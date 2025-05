Fiorentina zabezpieczona na przyszłość. Ważna prolongata stała się faktem

Fiorentina to klub, w którym nudy nie brakuje. Nie tak dawno jeszcze, drużyna z Toskanii błąkała się dość niespodziewanie po dolnych rejonach tabeli Serie A. Od kilku lat jednak, pod wodzą właściciela Rocco Commisso doszło do realnego przełomu, w którym to Viola zaczęła powracać na dawne ścieżki. Vincenzo Italiano doprowadził klub dwukrotnie do finału Ligi Konferencji i jednego finału krajowego pucharu. Teraz, dokonano ważnej prolongaty.

Fiorentina na dobrej ścieżce

Klub grający na Stadio Artemio Franchi mierzy się aktualnie z remontem. Nie tylko swojego obiektu, ale i całego składu. Do tego stopnia, że zupełnie ciekawostkowo – nie ma już w składzie ani jednego strzelca bramki w domowym meczu Lecha z Violą z kwietnia 2023 roku. Arthur Cabral, Giacomo Bonaventura, Nico Gonzalez oraz Jonathan Ikone to piłkarze odpowiednio: Benfiki, Al-Shabab, Juventusu oraz Como.

Sam Raffaele Palladino przychodząc latem po Vincenzo Italiano wykorzystywał na rynku letnim i zimowym wiele okazji. Efektem tego jest obecność Nicolo Fagiolego, Michaela Folorunsho czy Yacine Adliego. Umiejętne zarządzanie składem w walce na trzech frontach (po raz pierwszy) w karierze przyniosło całkiem pozytywne skutki.

Fiorentina jest w półfinale Ligi Konferencji, choć musi odrobić pod kątem dogrywki z Realem Betis jedną bramkę różnicy. W Serie A do tego, przez dłuższy czas toskańczycy byli w walce o Europę – jeśli nie o Ligę Konferencji czy Ligę Europy, to o Ligę Mistrzów.

Trener Fiorentiny cytowany przez oficjalne kanały informacji powiedział po fakcie: – To niespodzianka także dla mnie. Prezydent Commisso powiedział mi o wszystkim zaledwie 30 minut przed [oficjalnym ogłoszeniem – MZ]. Było to bardzo emocjonalne i pokazuje to, że we mnie wierzy. Klub skorzystał z opcji przedłużenia umowy, którą latem ubiegłego roku parafowano na dwa sezony i poprowadzi on Violę do końca czerwca 2027 roku.

Topowy włoski trener z nowej fali

Raffaele Palladino to 41-letni szkoleniowiec pochodzący z Neapolu. Fiorentina zdecydowała się powierzyć mu drużynę latem 2024 roku, widząc prawie dwuletnią znakomitą pracę w Monzy. Absolutny beniaminek Serie A sezonu 2022/23 zakończył ligę na 11. pozycji, a przy okazji – żaden nowy zespół w lidze w historii nie zapewnił sobie tak szybko ligowego bytu na przyszły sezon. Drugi sezon był nieco gorszy, bowiem zanotowali 12. lokatę, ale praca jaką wykonał była równie spektakularna.

Do Juventusu wypromował się Michele Di Gregorio, do Interu Carlos Augusto. Latem ubiegłego roku dokonał się na rynku istny efekt motyla. Thiago Motta ogłosił odejście z Bologni, po czym trafił do Juventusu – z kolei do Bolonii przywędrował trener Fiorentiny, Vincenzo Italiano. Naturalną koleją rzeczy było wypełnienie wakatu po urodzonym w Karlsruhe szkoleniowcu i tym oto sposobem były piłkarz Juventusu i trzykrotny włoski kadrowicz trafił na Artemio Franchi. Aktualnie Viola to ósmy zespół w lidze i do pozycji dającej Ligę Mistrzów traci pięć oczek na trzy mecze do końca.

