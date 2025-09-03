BONUS 400 ZŁ NA START W BETFAN!
OFICJALNIE: Śląsk Wrocław wzmocnił się byłym piłkarzem Arsenalu

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 03 września 2025
śląsk wrocław michał rosiak

Sezon Betclic 1. Ligi rozpoczął się ponad miesiąc temu. Jest jednak jeszcze chwila na dokonywanie wzmocnień. Śląsk Wrocław postanowił nie tracić czasu i spróbować swojego szczęścia w poszukiwaniu wolnych agentów. Jednego z nich udało się zakontraktować na optymalnych warunkach z małym ryzykiem. Jeszcze niedawno był on częścią jednego z najlepszych klubów na świecie.

Śląsk Wrocław z Michałem Rosiakiem na pokładzie

Już lada chwila koniec okna transferowego w polskiej lidze (8 września) i mecze reprezentacyjne – zanim to jednak, Śląsk Wrocław zdecydował się wzmocnić kadrę kolejnym nazwiskiem. To piłkarz bardzo uniwersalny, który zagra zarówno w środku, jak i na boku drugiej linii. Będzie występować on z numerem 27 na koszulce.

Mowa o Michale Rosiaku, piłkarzu z rocznika 2005. Przebywał on w akademii Arsenalu przez dziewięć lat i od 1 lipca był bez klubu. Był na testach w trzecioligowym angielskim klubie Wycombe Wanderers, ale finalnie nie podpisał tam umowy. Przyszła więc pora na powrót do ojczyzny. Dla Rosiaka gra w Śląsku będzie pierwszym doświadczeniem w futbolu seniorskim. Podpisał on umowę do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Rosiak od półtora roku występował w drużynie Arsenalu U21 – grał więc w rozgrywkach Premier League 2. W tym czasie zanotował 26 występów, sześć trafień i jedną asystę. Jego zespół po zajęciu ósmego miejsca w fazie zasadniczej, zagrał w play-offach i odpadł w 1/8 z Manchesterem City.Nowy nabytek Śląska był też na ławce w rewanżowym starciu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie bardzo mocno nastawiony na remontadę Real Madryt przegrał finalnie z Arsenalem 1:2. Polak obejrzał cały mecz z ławki. Nie wystąpił on ani razu w pierwszym zespole „Kanonierów”.

W drużynach młodzieżowych z kolei zagrał 82 razy (poza U21 i U18, grał także w Młodzieżowej Lidze UEFA). Strzelał bardzo dużo goli jak na prawego obrońcę. Jest trochę jak Trent Alexander-Arnold, bo po pierwsze – umie bić stałe fragmenty i to jak! A po drugie z powodzeniem występuje w środku pomocy lub prawej obronie. Aha, no i jeśli ma już grać w pierwszym składzie, a w klubie nikt nie odda mu rzutów wolnych, to powinni tam puknąć się mocno w głowę! Rosiak to prawdziwy egzekutor w tym stałym fragmencie. Jest mistrzem rzutów wolnych.

Początek sezonu we Wrocławiu – mieszane uczucia

Śląsk rozegrał do przerwy reprezentacyjnej już osiem spotkań. Mimo trzeciej lokaty w tabeli Betclic 1. Ligi, wrocławianie pod wodzą Ante Simundży nie potrafią ustabilizować swojej formy. Już czterokrotnie tracili punkty, z czego pierwszą wygraną zanotowali dopiero w trzeciej kolejce. Od tej pory jednak przegrali tylko raz, z Wisłą Kraków w „trybie walec”, bo aż 0:5 przy Reymonta.

Nadchodzące mecze

    Bilans 4-2-2 daje wrocławianom niewielki bufor na tym etapie sezonu – wszystko bowiem z powodu zaciętej rywalizacji na pierwszoligowym poziomie. Do tego stopnia, że posiadająca trzy punkty mniej Stal Mielec jest… jedenasta, a więc aż osiem miejsc niżej! Wrocławianie mają też drugą najgorszą defensywę z najlepszej ligowej ósemki – podopieczni słoweńskiego trenera, który niegdyś ograł Tottenham w Lidze Europy, stracili aż 13 bramek w ośmiu spotkaniach. Ten element będzie kluczem do poprawy na kolejnych treningach, jeżeli na Dolnym Śląsku marzą o szybkim powrocie do PKO BP Ekstraklasy.

    Fot. PressFocus

    Autor

    Marcin Ziółkowski
