Bayern wypożyczył młody talent do Premier League

Bayern po cichu podjął decyzję, która może zaważyć na przyszłości jednego z najbardziej utalentowanych młodych napastników w Europie. Klub z Monachium nie zamyka drzwi, ale chwilowo uchyla je szeroko — w kierunku Premier League. Czy to ryzyko, czy jednak przemyślany ruch strategiczny?

Bayern oddał wielki talent

Bayern Monachium kontynuuje strategię konsekwentnego rozwoju swoich największych młodych talentów. Najnowszym tego przykładem jest Jonah Kusi-Asare, który właśnie przedłużył kontrakt z „Bawarczykami” i został wypożyczony do Fulham FC na cały sezon 2025/26. Dla 18-letniego napastnika będzie to pierwsza okazja do regularnej gry w jednej z najmocniejszych lig świata. Ruch ten jest też swego rodzaju pokłosiem wypożyczenia innego snajpera do FCB – Nicolasa Jacksona.

Transfer nie jest jednak bezwarunkowy – jak potwierdzono, Fulham zapewniło sobie opcję wykupu, co nadaje całej transakcji nieco większy ciężar. Sam Bayern nie zostawia jednak sprawy przypadkowi. Klub zabezpieczył możliwość odkupu zawodnika w przyszłości, co jasno pokazuje, jak wysoko ocenia potencjał mierzącego 196 cm wzrostu Szweda. Dyrektor sportowy Bayernu, Christoph Freund powiedział:

Jonah bardzo dobrze rozwinął się u nas w ciągu ostatnich półtora roku i miał okazję zadebiutować w profesjonalnej piłce już w swoim pierwszym pełnym sezonie w Monachium. Ma niezwykły talent i teraz zdobędzie cenne doświadczenie na najwyższym europejskim poziomie. Będziemy go uważnie wspierać i jesteśmy przekonani, że podejmie kolejne kroki w swoim rozwoju i będzie nadal dojrzewał w Fulham.

Z Monachium na angielskie boiska

Kusi-Asare trafił do Monachium zimą 2024 roku z AIK Solna. Już sam fakt, że zadebiutował w seniorskiej piłce mając zaledwie 16 lat był wyraźnym sygnałem, że mamy do czynienia z nietuzinkowym talentem. W Bayernie rozpoczął od drużyny U19, przeszedł przez zespół rezerw, a wiosną tego roku zanotował debiut w pierwszej drużynie – najpierw w meczu z Mainz (3:0), a później z RB Lipsk (6:0), wchodząc z ławki w obu przypadkach.

Zadowolenia nie kryją też przedstawiciele Fulham. Tony Khan, dyrektor generalny londyńskiego klubu, wyraził entuzjazm związany z zakontraktowaniem młodego napastnika. Swojej ekscytacji nie krył też sam Kusi-Asare.

– To imponujący młody piłkarz, bardzo sprawny fizycznie, ale jednocześnie dobrze wyszkolony technicznie. Wierzymy, że pomoże nam w tym sezonie, a w przyszłości może zostać z nami na dłużej – skomentował Tony Khan.

– To dla mnie ogromna szansa. Fulham to klub z tradycją i świetnymi kibicami. Chcę się rozwijać, ciężko pracować i pokazać się z jak najlepszej strony – podsumował Jonah Kusi-Asare.

W stronę wielkiej kariery

Choć Kusi-Asare wciąż uchodzi za gracza z kategorii „projekt przyszłości”, jego rozwój jest uważnie śledzony przez trenerów bawarskiego klubu i szwedzkich selekcjonerów. Nastolatek ma już za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, w tym także w kadrze U-21, z którą ostatnio rozegrał cztery spotkania. Z drugiej strony – Bayern wierzy w swojego napastnika i zamierza go bacznie obserwować i śledzić w dalszej karierze.

Wypożyczenie do Premier League może być punktem zwrotnym w karierze Jonaha. Dla Bayernu – to inwestycja w rozwój. Dla Fulham – potencjalny skarb. A dla samego zawodnika – egzamin dojrzałości w najtrudniejszej lidze świata.