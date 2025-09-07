FREEBET 250 ZŁ NA START W BETFAN!
Ronaldo zagra w Polsce. Jest blisko przenosin do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy

Napisane przez Braian Wilma, 07 września 2025
Fabio Ronaldo

Fabio Ronaldo, bo o nim mowa, przez całą swoją dotychczasową karierę występował w Portugalii. Jego obecny klub szuka jednak okazji, by spieniężyć jeszcze kilku zawodników i Ronaldo znalazł się wśród nich. Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których otwarte jest jeszcze okno transferowe i właśnie do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy ma przenieść się 24-latek.

Kariera w Portugalii

Fabio Ronaldo to prawy skrzydłowy, mogący występować również na lewej stronie boiska. W wieku juniorskim często zmieniał miejsca, w których się szkolił. Zaliczył akademię Leixoes, FC Porto, portugalskiego Palmeiras, Boavisty, Rio Ave, a także Sportingu. To w Rio Ave przebił się do pierwszego zespołu, w którym zadebiutował jeszcze w drugiej lidze. Miało to miejsce w sezonie 2021/22. W kolejnych rozgrywkach stał się podstawowym zawodnikiem „Vilacondenses”.

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez dwa lata. Uległ on zmianie w poprzednim sezonie, kiedy tylko trzy razy pojawił się w wyjściowym składzie Rio Ave. Z tego powodu zimą zmienił klub – przeszedł do Estreli Amadora. Tam po kilku tygodniach wrócił do regularnego grania od początku, natomiast nie notował żadnych liczb. Ogólnie jego licznik w 90 występach w Liga Portugal zatrzymał się na sześciu golach i dziewięciu asystach. Ostatnią bramkę zdobył już w tym sezonie, pod koniec sierpnia, pokonując bramkarza FC Alverca strzałem piętą z kilku metrów.

Ronaldo przejdzie do polskiego klubu

Wspomniana Estrela chce poprawić swoją sytuację finansową i szuka sposobów na zarobek. Klub przeznaczył na sprzedaż kilku zawodników i znalazł się wśród nich Ronaldo. Jak informuje m.in. „A Bola” ma on zostać zawodnikiem Motoru Lublin. W zależności od różnych źródeł kwota transferu waha się między 400-500 tysięcy euro. Do finalizacji jego przeprowadzki pozostały jedynie testy medyczne.

Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru, kilka tygodni temu w Canal+ twierdził, że o ile nie zdarzy się nic niespodziewanego, kadra została zamknięta:

– Nigdy nie możemy wykluczać, że cos się wydarzy. Na tą chwilę to, co sobie zaplanowaliśmy zostało zrealizowane w stu procentach. Nie ma tak, że wpadamy w panikę. Zdajemy sobie sprawę, ile mamy punktów, co trzeba zrobić, żeby się poprawić, ale nie ma mowy o panicznych ruchach, że trzeba wzmocnić zespół. Na każdej pozycji mamy po dwóch zawodników do rywalizacji. Na tą chwilę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że kadra jest zamknięta. Chyba, że coś się wydarzy: transfer wychodzący czy jakaś kontuzja – mówił Paweł Golański. Nic takiego się jednak nie wydarzyło, a mimo to w Lublinie zdecydowano, by pozyskać kolejnego zawodnika.

Motor zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, z ośmioma punktami po sześciu rozegranych meczach. Drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego zaliczyła po dwa zwycięstwa (Arka Gdynia, Górnik Zabrze), remisy (Lechia Gdańsk, Piast Gliwice) i porażki (Pogoń Szczecin, Korona Kielce). Mają o dwa punkty więcej w porównaniu do tego samego etapu poprzedniego sezonu.

Do Polski mógł trafić kolejny zawodnik Estreli – Nilton Varela, który został zaoferowany Radomiakowi Radom. Według informacji Szymona Janczyka lewy obrońca prawdopodobnie nie trafi jednak na Struga, bo klubu na niego zwyczajnie nie stać.

fot. PressFocus

EkstraklasaTransferyZ kraju Estrela Amadorafabio ronaldoMotor Lublin

