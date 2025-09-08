Zagłębie Lubin straci wychowanka. Przeniesie się do ligowego rywala

Tego lata dwóch zawodników przeniosło się z Zagłębia Lubin do ligowych rywali „Miedziowych”. Wśród nich znajdował się wychowanek dwukrotnego mistrza Polski. Teraz kolejny piłkarz, który do seniorskiego futbolu wchodził w koszulce Zagłębia, opuści lubiński klub, ale dalej będzie występował w PKO BP Ekstraklasie.

Zagłębie Lubin straci kolejnego wychowanka

Spośród siedmiu zawodników, którzy tego lata opuścili Zagłębie Lubin, dwóch dalej występuje na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mowa o napastniku – Dawidzie Kurminowskim, który za około pół miliona euro przeniósł się do Lechii Gdańsk, oraz wychowanku „Miedziowych” – Tomaszu Pieńce. Ten zaś za niemal dwa miliony euro został wytransferowany do Rakowa Częstochowa. Teraz kolejny zawodnik Zagłębia przeniesie się do ligowego rywala na zasadzie transferu definitywnego i znów jest to wychowanek dwukrotnego mistrza Polski.

Mowa o Bartłomieju Kłudce, który znów będzie dzielić szatnię z Kurminowskim, ale tym razem już w koszulce Lechii Gdańsk – poinformował Filip Trokielewicz z „Piłki Nożnej”. Dla 23-latka będzie to pierwsza w karierze zmiana klubu. Prawy obrońca urodził się w Lubinie i całe życie związany był z Zagłębiem. Krótko po swoich 18. urodzinach został przeniesiony do drużyny rezerw. W sezonie 2021/22, czyli swoim drugim w tej drużynie, wywalczył pierwszy w historii rezerw „Miedziowych” awans na trzeci szczebel rozgrywkowy.

Całe życie związany z „Miedziowymi”

W tym samym doczekał się także debiutu w pierwszym zespole jako 19-latek. Symboliczny debiut w seniorach zaliczył pod wodzą Dariusza Żurawia, z kolei trzy miesiące później – już za kadencji Piotra Stokowca – pierwszy raz znalazł się w wyjściowej jedenastce. Pełnoprawnym członkiem dorosłej drużyny stał się późnym latem 2022 roku. Od tamtego czasu wystąpił w 22 z pozostałych 29 meczów Zagłębia w sezonie 2022/23, tylko raz wchodził z ławki, a aż 21 zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Do tego zaliczył debiutancką asystę w PKO BP Ekstraklasie.

Z kolei już w pierwszym meczu sezonu 2023/24 strzelił premierowego gola w seniorach Zagłębia i to nie byle jakiej urody. Po niezłej rundzie jesiennej krótko po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy po przerwie zimowej został jednak odstawiony przez Waldemara Fornalika na boczny tor, czego dowodem jest aż dziewięć meczów z rzędu przesiedzianych na ławce. Do łask wrócił dopiero jesienią 2024 roku pod wodzą Marcina Włodarskiego, bowiem w poprzednim sezonie 14 razy znalazł się w wyjściowej jedenastce, z czego 10 razy za kadencji tego szkoleniowca.

Po zmianie trenera na Leszka Ojrzyńskiego Kłudka w pozostałej części sezonu 2024/25 tylko dwa z ośmiu występów zaliczył w pierwszym składzie, ale w bieżącej kampanii już cztery z pięciu meczów zaczął w wyjściowej jedenastce. Strzelił w tym czasie nawet jednego gola i to przeciwko… jego nowemu klubowi. Zagłębie rozbiło wówczas u siebie Lechię 6:2. Była to trzecia bramka Kłudki w pierwszym zespole „Miedziowych” i jak się teraz okazuje – ostatni. Tyle samo zanotował w nim asyst, a w sumie rozegrał dla niego 83 mecze.

Teraz o dorzucenie do swojego dorobku kolejnych liczb w PKO BP Ekstraklasie powalczy już w biało-zielonej koszulce. O miejsce na prawej stronie defensywy czeka go rywalizacja ze sprowadzonym tego lata ze Stali Mielec Alvisem Jaunzemsem. Po transferze do Lechii reprezentant Łotwy wystąpił we wszystkich siedmiu dotychczasowych meczach i za każdym razem zaczynał w podstawowym składzie. Co więcej, tylko raz nie dograł meczu do końca. W ciągu spędzonych na boisku 613 minut Łotysz zaliczył także asystę – w zremisowanym 3:3 meczu z Motorem.