Ronaldo zagra w Polsce. Jest blisko przenosin do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy

Fabio Ronaldo, bo o nim mowa, przez całą swoją dotychczasową karierę występował w Portugalii. Jego obecny klub szuka jednak okazji, by spieniężyć jeszcze kilku zawodników i Ronaldo znalazł się wśród nich. Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których otwarte jest jeszcze okno transferowe i właśnie do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy ma przenieść się 24-latek.

Kariera w Portugalii

Fabio Ronaldo to prawy skrzydłowy, mogący występować również na lewej stronie boiska. W wieku juniorskim często zmieniał miejsca, w których się szkolił. Zaliczył akademię Leixoes, FC Porto, portugalskiego Palmeiras, Boavisty, Rio Ave, a także Sportingu. To w Rio Ave przebił się do pierwszego zespołu, w którym zadebiutował jeszcze w drugiej lidze. Miało to miejsce w sezonie 2021/22. W kolejnych rozgrywkach stał się podstawowym zawodnikiem „Vilacondenses”.

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez dwa lata. Uległ on zmianie w poprzednim sezonie, kiedy tylko trzy razy pojawił się w wyjściowym składzie Rio Ave. Z tego powodu zimą zmienił klub – przeszedł do Estreli Amadora. Tam po kilku tygodniach wrócił do regularnego grania od początku, natomiast nie notował żadnych liczb. Ogólnie jego licznik w 90 występach w Liga Portugal zatrzymał się na sześciu golach i dziewięciu asystach. Ostatnią bramkę zdobył już w tym sezonie, pod koniec sierpnia, pokonując bramkarza FC Alverca strzałem piętą z kilku metrów.

Ronaldo przejdzie do polskiego klubu

Wspomniana Estrela chce poprawić swoją sytuację finansową i szuka sposobów na zarobek. Klub przeznaczył na sprzedaż kilku zawodników i znalazł się wśród nich Ronaldo. Jak informuje m.in. „A Bola” ma on zostać zawodnikiem Motoru Lublin. W zależności od różnych źródeł kwota transferu waha się między 400-500 tysięcy euro. Do finalizacji jego przeprowadzki pozostały jedynie testy medyczne.

Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru, kilka tygodni temu w Canal+ twierdził, że o ile nie zdarzy się nic niespodziewanego, kadra została zamknięta:

– Nigdy nie możemy wykluczać, że cos się wydarzy. Na tą chwilę to, co sobie zaplanowaliśmy zostało zrealizowane w stu procentach. Nie ma tak, że wpadamy w panikę. Zdajemy sobie sprawę, ile mamy punktów, co trzeba zrobić, żeby się poprawić, ale nie ma mowy o panicznych ruchach, że trzeba wzmocnić zespół. Na każdej pozycji mamy po dwóch zawodników do rywalizacji. Na tą chwilę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że kadra jest zamknięta. Chyba, że coś się wydarzy: transfer wychodzący czy jakaś kontuzja – mówił Paweł Golański. Nic takiego się jednak nie wydarzyło, a mimo to w Lublinie zdecydowano, by pozyskać kolejnego zawodnika.

Motor zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, z ośmioma punktami po sześciu rozegranych meczach. Drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego zaliczyła po dwa zwycięstwa (Arka Gdynia, Górnik Zabrze), remisy (Lechia Gdańsk, Piast Gliwice) i porażki (Pogoń Szczecin, Korona Kielce). Mają o dwa punkty więcej w porównaniu do tego samego etapu poprzedniego sezonu.

Do Polski mógł trafić kolejny zawodnik Estreli – Nilton Varela, który został zaoferowany Radomiakowi Radom. Według informacji Szymona Janczyka lewy obrońca prawdopodobnie nie trafi jednak na Struga, bo klubu na niego zwyczajnie nie stać.

fot. PressFocus