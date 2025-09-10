Poważna kontuzja Marcina Bułki. Zagrał jeden mecz i na tym zakończy sezon?

Marcin Bułka przeniósł się latem do arabskiego Neom SC, które jest beniaminkiem Suadi Pro League. Sezon dopiero co się rozpoczął, a całkiem możliwe, że dla Polaka właśnie się zakończył. Jak donosi „L’Equipe”, miał on doznać poważnej kontuzji na jednym z treningów.

Przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej

Marcin Bułka podczas swojej kariery był już zawodnikiem m.in. Chelsea czy PSG, jednak dopiero w Nicei odnotował imponujący progres, stając się jednym z najlepszych bramkarzy Ligue 1. Nad Lazurowym Wybrzeżem spędził cztery sezony, w trakcie których rozegrał 89 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując 30 czystych kont i niejednokrotnie popisując się świetnymi interwencjami.

Polakowi pozostawał ostatni rok kontraktu w Nicei i było jasne, że po sezonie będzie chciał odejść, a klub na nim zarobić – oczekiwano kwoty wynoszącej 20 mln euro. Tyle jednak nie chciał nikt zapłacić, choć zdeterminowany, by pozyskać Bułkę był Sunderland, beniaminek Premier League, który ostatecznie wydał na transfery około 170 mln funtów. „Czarne Koty” były w stanie zapłacić za bramkarza 15 mln euro, na co przystała Nicea.

Angielski klub był faworytem do pozyskania Bułki, aż nagle ni stąd, ni z owąd, jego ofertę wyrównało Neom SC, beniaminek Saudi Pro League. Decyzja była po stronie zawodnika, który zdecydował się wybrać dużo korzystniejszą ofertę pod względem finansowym i podpisał kontrakt z arabskim klubem.

Koniec sezonu?

W mediach trwała dyskusja czy przenosiny do Arabii Saudyjskiej nie wpłyną na przyszłość Bułki w reprezentacji Polski. Mogliśmy się o tym przekonać już przy pierwszej okazji. Jan Urban nie powołał bowiem bramkarza na zgrupowanie, choć tłumaczył to brakiem rozegranych w tym sezonie meczów. Bułka skomentował to wymownym zdjęciem, które opublikował po powołaniach na jednym z portali społecznościowych.

Teraz 25-latek ma już w nogach minuty. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się rozgrywki Saudi Pro League, a w pierwszej kolejce jego klub mierzył się na wyjeździe z Al-Ahli, w którym broni Edouard Mendy, także były zawodnik Chelsea. To właśnie Senegalczyk wyszedł z tego pojedynku zwycięsko, zachowując czyste konto i zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 1:0.

Na tym może jednak zakończyć się sezon Polaka. Jak donosi bowiem „L’Equipe”, miał on zerwać na jednym z treningów więzadło krzyżowe. To pierwsza tak poważna kontuzja w jego karierze. W przeszłości tylko raz pauzował przez kilka miesięcy. Miało to miejsce między październikiem 2022 a lutym 2023, kiedy zmagał się z urazem pleców.

fot. PressFocus