiem meczów z rzędu. Zaprezentował się na tyle dobrze, że następny sezon rozpoczął jako podstawowy prawy obrońca. Zrobił to w świetnym stylu – notował asysty w trzech pierwszych kolejkach, w meczach przeciwko Chelsea, Newcastle oraz Manchesterowi United. W grudniu przytrafiła mu się jednak poważna kontuzja, przez którą stracił resztę sezonu.

Urodzony w 2000 roku zawodnik w kolejnych katach często prezentował się ze świetnej strony, ale nie potrafił ustabilizować formy przez nękające go kontuzje. Od momentu przeprowadzki na The Amex rozegrał w barwach „Mew” 122 mecze, w których strzelił pięć goli i zaliczył 12 asyst.

