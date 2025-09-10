Christian Eriksen z nowym wyzwaniem. Zagra w drużynie z Polakami

Christian Eriksen to piłkarz, którego historia nie jest zwykłą piłkarską drogą. Gdy wielu spodziewało się spokojnego finału kariery, może nawet powrotu do ojczyzny – Duńczyk podjął decyzję, która spodoba się wielu kibiców. Przed 33-letnim pomocnikiem otwiera się zupełnie nowy rozdział, pełen wyzwań i niespodzianek. Pozostanie on bowiem w TOP 5, ale tam jeszcze nie grał.

Eriksen z zaskakującym transferem

Christian Eriksen znów zaskakuje piłkarski świat. Gdy wielu ekspertów spekulowało, że po odejściu z Manchesteru United zakończy swoją wielką karierę w mniej wymagającej lidze, duński rozgrywający postanowił obrać zupełnie inny kierunek. Według informacji Farzama Abolhosseiniego z „Tipsbladet”, 33-latek doszedł do porozumienia z VfL Wolfsburg, gdzie wkrótce ma sfinalizować transfer. Lot z Odense do Brunszwiku, na którego pokładzie znalazł się pomocnik, tylko potwierdza, że negocjacje wkroczyły w decydującą fazę. Do zamknięcia sprawy pozostają jedynie badania medyczne i podpisanie kontraktu. Informacje te potwierdził Fabrizio Romano.

Wybór Bundesligi to ruch odważny, ale też symboliczny. Eriksen, uważany za jednego z najwybitniejszych duńskich piłkarzy ostatnich dekad, jeszcze nigdy nie rywalizował w Niemczech. Tym samym dołącza do elitarnego grona weteranów, którzy w późniejszym etapie kariery zdecydowali się na nowe wyzwania w innej topowej lidze. Co ciekawe, będzie pierwszym zawodnikiem z tak ogromnym dorobkiem reprezentacyjnym, jaki trafił do Bundesligi z Danii. Tym samym będzie on kolegą klubowym Kamila Grabary oraz Jakuba Zielińskiego.

Nie jest tajemnicą, że Duńczykiem interesowały się także inne kluby. Media na Wyspach Brytyjskich donosiły o zainteresowaniu Wrexham, beniaminka Championship z iście hollywoodzkim zapleczem w postaci inwestorów: Ryana Reynoldsa i Roba Maca. Niedawno też jego przyszłością miał być Bayer Leverkusen, prowadzony już teraz przez selekcjonera reprezentacji Danii, Kaspera Hjulmanda. Ostatecznie to jednak Wolfsburg – z Peterem Christiansenem w roli kierownika sportowego klubu – przekonał piłkarza do projektu i zaproponował warunki, które spełniły oczekiwania samego zawodnika.

Eriksen i jego droga do światowego topu

Ostatnie miesiące Eriksen spędził na treningach z Malmoe FF, gdzie dbał o utrzymanie formy i przygotowanie fizyczne. Jego doświadczenie i piłkarska inteligencja pozostają atutami, które mogą okazać się bezcenne dla „Wilków”. Wciąż pamięta się o dramatycznym zatrzymaniu akcji serca podczas EURO 2020 jakie przytrafiło mu się w meczu z Finlandią. Po wielu miesiącach zdołał wrócić na boisko i ponownie reprezentować Danię na wielkim turnieju – MŚ 2022 oraz na EURO 2024. Jego historia to opowieść o sile charakteru i nieustępliwości.

Ścieżka kariery Eriksena to podróż przez największe piłkarskie sceny. Zaczynał w Middelfart G&BK i Odense, ale prawdziwy rozkwit nastąpił w Ajaxie, gdzie święcił liczne sukcesy i wyrobił sobie markę jednego z najzdolniejszych pomocników w Europie. Później były lata w Tottenhamie, gdzie stał się jednym z najlepszych pomocników w Premier League, a następnie triumfował on w Serie A z Interem Mediolan. Kolejnymi przystankami były Brentford i Manchester United, gdzie choć borykał się z problemami zdrowotnymi i konkurencją, pozostawał graczem z niepodważalną jakością pod kątem techniki.

Łącznie w Premier League rozegrał 310 spotkań, strzelił 55 bramek i zanotował 88 asyst. Do tego dodać trzeba trzy mistrzostwa Holandii, Superpuchar, Puchar Holandii, krajowe trofea w Anglii oraz mistrzostwo Włoch. Tak imponujący dorobek sprawia, że jego przybycie do Wolfsburga wywoła ogromne zainteresowanie nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie.

Transfer Eriksena to nie tylko ruch sportowy, ale także marketingowy i symboliczny. VFL Wolfsburg zyskuje zawodnika, który może odmienić dynamikę gry w środku pola, a Bundesliga otrzymuje gwiazdę, której historia dodaje lidze splendoru i emocji. W wieku 33 lat Duńczyk ma jeszcze coś samemu sobie do udowodnienia – a „Wilki” mogą stać się miejscem, gdzie napisze kolejne ważne rozdziały swojej niezwykłej kariery.

fot. PressFocus