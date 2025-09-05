Były bramkarz Porto zatrzymany za… posiadanie broni

Aktualnie temat FC Porto jest niezwykle głośny w naszym kraju ze względu na duet polski stoperów, pozyskanych podczas tego okienka. W portugalskich mediach zawrzało jednak po przekazaniu informacji na temat byłego brazylijskiego bramkarza tego klubu. Po przeszukaniu jego domu znaleziono broń, a także amunicję, przez co emerytowany już zawodnik został zatrzymany.

Były bramkarz Porto z problemami

47-letni już Helton, a więc były zawodnik portugalskiego FC Porto nie ma aktualnie lekko. Wielu piłkarzy po swoich karierach, szczególnie tych z Ameryki Południowej, ma problemy z prawem, bądź ich życie poza grą jest dalekie od ideału. Cała sprawa rozpoczęła się od tego, iż na policję zostało złożone zawiadomienie o przemoc domową przez… kochankę. Miała on od wielu lat utrzymywać kontakt i być wręcz w związku pozamałżeńskim. Kiedy jednak około siedem lat temu chciała zakończyć tę relację, Helton miał jej grozić przedmiotem przypominającym broń.

To w połączeniu z innymi zachowaniami, jak przekazał portugalski dziennik „Publico”, skłoniło sąd do wydania nakazu przeszukania domu 47-latka. Okazało się to naprawdę dobrą decyzją, ponieważ w jednej z szaf znajdujących się w jego sypialni znaleziono pistolet. Były piłkarz od razu zarzekał się, iż należał on do jego przyjaciela, który już niestety nie żyje. Dość szybko okazało się jednak to kłamstwem. Śledztwo wykazało, iż broń była zarejestrowana na zupełnie kogoś innego i co więcej, została skradziona około 70 kilometrów od Vila Nova de Gaia, a więc miejsca, gdzie mieszka były bramkarz.

Kim był Helton?

Temat FC Porto był i nadal jest poruszany bardzo często w polskich mediach. To za sprawą transferu Jakuba Kiwiora, który dołączył do Jana Bednarka, który to do portugalskiego zespołu dołączył kilka tygodni wcześniej. Fani tego klubu poznają polskich zawodników, ale doskonale pamiętają postać taką jak Helton. Brazylijczyk dołączył do Porto w 2006 roku i grał w nim przez 11 lat, notując w tym czasie aż 334 występy. W koszulce „Smoków” święcił również wiele triumfów. Aż siedmiokrotnie zostawał mistrzem Portugalii, do tego dołożył cztery puchary oraz sześć superpucharów kraju. W sezonie 2010/11 wygrał także z klubem z Estadio do Dragao Ligę Europy.

Wychowanek brazylijskiego Vasco da Gama zakończył karierę w 2021 roku. W ostatnim czasie pracował jako trener bramkarzy w SC Canidelo, czyli portugalskim klubie z niższego szczebla rozgrywkowego. Teraz jednak, mimo licznych osiągnięć i rozpoznawalności, będzie miał raczej sporą rysę na wizerunku i.. wyrok. Co prawda został zwolniony z aresztu, natomiast ma on regularnie stawiać się w sądzie w oczekiwaniu na datę rozprawy, w której raczej nie będzie dla niego taryfy ulgowej.

Fot. PressFocus