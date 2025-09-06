Były piłkarz Celtiku trafił do szpitala psychiatrycznego. Powodem dziwne zachowanie pod szkołą

Najwięcej lat swojej piłkarskiej kariery, bo aż osiem, spędził w Celtiku. Z „The Bhoys” zdobył dziewięć trofeów, z czego pięciokrotnie zostawał mistrzem Szkocji. Krótko przed jego 50. urodzinami, które obchodzić będzie w październiku, doszło do niepokojących zdarzeń z jego udziałem. Trafił do szpitala psychiatrycznego z powodu pojawiania się pod szkołą i wydawania dziwnych okrzyków.

Zasłużony piłkarz Celtiku

Choć pochodzący z Gwinei – Dianbobo „Bobo” Baldé urodził się w Marsylii, a do seniorskiej piłki wchodził jako zawodnik miejscowego Olympique’u, nigdy nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole OM. W 1999 roku definitywnie rozstał się z „Olimpijczykami” i przeniósł się do Tuluzy, z której dwa lata później trafił do słynnego Celtiku. Klub z Glasgow był jedynym zagranicznym w jego życiu. Na Paradise spędził najwięcej lat kariery – osiem – a żadnej innej koszulki nie zakładał tak często. W barwach „The Bhoys” wystąpił aż 233 razy.

W tym czasie zdobył z Celtikiem dziewięć trofeów, z czego pięć mistrzostw Szkocji. Do tego dołożył dwie wygrane w krajowym pucharze oraz jedną w pucharze ligi. Podczas jego pobytu na Paradise klub z Glasgow osiągał także swoje najlepsze wyniki w Lidze Mistrzów w postaci 1/8 finału w sezonach 2006/07 i 2007/08. Miał także okazję dzielić szatnię z dwoma Polakami – Arturem Borucem oraz Maciejem Żurawskim. W 2003 roku został także wybrany najlepszym piłkarzem Celtiku za sezon 2002/03, w którym to „The Bhoys” dotarli do finału Pucharu UEFA.

Choć Baldé ostatni raz dla Celtiku zagrał w maju 2008 roku, to odszedł dopiero rok później. Na początku sezonu 2008/09 klub wprost ogłosił, że Gwinejczyk dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu, który spełni jego oczekiwania finansowe. Do transferu jednak nie doszło, wobec czego cały sezon 2008/09 spędził poza kadrą meczową. Co więcej, nie od razu po rozstaniu z Celtikiem udało mu się znaleźć nowego pracodawcę. Ostatecznie trafił do średniaka Ligue 1 – Valenciennes, gdzie spędził dwa sezony i był to jego przedostatni klub w życiu.

Trafił do szpitala psychiatrycznego

Piłkarską karierę zakończył jako 36-latek, po sezonie 2011/12, który spędził w spadkowiczu z Ligue 1 – AC Arles-Avignon. Po odwieszeniu butów na kołku pracował m.in. w strukturach gwinejskiej federacji. W 2013 roku został zatrudniony jako koordynator sportowy seniorskiej reprezentacji, a w latach 2019-21 był nawet selekcjoner kadry U20. W ostatnich latach nieco odsunął się w cień, ale teraz przypomniał o sobie. Marsylski „La Provence” poinformował bowiem, że Baldé trafił do szpitala psychiatrycznego z powodu jego dziwnego zachowania.

Zbliżający się do 50. urodzin (obchodzić je będzie 5 października) Gwinejczyk we wtorek 2 września pojawił się pod jedną ze szkół podstawowych i zaczął wypowiadać niepokojące rzeczy, mówiąc np. o „misji przed śmiercią”. Jego zachowanie doprowadziło do obywatelskiego zatrzymania, choć nie przebiegło ono w standardowy sposób. Został potrącony samochodem oraz uderzony w twarz, wobec czego po wezwaniu służb trafił na komisariat jako ofiara. Tam również „zaczął wygłaszać nieco niespójne uwagi” – czytamy w „La Provence”.

Mimo to został wypuszczony na wolność, ale w środę i czwartek zjawił się pod tą samą szkołą i posługując się niezrozumiałym językiem znów mówił, że „ma do wykonania misję przed śmiercią”. Po kolejnej interwencji służb uznano, że 49-latek wymaga obserwacji psychiatrycznej. Trafił do marsylskiego szpitala Timone, gdzie lekarze stwierdzą, czy mężczyzna zagraża bezpieczeństwu innych.

fot. Proguinée.org / Twitter