Serie A / Jamie Vardy znalazł nowy klub. Red Bulla zamieni na espresso

Jamie Vardy znalazł nowy klub. Red Bulla zamieni na espresso

Napisane przez Braian Wilma, 31 sierpnia 2025
Vardy

500 meczów i 200 goli. Mistrzostwo i Puchar Anglii. To osiągnięcia Jamiego Vardy’ego w barwach Leicester City. Legenda „Lisów” i całej Premier League kilka miesięcy temu zapowiedziała, że nie przedłuży wygasającego kontraktu i po wielu latach odejdzie z klubu. Anglik długo kazał czekać, aż poznamy jego nowego pracodawcę, ale wszystko wskazuje na to, że oczekiwanie już się kończy i 38-latek przeniesie się do Włoch.

Legenda

Vardy dołączył do Leicester City latem 2012, kiedy „Lisy” zapłaciły za niego milion funtów Fleetwood Town. Przez pierwsze lata był jednym z wielu angielskich napastników na poziomie pogranicza Championship i Premier League, jednak początek jego legendy stanowi wspaniały sezon 2015/16. Sezon historyczny, w którym Leicester pod wodzą Claudio Ranieriego zdobyło mistrzostwo Anglii, a Vardy był kluczową postacią sukcesu strzelając wówczas 24 gole. Został wtedy wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu Premier League. Pobił też rekord liczby spotkań z rzędu ze strzelonym golem (11), należący do Ruuda van Nistelrooya (10).

W kolejnych latach najlepsi zawodnicy odchodzili z Leicester, ale nie on. On został, a z czasem przyszły kolejne sukcesy – m.in. zwycięstwo w FA Cup w sezonie 2020/21. Leicester kilka razy zajmowało także wysokie miejsca w Premier League, dające kwalifikacje do europejskich pucharów.

Kilka miesięcy przed zakończeniem poprzedniego sezonu poinformował, że skończy się ta piękna przygoda i nie przedłuży wygasającego kontraktu. Wspaniale pożegnał się z King Power Stadium – w swoim ostatnim i zarazem 500. występie w barwach „Lisów” zdobył 200. bramkę dla Leicester. Mimo to nie udało mu się jednak pomóc w utrzymaniu i drużyna wróciła do Championship po zaledwie roku.

Transfer do beniaminka

Przez całe lato pojawiały się plotki, gdzie może przejść Vardy. Wśród nich pojawiały się nazwy klubów z całej Europy, ale saga zbliża się ku końcu. Jak poinformował Fabrizio Romano, Vardy zostanie nowym zawodnikiem Cremonese! Anglik podpisze z beniaminkiem Serie A kontrakt do końca czerwca 2026, z opcją przedłużenia o kolejny rok. To już drugi transfer wiekowego snajpera do tej ligi. Wcześniej do Fiorentiny przeszedł 39-letni Edin Dzeko.

Cremonese po awansie z Serie B zwolniło trenera Giovanniego Stroppę, gdyż uważano, że na Serie A potrzeba czegoś więcej. Zdecydowano o zatrudnieniu Davide Nicoli, byłego szkoleniowca m.in. Udinese, Genoim Torino czy Cagliari. Utrzymał on w przeszłości w Serie A Crotone (2016/17) oraz Salernitanę (2021/22), co było odebrane jako ogromny sukces.

Prowadzony przez niego zespół świetnie rozpoczął te rozgrywki, zdobywając w dwóch kolejkach komplet punktów. Na inaugurację „Grigiorossi” sensacyjnie pokonali na San Siro AC Milan 2:1. Przepięknym golem na wagę zwycięstwa popisał się Federico Bonazzoli. W drugiej kolejce podopieczni Nicoli zdobyli trzy punkty w staciu z Sassuolo, z którym wygrali 3:2. Decydującego gola z rzutu karnego w trzeciej minucie doliczonego czasu gry strzelił Manuel De Luca.

Jeszcze przed rozpoczęciem ligi Cremonese mierzyło się w Pucharze Włoch z Udinese. Tam musieli uznań wyższość rywala – spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, ale Udinese lepiej strzelało rzuty karne.

fot. PressFocus

Serie ATransferyZe świata cremoneseJamie VardyLeicester City

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Najnowsze wpisy

