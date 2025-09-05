Znamy kolejnych uczestników mistrzostw świata 2026. Powrót na mundial po kilkunastu latach

Znamy dokładnie ⅓ uczestników mistrzostw świata 2026. Do grona 13 drużyn z pewnym już udziałem w przyszłorocznym mundialu dołączyły trzy ekipy z Ameryki Południowej. Tym samym w strefie CONMEBOL poznaliśmy komplet zespołów z bezpośrednim awansem, a do rozstrzygnięcia pozostał jedynie uczestnik interkontynentalnych baraży.

Znamy kolejnych uczestników mistrzostw świata 2026

Wrześniowa przerwa reprezentacyjna oznacza koniec eliminacji do mundialu 2026 w strefie CONMEBOL, czyli Ameryki Południowej. Przed tym zgrupowaniem pewne wyjazdu na przyszłoroczne mistrzostwa świata były trzy drużyny – Ekwador, Brazylia oraz Argentyńczycy, czyli obrońcy tytułu. Kwestią czasu pozostawało zaś „przyklepanie” bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata przez Urugwaj oraz Paragwaj. Kraje te potrzebowały raptem punktu w dwóch meczach, a do tego miały znacznie lepszy bilans od zajmującej miejsce barażowe Wenezueli. Do tego dochodziła Kolumbia, która nad Wenezuelą miała cztery punkty przewagi.

Te trzy ekipy bezpośredni awans na mistrzostwa świata mogły zapewnić sobie już w przedostatniej kolejce, bowiem Wenezuelę czekało wyjazdowe starcie z absolutnym hegemonem – Argentyną. Urugwaj i Kolumbia grały zaś ze znacznie słabszymi rywalami, a Paragwaj z pewnym już wyjazdem na mundial Ekwadorem. Paragwajczycy cel minimum spełnili, gdyż zremisowali 0:0, z kolei Urugwaj i Kolumbia pokonały swoich przeciwników 3:0 – kolejno Peru oraz Boliwię. Takim samym rezultat zaś Wenezuela została rozbita w Buenos Aires przez aktualnych mistrzów świata, a dwukrotnie skarcił ich Leo Messi.

Tym samym Urugwaj po raz 15. w historii, a piąty raz z rzędu zagra na mistrzostwach świata. „Los Charrúas” przebili swój wyczyn z lat 1962-1974, kiedy to cztery razy z rzędu wystąpili na mundialu. Z kolei po raz siódmy na mistrzostwach świata zagra Kolumbia, która ostatni raz udział w tym turnieju wzięła w 2018 roku. Na swoim ostatnim jak dotąd mundialu „Trójkolorowi” dotarli do 1/8 finału. Z dorobkiem sześciu punktów wygrali swoją grupę, a jedną z dwóch drużyn, którą pokonali, była reprezentacja Polski.

Paragwaj zaś na mistrzostwach świata wystąpi po raz dziewiąty, ale na udział w tym turnieju musiał czekać aż 16 lat. „Guarani” ostatni raz na mundialu zagrali w 2010 roku, kiedy to zresztą osiągnęli swój największy sukces. Najpierw wygrali grupę, w której rywalizowali m.in. z obrońcami tytułu – Włochami, a ostatecznie dotarli do ćwierćfinału. Tam skromnie, bo tylko 0:1 i dopiero po golu w 83. minucie, przegrali z późniejszymi zwycięzcami mundialu w RPA – Hiszpanami. Od tego czasu Paragwaj nie grał nawet w barażach o awans.

Dwa dodatkowe miejsca w barażach

W barażach o awans zagra za to Wenezuela lub Boliwia, bowiem tylko te dwie reprezentacje ze strefy CONMEBOL mają jeszcze szansę na udział w przyszłorocznym mundialu. W ostatniej kolejce eliminacje obie drużyny zagrają u siebie i podejmą drużyny pewne już awansu na mistrzostwa świata. Wenezuela zmierzy się z Kolumbią, Boliwia zaś z Paragwajem. Faworytem do udziału w barażach jest Wenezuela, która ma punkt przewagi, a przy równej liczbie punktów na jej korzyść przemawia bilans bramkowy: -7 w porównaniu do -19 po stronie Boliwii.

W interkontynentalnych barażach udział weźmie sześć reprezentacji – po jednej z Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Oceanii oraz dwie z Ameryki Północnej. Awans na mistrzostwa świata wywalczą dwie z nich. Rozegrane zostaną dwa mecze finałowe, a dwa najwyżej rozstawione w rankingu FIFA kraje automatycznie awansują do finału baraży. Baraże odbędą się w marcu 2026 roku w Ameryce Północnej.

fot. screen SBS Sport / YouTube