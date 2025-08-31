Jamie Vardy znalazł nowy klub. Red Bulla zamieni na espresso

500 meczów i 200 goli. Mistrzostwo i Puchar Anglii. To osiągnięcia Jamiego Vardy’ego w barwach Leicester City. Legenda „Lisów” i całej Premier League kilka miesięcy temu zapowiedziała, że nie przedłuży wygasającego kontraktu i po wielu latach odejdzie z klubu. Anglik długo kazał czekać, aż poznamy jego nowego pracodawcę, ale wszystko wskazuje na to, że oczekiwanie już się kończy i 38-latek przeniesie się do Włoch.

Legenda

Vardy dołączył do Leicester City latem 2012, kiedy „Lisy” zapłaciły za niego milion funtów Fleetwood Town. Przez pierwsze lata był jednym z wielu angielskich napastników na poziomie pogranicza Championship i Premier League, jednak początek jego legendy stanowi wspaniały sezon 2015/16. Sezon historyczny, w którym Leicester pod wodzą Claudio Ranieriego zdobyło mistrzostwo Anglii, a Vardy był kluczową postacią sukcesu strzelając wówczas 24 gole. Został wtedy wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu Premier League. Pobił też rekord liczby spotkań z rzędu ze strzelonym golem (11), należący do Ruuda van Nistelrooya (10).

W kolejnych latach najlepsi zawodnicy odchodzili z Leicester, ale nie on. On został, a z czasem przyszły kolejne sukcesy – m.in. zwycięstwo w FA Cup w sezonie 2020/21. Leicester kilka razy zajmowało także wysokie miejsca w Premier League, dające kwalifikacje do europejskich pucharów.

Kilka miesięcy przed zakończeniem poprzedniego sezonu poinformował, że skończy się ta piękna przygoda i nie przedłuży wygasającego kontraktu. Wspaniale pożegnał się z King Power Stadium – w swoim ostatnim i zarazem 500. występie w barwach „Lisów” zdobył 200. bramkę dla Leicester. Mimo to nie udało mu się jednak pomóc w utrzymaniu i drużyna wróciła do Championship po zaledwie roku.

Transfer do beniaminka

Przez całe lato pojawiały się plotki, gdzie może przejść Vardy. Wśród nich pojawiały się nazwy klubów z całej Europy, ale saga zbliża się ku końcu. Jak poinformował Fabrizio Romano, Vardy zostanie nowym zawodnikiem Cremonese! Anglik podpisze z beniaminkiem Serie A kontrakt do końca czerwca 2026, z opcją przedłużenia o kolejny rok. To już drugi transfer wiekowego snajpera do tej ligi. Wcześniej do Fiorentiny przeszedł 39-letni Edin Dzeko.

Cremonese po awansie z Serie B zwolniło trenera Giovanniego Stroppę, gdyż uważano, że na Serie A potrzeba czegoś więcej. Zdecydowano o zatrudnieniu Davide Nicoli, byłego szkoleniowca m.in. Udinese, Genoim Torino czy Cagliari. Utrzymał on w przeszłości w Serie A Crotone (2016/17) oraz Salernitanę (2021/22), co było odebrane jako ogromny sukces.

Prowadzony przez niego zespół świetnie rozpoczął te rozgrywki, zdobywając w dwóch kolejkach komplet punktów. Na inaugurację „Grigiorossi” sensacyjnie pokonali na San Siro AC Milan 2:1. Przepięknym golem na wagę zwycięstwa popisał się Federico Bonazzoli. W drugiej kolejce podopieczni Nicoli zdobyli trzy punkty w staciu z Sassuolo, z którym wygrali 3:2. Decydującego gola z rzutu karnego w trzeciej minucie doliczonego czasu gry strzelił Manuel De Luca.

Jeszcze przed rozpoczęciem ligi Cremonese mierzyło się w Pucharze Włoch z Udinese. Tam musieli uznań wyższość rywala – spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, ale Udinese lepiej strzelało rzuty karne.

fot. PressFocus