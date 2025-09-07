Wielkie wzmocnienia Wieczystej! Do Krakowa trafi dwóch zawodników znanych z Jagiellonii i… być może na tym nie koniec

Wieczysta ma ambitne plany, by Betclic 1. Ligę potraktować tylko jako przystanek przed awansem do PKO Ekstraklasy, w której też chciałaby pokazać swoje możliwości i rywalizować z najlepszymi. Ma to przekucie w „grubych” transferach. To jeszcze nie koniec wzmocnień. Klub z Chałupnika (na razie bardziej z Sosnowca) planuje bardzo mocno zakończyć okienko transferowe. Do Krakowa ma trafić zawodnik Jagiellonii, jego niedawny kolega i być może na tym się nie zakończy.

Z Białegostoku do Krakowa

Wieczysta Kraków pozyskała już wielu ciekawych zawodników. Zdecydowanie największym hitem transferowym tego lata jest pozyskanie Lucasa Piazona, który swego czasu był jednym z większych talentów w szeregach londyńskiej Chelsea i zaliczył nawet kilka spotkań w tej drużynie. Doskonale pamiętają go fani wszelkiej maści gier piłkarskich – FIFA czy Football Manager. Poza tym do Krakowa trafił były król strzelców Ekstraklasy – Carlitos czy inni ciekawi gracze jak choćby: Petar Pusić, Dawid Szymonowicz, Kamil Pestka, Karol Fila czy Dawid Szymonowicz. To duże doświadczenie. Wielu z nich gra w pierwszym składzie.

Mimo że okienko transferowe nieuchronnie zbliża się do końca, to jeszcze nie koniec wzmocnień w wykonaniu beniaminka drugiego poziomu rozgrywkowego. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki” wkrótce do Wieczystej przeniesie się dwóch skrzydłowych, którzy ostatnio występowali w Jagiellonii. Pierwszy z nich to Miki Villar, który do drużyny Adriana Siemieńca przeniósł się minionego lata z Wisły Kraków. W najbliższych godzinach ma on przejść testy medyczne po czym związać się kontraktem na najbliższe dwa lata.

Hiszpan nigdy nie był kluczowym zawodnikiem w swoim zespole, ale był dość istotnym elementem rotacji przy grze na trzech frontach. Łącznie w zeszłym sezonie w 49 meczach rozegrał ponad 2000 minut, strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Mimo wszystko „coś tam” pograł. Na Cercle Brugge (dwa razy) i pierwszy mecz z Realem Betis wyszedł nawet w pierwszym składzie! Więc znowu tak nieistotny nie był. W bieżących rozgrywkach już tak często się nie pojawia na placu gry i zaliczył zaledwie pięć niezbyt znaczących epizodów. Przegrał rywalizację o miejsce w składzie i teraz szuka sobie nowego pracodawcy. Wieczysta liczy, że Villar znów stanie się czołowym skrzydłowym Betclic 1. Ligi, tak jak to miało miejsce w Wiśle (pięć goli i pięć asyst w sezonie 2023/24)

Znacznie większą rolę odgrywał Kristoffer Hansen, który po zakończeniu ostatniego sezonu nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i obecnie nie ma on pracodawcy. Według Włodarczyka on również zasili szeregi drużyny Przemysława Cecherza. Norweg po zamianie Widzewa na Jagiellonię łącznie rozegrał 82 mecze, zdobył 19 bramek i zaliczył niewiele mniejszą liczbę asyst. Był on jednym z głównych autorów pierwszego w historii klubu ze Słonecznej mistrzostwa Polski. Prowadzone są z nim zaawansowane rozmowy i on również ma podpisać z Wieczystą kontrakt na najbliższe dwa lata.

Hansen to nie byle kto, bo w poprzednim sezonie rozegrał aż 3170 minut, co dało mu 7. miejsce pod tym względem w zespole. Pamięta się mu dublet z Molde czy świetne wejście z Celje, gdzie popisał się golem i asystą. Był to piłkarz z pogranicza podstawowy/rezerwowy, co widać po Lidze Konferencji. Osiem razy wyszedł w pierwszej jedenastce, a czterokrotnie z ławki. Był jednak zawsze jednym z pierwszych do wejścia. Rok wcześniej – w mistrzowskich rozgrywkach – nie dobił do 2000 minut i nie było go w TOP 10 w liczbie minut, ale za to strzelił aż dziewięć goli w PKO BP Ekstraklasie, zwłaszcza dając się we znaki Cracovii.

To może nie być koniec

Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl” informuje, że Wieczysta jest zainteresowana przeprowadzeniem innych transferów, które byłyby wręcz sensacyjnie. Klub ma próbować nakłonić na przeprowadzkę do Krakowa Tymoteusza Puchacza, który nie doczekał się na ciekawą ofertę z bardziej interesujących kierunków oraz wracającego po kontuzji napastnika Górnika Zabrze – Lukę Zahovicia. Z kolei Mateusz Borek, potwierdzając te doniesienia, wspomniał także o Kamilu Jóźwiaku. Te ruchy wydają się niezbyt prawdopodobne, więc póki co do Wieczystej trafią Miki Villar i Kristoffer Hansen. Mimo wszystko już samo to – imponujące.