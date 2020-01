Kto jest najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem?

38-milionowy kraj to idealne miejsce, by trafić na najróżniejsze grupy społeczne. Jedną z nich są w Polsce oczywiście także sportowcy, radzący sobie nieźle w naprawdę wielu dyscyplinach. Choć w świecie futbolu nie jesteśmy i prawdopodobnie długo nie będziemy potęgą, ostatnie lata przyniosły nam kilka gwiazd, oczywiście z Robertem Lewandowskim na czele. Czy to właśnie jego nasi rodacy kojarzą najbardziej ze świata sportu?

Przyjęło się stwierdzenie (szczególnie pośród fanów piłki nożnej), że Robert Lewandowski to największy ambasador polskiego sportu na świecie. I faktycznie – przeglądając najróżniejsze materiały i amatorskie sondy z różnych stron świata, ludzie najczęściej kojarzą właśnie napastnika Bayernu. Można się z tym spotkać nawet będąc na wakacjach w niemal każdym zakątku świata.

Okazuje się, że w Polsce wygląda to jednak inaczej. Owszem – Robert Lewandowski jest niezwykle rozpoznawalną postacią, ale nie najbardziej. Przynajmniej według badań agencji Pentagon Research, która postanowiła przeprowadzić własne badanie. Ankietowane osoby sprawdzano pod kątem znajomości nazwiska danego sportowca (lub byłego sportowca), a także rozpoznania go po zobaczeniu zdjęcia. W obu przypadkach niemal bezdyskusyjnym numerem jeden został… Adam Małysz. Jak prezentują się zestawienia pierwszej dziesiątki?

Rozpoznawalność polskich sportowców na podstawie nazwiska:

Adam Małysz – 89,2%

Mariusz Pudzianowski – 82,8%

Piotr Żyła – 82,5%

Robert Lewandowski – 77,4%

Robert Kubica – 77,2%

Krzysztof Hołowczyc – 74,8%

Zbigniew Boniek – 74,5%

Marcin Gortat – 71,3%

Anna Lewandowska – 70,6%

Agnieszka Radwańska – 70,4%

Rozpoznawalność polskich sportowców na podstawie zdjęcia:

Adam Małysz – 83,1%

Robert Lewandowski – 80,4%

Robert Kubica – 70,9%

Zbigniew Boniek – 69,8%

Mariusz Pudzianowski – 68,2%

Piotr Żyła – 59,4%

Agnieszka Radwańska – 58,3%

Krzysztof Hołowczyc – 55,9%

Anna Lewandowska – 55,6%

Marcin Gortat – 55,6%

Zaskoczeni? Pewną konsternację mogą przeżyć z pewnością piłkarscy kibice i fani Roberta Lewandowskiego. Z jednej strony w żadnej pierwszej dziesiątce nie ma żużlowca Bartosza Zmarzlika, o którego niestety toczył się w ostatnich dniach spór, z drugiej – nazwisko “Lewandowski” jest dopiero czwartym w kolejności. Co ciekawe, napastnik Bayernu przegrał w tym aspekcie nawet z Piotrem Żyłą, który dość nieoczekiwanie jest najbardziej rozpoznawalnym z obecnych polskich skoczków – bardziej, niż wielki mistrz Kamil Stoch. Zaskoczyły was pozostałe nazwiska? A może spodziewaliście się w zestawieniu kogoś innego?