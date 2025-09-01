Tryb ciemny

Strona Główna / Serie A / Rabiot kolejnym wracającym do Serie A. Transferowy hit na koniec okna za „drobniaki”

Rabiot kolejnym wracającym do Serie A. Transferowy hit na koniec okna za „drobniaki”

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 01 września 2025
adrien rabiot

Jeżeli mowa o najsłynniejszych rodzicach w futbolu – nie może zabraknąć nazwiska Rabiot. To samo, jeżeli mowa o najlepszych pomocnikach z Francji w ostatnim piętnastoleciu. Były zawodnik PSG i wkrótce Olympique’u Marsylia wkrótce ponownie będzie współpracować z trenerem, którego potocznie nazywanym jest „synkiem”. To wielki upgrade, w stosunku do zawodnika, który opuszcza (na razie na chwilę) klub.

Rabiot z wielkim powrotem

Adrien Rabiot jeśli chodzi o grę w Serie A – kojarzony jest wyłącznie z Juventusem. Francuz grał tam przez pięć lat i odszedł latem 2024 roku z tej drużyny, aby na koniec letniego okna podpisać jako wolny agent z Olympique’iem Marsylia. Na Stade Velodrome był jedną z największych gwiazd ligi – łącznie w 30 meczach trafił dziewięć razy i asystował czterokrotnie. Bardzo mocno pomógł w osiągnięciu wicemistrzostwa, a warto dodać, że OM musiało uporać się z ogromnym kryzysem, jakim było zajęcie 8. miejsca w Ligue 1 w sezonie 2023/24 i aż 10 ligowych porażek. Dokonał tego trener Roberto De Zerbi.

Według informacji Fabrizio Romano Rabiot ma kosztować Milan łącznie 10 milionów euro, co oznacza wynegocjowanie jeszcze korzystniejszej ceny, niż tej, o której się mówiło (15 mln euro chciał OM). Na początku letniego okna transferowego, już po zatrudnieniu Massimiliano Allegriego – Milan próbował zwerbować zawodnika, ale okazało się, że nie było to możliwe. Sytuacja Francuza w klubie była znacznie inna niż obecnie.

Teraz Rabiot zagra w klubie, przeciwko któremu zdobył prawdopodobnie swojego najpiękniejszą bramkę. Mowa o Milanie, który oberwał solowym rajdem francuskiego pomocnika w pandemicznym sezonie 2019/20, dokładnie 7 lipca 2020. Wtedy to Juventus prowadził już 2:0 na San Siro, aby gospodarze zapakowali cztery bramki Wojciechowi Szczęsnemu. Ten mecz określa się do dziś jako jeden z najważniejszych w erze Stefano Piolego.

Awantura ułatwiła sprawę?

Po meczu 1. kolejki Ligue 1 ze Stade Rennais zawrzało w zespole De Zerbiego. Gospodarze stadionu Roazhon Park wygrali 1:0 po golu w końcówce Ludovica Blasa, a sami „Les Olympiens” grali przez większość meczu w liczebnej przewadze i tego kompletnie nie wykorzystali. Adrien Rabiot pobił, a konkretniej spoliczkował Jonathana Rowe’a, który był obiektem krytyki ze strony Geronimo Rulliego. Jak przyznał sam włoski szkoleniowiec, francuski pomocnik i angielski skrzydłowy zachowywali się podczas swojej bójki jak w jakimś brytyjskim pubie.

Pablo Longoria, czyli prezydent klubu nazwał to w „Agence France Presse” (cytat) wydarzeniem o wyjątkowej powadze i przemocy. Jego zdaniem doszło do przekroczenia granic. Longorii w szatni nie było, gdy Rabiot pobił się z Rowe’em, ale skonsultował wszystko ze sztabem – tym sportowym, jak i pozasportowym, którzy powiedzieli mu, że było to coś niespotykanego, brutalnego, bardzo agresywnego i przekraczającego wszelkie granice.

Roberto De Zerbi trenuje od 13 lat, Medhi Benatia gra w najwyższej klasie rozgrywkowej od 22. roku życia, a ja zacząłem grać zawodowo 20 lat temu. Myślę, że wszyscy trzej mamy wystarczające doświadczenie, by powiedzieć, że nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w szatni – dodał Longoria.

W międzyczasie 17-letni Darryl Bakola stracił przytomność… ze stresu. Rzekomo obydwaj panowie z nazwiskiem na literę R „naparzali się” przez 10 minut w szatni. Błyskawicznie po wspólnej decyzji tercetu Longoria – Benatia – De Zerbi zdecydowano o odsunięciu duetu Rabiot – Rowe od treningów z pierwszym zespołem. Po paru dniach trener z Brescii zreflektował się jednak, że chciałby, żeby doszło do zgody i by Francuz powrócił, bo jednak jest on dużo ważniejszym piłkarzem dla klubu. W kontekście Anglika sprawa rozwinęła się za to bardzo sprawnie.

Nadchodzące mecze

    Najśmieszniejsze jest to, że teraz… obaj panowie będą mieli szansę się spotkać. I to od razu! 14 września Bologna – nowy klub Rowe’a przyjedzie na Stadio San Siro zagrać z Milanem Rabiota. Oby tym razem nie doszło do rękoczynów i panowie przed meczem podali sobie ręce jak na ludzi z klasą przystało. Będziemy to z uwagą obserwować, bo z mecz nabierze przy tym dodatkowego smaczku. A i sam Milan pragnie się zrewanżować za porażkę w finale Coppa Italia.

    Fot. PressFocus

    Serie ATransferyZe świata AC MilanAdrien RabiotOlympique MarsyliaSerie A

    Autor

    Avatar użytkownika
    Marcin Ziółkowski
    Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

    Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

    Najnowsze wpisy

    Promocja dnia
    Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
    nowa oferta powitalna BETFAN
    Sprawdź
    Ranking bukmacherów
    1
    Betfan logo
    Betfan
    Bonus 3 x 100% do 200 PLN
    2
    Betclic
    Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
    3
    sts logo
    STS
    Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
    4
    TotalBet logo
    TotalBet
    Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
    zobacz pełny ranking
    Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.