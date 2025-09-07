FREEBET 250 ZŁ NA START W BETFAN!
Jeśli Dariusz Szpakowski powie „OKAZJA” w meczu Polska – Finlandia
Puchacz w końcu dołączy do nowej drużyny? Zaplanowano testy medycze

Puchacz w końcu dołączy do nowej drużyny? Zaplanowano testy medycze

Napisane przez Braian Wilma, 07 września 2025
Tymoteusz Puchacz

Bardzo długo trwało poszukiwanie nowego klubu przez Tymoteusza Puchacza. Zawodnik odrzucił wcześniej kilka ofert, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Liczył na pozostanie za granicą, jednak wszystko wskazuje na to, że wróci do Polski i trafi do klubu, w którym występował już w przeszłości.

Dwa spadki i pucharowa przygoda

Tymoteusz Puchacz formalnie jest zawodnikiem Holstein Kiel, spadkowicza z Bundesligi, do którego trafił przed poprzednim sezonem. Krótko po transferze został jednak skreślony przez trenera. W pierwszej rundzie sezonu wystąpił co prawda w 12 spotkaniach, ale złożyło się na to zaledwie niespełna 500 minut. Zimą odszedł na wypożyczenie do występującego w Championship Plymouth Argyle. Mógł tam liczyć na regularną grę, ale jego drużyna była jedną z najsłabszych w zestawieniu i, podobnie jak Holstein Kiel, spadła z ligi. Zaliczyła jednak piękną przygodę w FA Cup, w którym wyeliminowała Liverpool i mierzyła się na wyjeździe z Manchesterem City.

Po sezonie wrócił do niemieckiego klubu, ale dostał jasny komunikat, że może sobie szukać nowego pracodawcy. Mimo obowiązującego kontraktu został odsunięty od treningów z drużyną i przez całe lato trenował indywidualnie. Odrzucał w tym czasie oferty m.in. ze Slovana Bratysława czy powrotu do Lecha Poznań. Obie drużyny zakwalifikowały się do fazy ligowej Ligi Konferencji. Długo trwało poszukiwanie nowego klubu, ale wszystko wskazuje, że w Puchacz wróci do Polski i zostanie zawodnikiem GKS-u Katowice. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, 26-latek ma zostać wypożyczony na rok z niską opcją wykupu.

Powrót w znane strony

Puchacz występował już tam w sezonie 2018/19, kiedy był wypożyczony z Lecha Poznań. Rozegrał wówczas na zapleczu Ekstraklasy 25 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. GieKSa zaliczyła wówczas spadek na trzeci szczebel rozgrywkowy.

GKS od dwóch sezonów występuje w PKO BP Ekstraklasie. W poprzednich rozgrywkach zajął jako beniaminek ósme miejsce w tabeli. Latem odeszło jednak kilku ważnych zawodników, na czele z Oskarem Repką czy Sebastianem Bergierem. W ich miejsce zdecydowano sprowadzić młodych Polaków, m.in. Macieja Rosołka, Aleksandra Buksę, Kacpra Łukasiaka czy Filipa Rejczyka.

Obecnie zespół prowadzony przez Rafała Góraka zajmuje czternaste miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie po siedmiu meczach. Drużyna fatalnie rozpoczęła sezon – zdobyła zaledwie jeden punkt w pierwszych czterech kolejkach, natomiast w ostatnich tygodniach prezentowała się lepiej – wygrała z Arką Gdynia i Radomiakiem Radom. Oba zwycięstwa przedzieliła natomiast porażka z Górnikiem Zabrze. Puchacz okazję do debiutu będzie miał 12 września w wyjazdowym starciu z Lechią Gdańsk. Pozostaje pytanie, jak dużo czasu będzie potrzebował, by być gotowym do gry.

fot. PressFocus

EkstraklasaTransferyZ kraju GKS KatowiceHolstein KielTymoteusz Puchacz

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.