OFICJALNIE: Polonia Warszawa z zawodnikiem z PKO BP Ekstraklasy

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 05 września 2025
Długo w Warszawie nie było ekstraklasowych derbów. Wszystko z prostego powodu – Polonia Warszawa od prawie 15 lat nie zawitała do elity. Wydaje się, że do tego momentu jest coraz bliżej, bowiem na boiskach pierwszej ligi warszawianie zaprezentowali w ostatnich 18 miesiącach naprawdę sporo jakości. Gregoire Nitot i spółka wiedzą jak bardzo na Konwiktorskiej brakuje futbolu z najwyższego poziomu i stąd kolejne wzmocnienie.

Polonia Warszawa zgarnia wicemistrza Polski, który miał nieudany transfer

Blisko 100 meczów na najwyższym poziomie ligowym w Polsce plus kilka spotkań w eliminacjach europejskich pucharów. Polonia Warszawa na takie okazje tylko czeka. Wykorzystała ją i tym razem. Umowę z „Czarnymi Koszulami” podpisał Patryk Janasik. Jeden z ulubionych żołnierzy w trenerskiej karierze Jacka Magiery nie podbił Krakowa i po roku (łącznie w jedynce i drugiej drużynie – 550 minut) w barwach Cracovii zdecydował się na kolejną zmianę otoczenia, a przede wszystkim zejście o szczebelek niżej. 28-latek podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zagra on z numerem 97 na koszulce.

Janasik, wychowanek Błękitnych Wronki, swego czasu był też podopiecznym drugiej drużyny Lecha Poznań. Najdłużej wytrwał jednak we Wrocławiu, bo zagrał tam 94-krotnie. Był zresztą bardzo ważnym piłkarzem pierwszego składu u sensacyjnego wtedy wicemistrza Polski. Jego atutem było to, że występował na obu bokach obrony. Magiera stawiał na niego, gdzie mu pasowało i w ten sposób Janasik uzbierał ponad 2000 ligowych minut w fantastycznym dla klubu sezonie.

Odszedł jednak do Krakowa i przepadł, bo tak można stwierdzić po rozegraniu tylko 460 minut w PKO BP Ekstraklasie. Cracovia grała jednak inaczej – przede wszystkim w oparciu o wahadła. Nie miał absolutnie żadnych szans w rywalizacji z Otarem Kakabadze, kapitanem i reprezentantem Gruzji, który dokłada dobre liczby. Lewą stronę zajął David Kristjan Olafsson i też dowoził, bo zdobył cztery bramki i miał trzy asysty. Rozegrał fantastyczny mecz z Motorem Lublin, w którym popisał się… hat-trickiem! Gdzie tam miejsce dla Janasika? Ano nie było. Ten sezon zaczął… w rezerwach.

„Czarne Koszule” znów powalczą o awans – taki jest plan

W ostatnim czasie Polonia Warszawa ogłosiła dwa bardzo ciekawe wzmocnienia – pierwszym z nich jest Simon Skrabb, który podczas pobytu w Brescii zagrał na włoskich boiskach w kilku spotkaniach razem z Sandro Tonalim. Uniwersalny ofensywny zawodnik był bardzo ceniony w szwedzkiej ekstraklasie. Innym z nowych piłkarzy jest z kolei Portugalczyk, pierwszy w historii klubu – Diogo Brasido z Estoril. Co prawda grał on w trzeciej lidze, dla CF Os Belenenses, ale był wybrany najlepszym obrońcą sezonu 2024/25 podczas gry w swoim tymczasowym klubie na trzecim poziomie.

Gdy rok temu Rafał Smalec rozpoczynał sezon 2024/25 w roli trenera ówczesnego beniaminka, mało kto spodziewał się happy endu na koniec rozgrywek. Już wtedy nastroje były ponure, a trener tracił poparcie, nie widać było progresu. W międzyczasie zespół objął Mariusz Pawlak, klubowa legenda i cytując klasyka – maszyna ruszyła. Było naprawdę blisko, bowiem „Czarne Koszule” dotarły do strefy play-off, zajmując szóstą lokatę w fazie zasadniczej. W półfinale baraży lepsza okazała się Wisła Płock po dwóch golach w końcówce spotkania.

Teraz kibice z chęcią powtórzyliby scenariusz z ubiegłego sezonu, ale oczywiście z udanym zakończeniem. Polonia Warszawa zajmuje aktualnie… szóstą lokatę w pierwszoligowej tabeli. Bilans 3-3-2 daje 12 oczek i z meczem przewagi mają oni stratę dwóch punktów do wicelidera rozgrywek – Wieczystej Kraków. Następny mecz warszawianie zagrają na trudnym terenie w Legnicy z Miedzią 14 września. „Miedzianka” pokonała ostatnio walec z Reymonta – Wisłę 2:0. Była to trzecia wygrana podopiecznych Janusza Niedźwiedzia z rzędu. Co ważniejsze – w pełni zasłużona. Wisła została taktycznie „zjedzona”.

Fot. Polonia Warszawa

