OFICJALNIE: Cracovia pozyskała zdolnego młodzieżowca. Ostatnio grał w klubie Kyliana Mbappe

Cracovia powoli zaczyna przyzwyczajać do wynajdywania na rynku transferowym ciekawych okazji, szczególnie dotyczących młodych graczy z potencjałem na przyszłość. Klub właśnie poinformował, że pozyskał zdolnego Francuza, który ostatnio regularnie grał na zapleczu tamtejszej Ligue 1. Co ciekawe miał tam okazję spotkać byłego trenera Radomiaka Radom oraz byłego skrzydłowego Lecha Poznań.

Cracovia wzmacnia linię obrony

Cracovia pod wodzą nowego trenera – Luki Elsnera, który ma spore doświadczenie z pracy w Słowenii czy Francji – wyrasta na jedną z największych pozytywnych niespodzianek obecnego sezonu Ekstraklasy. Poza porażką 2:5 w Białymstoku z Jagiellonią zespół z Kałuży w każdym meczu zainkasował przynajmniej jeden punkt. Pokonał przed własną publicznością Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, Widzew Łódź, a w ostatniej kolejce Legię Warszawa, a także na inaugurację rozgrywek podopieczni Elsnera wywieźli zwycięstwo z Poznania, w którym mierzyli się z Lechem. Dodatkowo zremisowali w spotkaniach z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice.

W Cracovii w dużej mierze za transfery odpowiada Jarosław Gambal, który jest szefem skautingu i – jak się powiedział prezes Mateusz Drożdż – nieformalnym dyrektorem sportowym. Dzięki jego pracy do Krakowa trafił choćby Ajdin Hasić czy Filip Stolijković, który w najlepszy możliwy sposób zastępuje Benjamina Kallmana. Fin odszedł do niemieckiego Hannoveru i tam również już kilkukrotnie zdążył pokazać swoje umiejętności, jakie wcześniej prezentował na boiskach Ekstraklasy. Gambal był jeszcze odpowiedzialny za kilka innych, równie ciekawych transferów, jednak jak się okazuje to jeszcze nie koniec wzmocnień, jakie dokonał.

Cracovia oficjalnie poinformowała o pozyskaniu z francuskiego Caen – które w poprzednim sezonie spadło z drugiego poziomu rozgrywkowego w kraju – Brahima Traore. To 21-letni środkowy obrońca, mający za sobą blisko 100 spotkań dla swojego klubu, w którym zaczynał swoją profesjonalną przygodę oraz w reprezentacjach różnych kategorii uzbierał kilkanaście występów. Teraz Francuz podpisał kontrakt na najbliższe cztery lata, a dodatkowo znalazła się w nim opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Długoterminowa umowa pozwala myśleć o transferze w przyszłości, który pozwoliłby Cracovii wzbogacić się o kilka milionów euro. Póki co trzeba było za środkowego obrońcę zapłacić około 500 tysięcy w europejskiej walucie.

Spadł z ligi z Ba Louą w składzie

Przez ostatnie pół roku Brahim Traore miał okazję być trenowanym przez byłego szkoleniowca Radomiaka Radom – Bruno Baltazara, który po siedmiu porażkach z rzędu został zwolniony oraz grać w jednej drużynie z doskonale pamiętanym z Lecha Poznań Adrielem Ba Louą. Francuz jest wychowankiem Caen, czyli klubu obecnie mającego właściciela w postaci samego Kyliana Mbappe.

Zadebiutował w nim już w wieku 17 lat, a w ostatnich rozgrywkach na drugim poziomie rozgrywkowym był podstawowym stoperem. W 25 spotkaniach rozegrał ponad dwa tysiące minut, jednak nie uchronił swojego zespołu przed spadkiem z ligi, co z pewnością miało spory wpływ na zmianę barw klubowych przez 21-latka. Łącznie w pierwszej drużynie rozegrał 92 i ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

