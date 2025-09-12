Joshua Kimmich otworzył własną akademię piłkarską

Joshua Kimmich od lat kojarzony jest z Bayernem Monachium i niemiecką reprezentacją. Poza boiskiem, z dala od błysku fleszy, dojrzewał w nim projekt, który może zmienić wkrótce losy wielu młodych piłkarzy. To nie transfer, nie kolejna rola w zespole – to coś znacznie bardziej osobistego, zakorzenionego w miejscu, z którego sam kiedyś wyruszył.

Kimmich i jego akademia. Od Schwarzwaldu po Bundesligę

Joshua Kimmich od lat uchodzi za jednego z największych profesjonalistów niemieckiej piłki. Jako kapitan reprezentacji i filar Bayernu Monachium swoją karierą udowodnił, że talent, pracowitość i dyscyplina potrafią wywindować młodego chłopaka z prowincji na sam szczyt futbolowego świata. Teraz, w wieku 30 lat, postanowił zrobić krok, który wykracza poza osobistą karierę – stworzył własną akademię piłkarską w rodzinnych stronach.

Schwarzwald, malowniczy, lecz rzadko kojarzony z futbolem region Niemiec, nigdy nie był naturalną kuźnią piłkarskich talentów. Brakuje tu profesjonalnych ośrodków szkoleniowych, a dzieci, które marzą o wielkiej karierze, często muszą opuszczać dom już w bardzo młodym wieku. Taką drogę przeszedł sam Kimmich, rodem z Rottweil, leżącego 90 kilometrów od Fryburga. Jako nastolatek trafił do akademii VfB Stuttgart, a później – przez RB Lipsk – do Bayernu Monachium. Dziś, wspominając swoją drogę, podkreśla, jak trudne bywa dla młodych zawodników łączenie rozwoju sportowego z oderwaniem od rodzinnego środowiska.

Z tej refleksji zrodziło się „Kimmich Academy”, projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Celem jest stworzenie przestrzeni, która pozwoli im rozwijać się piłkarsko w miejscu, które znają, bez konieczności opuszczania rodzinnego domu. Kimmich nie chce, aby kolejne pokolenie talentów musiało powtarzać jego drogę – przynajmniej nie w tak młodym wieku.

Obozy treningowe i turnieje

Oferta akademii obejmuje obozy treningowe, zajęcia indywidualne i grupowe, a także udział w turniejach, w których podopieczni będą mogli zmierzyć się z rówieśnikami z najlepszych akademii w Niemczech i Europie. Struktura programu została zaplanowana tak, aby łączyć profesjonalny rozwój sportowy z dbałością o wartości wychowawcze. „Dzieci powinny wierzyć w siebie, być odważne, nie bać się błędów i przede wszystkim czerpać radość z gry. Chcę odwdzięczyć się regionowi, który mnie ukształtował” – podkreślił Kimmich.

Projekt ma więc wymiar nie tylko czysto sportowy. To inicjatywa, która ma wpoić młodym piłkarzom pasję, odpowiedzialność i umiejętność pracy w grupie. Pierwszym symbolicznym krokiem na tej drodze będzie obóz inauguracyjny, zaplanowany już na 14 września w rodzinnym Rottweil. W ramach miejskiego festynu aż 120 dziewcząt i chłopców weźmie udział w treningach prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów akademii. Wydarzenie, które już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem, pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy w regionie.

Szansa dla każdego

„Od Schwarzwaldu po Bundesligę” – to motto, które Kimmich często powtarza, mówiąc o swojej akademii. Nie każdy z jej wychowanków trafi na najwyższy poziom rozgrywek, ale każdy ma zyskać solidne podstawy, pewność siebie i poczucie, że piłka nożna może być radością, a nie wyłącznie presją.

W czasach, gdy futbol coraz częściej kojarzy się z wielkimi pieniędzmi i odhumanizowaną machiną transferową, inicjatywa Kimmicha przypomina o tym, od czego wszystko się zaczyna – od dziecięcej pasji i podwórkowej radości z gry. Jeśli choć jeden chłopiec lub dziewczynka z Rottweil pójdzie jego śladem, projekt już odniesie sukces.

Fot. PressFocus