Patryk Klimala bliski przenosin do Celtiku Glasgow!

Ekstraklasa straci kolejnego polskiego napastnika z czołówki klasyfikacji strzelców tego sezonu? Wszystko na to wskazuje. Patryk Klimala jest coraz bliższy przenosin do Celtiku Glasgow. Według ostatnich informacji, zawodnik Jagiellonii Białystok już w poniedziałek przejdzie testy medyczne przed transferem do mistrza Szkocji.

Zainteresowanie 21-letni napastnikiem nie zaskakuje. Patryk Klimala rozgrywa bardzo dobry sezon w Białymstoku. Piłkarz Jagiellonii strzelił siedem goli oraz zaliczył trzy asysty w siedemnastu ligowych występach. Taki rezultat pozwala Patrykowi zajmować dziewiąte miejsce w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. W kontekście polskich zawodników, lepsi są tylko Niezgoda i Brożek, a Buksa zanotował tyle samo trafień, jednakże miał na swoim koncie jedną asystę więcej niż Klimala.

Gracza Pogoni w Szczecinie już nie ma, gdyż przeniósł się do ekipy z MLS. Nasze rozgrywki opuści także Klimala, którego od transferu do Celtiku dzieli naprawdę niewiele. Według informacji Krzysztofa Stanowskiego, 21-latek już w poniedziałek przejdzie testy medyczne, a Jagiellonia Białystok zarobi na tej transakcji 4 miliony euro.

W zimowej przerwie ekstraklasa traci zatem już drugiego, polskiego napastnika. Do tego grona dołączy zapewne Jarosław Niezgoda. Ekipa Portland Timbers finalizuje przeprowadzkę 24-latka do MLS.

