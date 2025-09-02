BONUS 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Za trafiony zakład na to, czy obie strzelą w meczu Holandia – Polska
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Bundesliga / Bundesliga: beniaminek ściągnął dwóch graczy z Arsenalu

Bundesliga: beniaminek ściągnął dwóch graczy z Arsenalu

Napisane przez Gabriel Stach, 02 września 2025
Bundeslig HSV Lokonga

Bundesliga ostatnimi tygodniami stanowiła ciekawy kierunek dla piłkarzy z angielskiej Premier League. Przekonać się o tym mogliśmy m. in. w końcówce letniego okienka transferowego, kiedy to do beniaminka trafiło dwóch piłkarzy z londyńskiego Arsenalu.

Bundesliga nowym domem dla niewypału transferowego Arsenalu

Albert Sambi Lokonga definitywnie żegna się z Arsenalem i rozpoczyna nową przygodę w Bundeslidze. Belgijski pomocnik, który trafił do Londynu w 2021 roku z Anderlechtu, nie zdołał przebić się do podstawowego składu „Kanonierów”, a po serii wypożyczeń postanowił, że czas na zmianę otoczenia. Nowym przystankiem w jego karierze stał się Hamburger SV – klub z ogromną tradycją, który marzy o powrocie do ścisłej czołówki Bundesligi.

Lokonga miał być w Arsenalu jednym z tych zawodników, którzy dadzą drużynie świeżość i energię w środku pola. Niestety, Premier League okazała się dla niego bezlitosna. Pomocnik rozegrał 39 spotkań, głównie wchodząc z ławki, i nigdy nie zyskał pełnego zaufania Mikela Artety. Klub próbował rozwijać go poprzez wypożyczenia – najpierw do Crystal Palace, a później do Luton Town. Właśnie tam, w sezonie 2023/24, Lokonga dał o sobie znać, notując 19 występów, gola i trzy asysty. To były przebłyski jakości, ale w oczach londyńczyków – wciąż za mało.

Transfer do Hamburga daje mu nową szansę. Nieoficjalnie mówi się, że kwota transakcji nie przekroczy 10 milionów euro, co w realiach Bundesligi wydaje się rozsądną inwestycją w gracza z potencjałem. HSV, choć dziś nie należy do ligowych gigantów, wciąż ma status jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów niemieckiej piłki. Właśnie takie transfery mają przywrócić drużynie blask dawnych lat i umożliwić rywalizację z najlepszymi w lidze.

Bundesliga skusiła Vieirę

Co ciekawe, Lokonga nie był jedynym piłkarzem Arsenalu, który w ostatnim dniu okna transferowego zasilił Hamburger SV. Klub ogłosił również przyjście Fabio Vieiry – portugalskiego rozgrywającego, który trafił na Volksparkstadion na zasadzie rocznego wypożyczenia. Stefan Kuntz, członek zarządu HSV, powiedział wprost:

Fabio to klasyczny kreator gry, który da nam dodatkową jakość i zwiększy wachlarz możliwości ofensywnych.

Claus Costa, dyrektor sportowy, podkreślał technikę i uderzenie Portugalczyka z dystansu, przypominając, że ma on za sobą doświadczenie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Sam zawodnik nie ukrywał ekscytacji nowym wyzwaniem i przyznał, że rozmowy z trenerem przekonały go do wyboru Hamburga. Vieira będzie grał z numerem 20, a jego celem jest wniesienie do zespołu polotu, asyst i bramek. A Bundesliga? Może okazać się dla niego miejscem na przełamanie i odzyskanie formy.

Bundesliga wciąż atrakcyjna

Dla HSV to podwójny sukces – ściągnięcie dwóch zawodników, którzy mają coś do udowodnienia i którzy mogą stać się fundamentami drużyny w najbliższym sezonie. Dla Lokongi oznacza to możliwość odbudowania reputacji, której nie zdołał zbudować w Anglii. W Bundeslidze będzie miał okazję udowodnić, że opinie o jego talencie sprzed kilku lat nie były przesadzone.

Hamburg widzi w tym duecie szansę na poprawę jakości w środku pola i ofensywie. Lokonga – pracowity i solidny, Vieira – błyskotliwy i kreatywny. Razem mogą stać się duetem, który nada „Rothosen” nowego charakteru. A dla kibiców HSV to nie tylko ekscytujący transferowy finał lata, ale i sygnał, że klub naprawdę chce utrzymać się w niemieckiej ekstraklasie po awansie w zeszłym sezonie. Z drugiej strony jest to również sygnał, że Bundesliga nadal jest popularnym kierunkiem dla wielu zawodników.

fot. screen/Youtube

BundesligaTransferyZe świata Albert Sambi LokongaarsenalbundesligaFabio VieiraHamburger SVPremier Leaguetransfery

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 400 zł
za poprawny typ na BTTS Holandia - Polska
Sprawdź
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.