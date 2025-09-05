Holandia – Polska, czyli powiew świeżego powietrza, którego bardzo brakowało
W pierwszym meczu kadencji Jana Urbana, Polska zremisowała na De Kuip w Rotterdamie z kadrą Holandii 1:1. To wynik, którego mało kto się spodziewał. „Biało-Czerwoni” tym samym mają tyle samo oczek na koncie co „Oranje” oraz Finowie, choć Holendrzy mają jeden mecz rozegrany mniej. Ekipa Ronalda Koemana po raz pierwszy w eliminacjach straciła gola. Warto docenić występ Polaków w Rotterdamie, nawet pomimo pewnych niedoróbek.
Polska udanymi debiutami ostatnio stoi
Polska kadra w wykonaniu Jana Urbana zaprezentowała się całkiem nieźle. Mało kto w ostatnich latach utarł nosa Holendrom i to na ich terenie. Warto zerknąć tutaj na statystykę, którą zamieścił na swoim koncie Cezary Kawecki, miłośnik statystyk. Zanim Polakom udało się zremisować spotkanie na holenderskiej ziemi w meczu o stawkę, ostatnie ekipy które tego dokonały to… Hiszpania i Niemcy.
Absolutna europejska i światowa czołówka. I jak nie być tu zadowolonym z postawy? Polska Michała Probierza nie kojarzyła się z wieloma pozytywami. Tutaj mamy drugi z rzędu debiut selekcjonera zakończony bez porażki – dawno nie było, bowiem od Janusza Wójcika brakowało debiutanckich wygranych od razu w pierwszym meczu nowej kadencji. Do poprawy głównie… opanowanie zawodników. Nie brakowało paniki i nieprzemyślanych zagrań. Ostatnie 20 minut broniliśmy się znakomicie.
📊 Ostatnie straty punktów reprezentacji Holandii w meczach o stawkę u siebie:
🔵 1:1 vs Polska 🇵🇱 🆕
🔵 2:2 vs Hiszpania 🇪🇸
🔵 2:2 vs Niemcy 🇩🇪
🔴 1:2 vs Francja 🇫🇷
🔴 2:3 vs Włochy 🇮🇹#NEDPOL pic.twitter.com/oPlJQJcYCO
— Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) September 4, 2025
Mieliśmy też od pierwszej minuty jednego debiutanta – Przemysław Wiśniewski ze Spezii, grającej w Serie B. Nie było widać u rosłego obrońcy tremy debiutanta. A jeszcze ten sprint w pierwszej połowie, w którym to pomknął dobre 30 metrów… Jak wchodzić do kadry narodowej to właśnie tak! Oby Przemek był tylko lepszy, gdyż wiemy, że drzemie w nim potencjał. Liguryjski tur śląskiego pochodzenia tym meczem powinien przykuć wiele oczu skautów z dobrych klubów. Sezon w Serie A ze Spezią i bramka z Milanem – teraz debiut w kadrze narodowej w świetnym stylu i to na legendarnym De Kuip. Całkiem fajne wspomnienia kolekcjonuje były piłkarz Górnika Zabrze. Polska obrona znalazła remedium na kłopoty?
Gotówka zagrał szefa, czyli najlepsza możliwa odpowiedź
Te golfista, śpisz? @ProbierzMichal #POLNED #NEDPOL pic.twitter.com/JrnhSDYiw2
— Kama (@mlodykama) September 4, 2025
Wracając do tematu
golfisty byłego selekcjonera Michała Probierza, nie pałał on zbytnią sympatią w kierunku Matty’ego Casha. Poza wieloma drobnymi urazami piłkarza Aston Villi, chodziło m. in. o kwestie językowe, to miało się nie podobać byłemu trenerowi „Pasów”. Rzecz w tym, że jednocześnie stawiał na piłkarzy… znacznie gorszych. Z całym szacunkiem, ale prawdopodobnie tylko najlepsza wersja Przemysława Frankowskiego (ta z najlepszych meczów z RC Lens) mogłaby się w ogóle równać z dyspozycją Casha z angielskich boisk.
Jak sam o sobie powiedział w ramach nagrań własnych personaliów dla telewizyjnych nadawców, Mateusz Cash ponownie trafił do siatki z Holendrami i ponownie w Rotterdamie, zapewniając nam cenny remis. Przyznał po meczu, że lubi tam grać, pamiętał atmosferę z poprzedniego starcia. Jak czasem niewiele potrzeba do szczęścia… Wielu kadrowiczom też poprawił humoru brak samego Probierza, który nie od dziś lubi być jedynym dominującym samcem alfa w stadzie. Dziś jest Jan Urban, który wierzy w umiejętności swoich graczy i było to widać na murawie. Piłkarz Aston Villi prawdopodobnie zadedykował swojego gola Probierzowi – w końcu miłośnikowi golfa. Ciekawe czy były selekcjoner Jagiellonii – pozostając w terminologii golfowej – wpadł po fakcie do dołka.
Ekstraklasa postraszyła grube ryby
Weszła trójka gości z Ekstraklasy i Holendrzy nie wiedzą co sie dzieje pic.twitter.com/hwBKev4xvz
— Polish Merkury (@Merkuury) September 4, 2025
Wielokrotnie widząc personalia w polskiej kadrze można załamać ręce. Patrząc na formę niektórych piłkarzy w klubach, tj. Piotra Zielińskiego w Interze czy niedawno jeszcze Kacpra Urbańskiego – ciężko było za coś pochwalić. Warto więc wysyłać ekstraklasowiczom. Spotkanie w Rotterdamie pokazało, że wystarczy dobrze poszukać. Mecz od strony polskiej odmienił się po wejściu Pawła Wszołka, Kamila Grosickiego i Bartosza Kapustki. Byłyby to zmiany, których nie powstydziłby się sam Adam Nawałka przed dziewięcioma laty. Czas leci nieubłaganie, a… wszyscy trzej znów się przydali.
Jak zażartował jeden z twitterowiczów – będziemy płakać po zakończeniu kariery przez Wszołka, ale na szczęście z jego zdrowiem, wydarzy się to za 15 lat. Znakomicie schował Dumfriesa do kieszeni, co niektórzy internauci zwiastowali słynnym memem z motywem z gier z serii GTA (tym ze smyczą). Grosicki po swoim końcu w kadrze, wrócił i także zaprezentował się przyzwoicie. Wielu graczy Premier League dowiedziało się, że mocna jednak ta Ekstraklasa. Kto wie, może za miesiąc doczekamy się kolejnych ligowców w kadrze Urbana?
