Christian Eriksen z nowym wyzwaniem. Zagra w drużynie z Polakami
Christian Eriksen to piłkarz, którego historia nie jest zwykłą piłkarską drogą. Gdy wielu spodziewało się spokojnego finału kariery, może nawet powrotu do ojczyzny – Duńczyk podjął decyzję, która spodoba się wielu kibiców. Przed 33-letnim pomocnikiem otwiera się zupełnie nowy rozdział, pełen wyzwań i niespodzianek. Pozostanie on bowiem w TOP 5, ale tam jeszcze nie grał.
Eriksen z zaskakującym transferem
Christian Eriksen znów zaskakuje piłkarski świat. Gdy wielu ekspertów spekulowało, że po odejściu z Manchesteru United zakończy swoją wielką karierę w mniej wymagającej lidze, duński rozgrywający postanowił obrać zupełnie inny kierunek. Według informacji Farzama Abolhosseiniego z „Tipsbladet”, 33-latek doszedł do porozumienia z VfL Wolfsburg, gdzie wkrótce ma sfinalizować transfer. Lot z Odense do Brunszwiku, na którego pokładzie znalazł się pomocnik, tylko potwierdza, że negocjacje wkroczyły w decydującą fazę. Do zamknięcia sprawy pozostają jedynie badania medyczne i podpisanie kontraktu. Informacje te potwierdził Fabrizio Romano.
Christian Eriksen skifter til VfL Wolfsburg med øverste fodboldboss Peter Christiansen i spidsen for klubben. Der er enighed om en kontrakt, og Danmarks største fodboldspiller er fløjet fra Odense til Tyskland for at gennemføre det opsigtsvækkende skifte. https://t.co/iMfYMuAtfo
— Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) September 10, 2025
Wybór Bundesligi to ruch odważny, ale też symboliczny. Eriksen, uważany za jednego z najwybitniejszych duńskich piłkarzy ostatnich dekad, jeszcze nigdy nie rywalizował w Niemczech. Tym samym dołącza do elitarnego grona weteranów, którzy w późniejszym etapie kariery zdecydowali się na nowe wyzwania w innej topowej lidze. Co ciekawe, będzie pierwszym zawodnikiem z tak ogromnym dorobkiem reprezentacyjnym, jaki trafił do Bundesligi z Danii. Tym samym będzie on kolegą klubowym Kamila Grabary oraz Jakuba Zielińskiego.
Nie jest tajemnicą, że Duńczykiem interesowały się także inne kluby. Media na Wyspach Brytyjskich donosiły o zainteresowaniu Wrexham, beniaminka Championship z iście hollywoodzkim zapleczem w postaci inwestorów: Ryana Reynoldsa i Roba Maca. Niedawno też jego przyszłością miał być Bayer Leverkusen, prowadzony już teraz przez selekcjonera reprezentacji Danii, Kaspera Hjulmanda. Ostatecznie to jednak Wolfsburg – z Peterem Christiansenem w roli kierownika sportowego klubu – przekonał piłkarza do projektu i zaproponował warunki, które spełniły oczekiwania samego zawodnika.
🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.
Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.
New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025
Eriksen i jego droga do światowego topu
Ostatnie miesiące Eriksen spędził na treningach z Malmoe FF, gdzie dbał o utrzymanie formy i przygotowanie fizyczne. Jego doświadczenie i piłkarska inteligencja pozostają atutami, które mogą okazać się bezcenne dla „Wilków”. Wciąż pamięta się o dramatycznym zatrzymaniu akcji serca podczas EURO 2020 jakie przytrafiło mu się w meczu z Finlandią. Po wielu miesiącach zdołał wrócić na boisko i ponownie reprezentować Danię na wielkim turnieju – MŚ 2022 oraz na EURO 2024. Jego historia to opowieść o sile charakteru i nieustępliwości.
Ścieżka kariery Eriksena to podróż przez największe piłkarskie sceny. Zaczynał w Middelfart G&BK i Odense, ale prawdziwy rozkwit nastąpił w Ajaxie, gdzie święcił liczne sukcesy i wyrobił sobie markę jednego z najzdolniejszych pomocników w Europie. Później były lata w Tottenhamie, gdzie stał się jednym z najlepszych pomocników w Premier League, a następnie triumfował on w Serie A z Interem Mediolan. Kolejnymi przystankami były Brentford i Manchester United, gdzie choć borykał się z problemami zdrowotnymi i konkurencją, pozostawał graczem z niepodważalną jakością pod kątem techniki.
Essa pintura do Eriksen 🖌️#ForzaInter #CoppaItaliaFrecciarossa #InterMilanpic.twitter.com/HOf9uPwBGV
— Inter ⭐️⭐️ (@Inter_br) April 22, 2025
Łącznie w Premier League rozegrał 310 spotkań, strzelił 55 bramek i zanotował 88 asyst. Do tego dodać trzeba trzy mistrzostwa Holandii, Superpuchar, Puchar Holandii, krajowe trofea w Anglii oraz mistrzostwo Włoch. Tak imponujący dorobek sprawia, że jego przybycie do Wolfsburga wywoła ogromne zainteresowanie nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie.
Transfer Eriksena to nie tylko ruch sportowy, ale także marketingowy i symboliczny. VFL Wolfsburg zyskuje zawodnika, który może odmienić dynamikę gry w środku pola, a Bundesliga otrzymuje gwiazdę, której historia dodaje lidze splendoru i emocji. W wieku 33 lat Duńczyk ma jeszcze coś samemu sobie do udowodnienia – a „Wilki” mogą stać się miejscem, gdzie napisze kolejne ważne rozdziały swojej niezwykłej kariery.
fot. PressFocus