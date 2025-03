Kimmich podjął decyzję! Koniec wielomiesięcznej sagi

Joshua Kimmich to jedna z największych gwiazd Bayernu. Choć jeszcze w minionym sezonie Niemiec był cieniem siebie sprzed lat, to po pojawieniu się Vincenta Kompany’ego w Bayernie zmienił się nie do poznania. 30-latek znów stał się jednym z liderów FCB, a wkrótce – także i jedną z głównych twarzy, jako że jego umowa ma w końcu zostać przedłużona.

Kimmich wahał się, lecz zdecydował

W ostatnich kilku miesiącach w niemieckich i zagranicznych mediach można było przeczytać od groma informacji odnośnie dalszej przyszłości Joshuy Kimmicha, którego obecna umowa z Bayernem Monachium jest ważna do końca czerwca 2025 roku. Saga związana z kontraktem kapitana niemieckiej kadry narodowej trwała już od początku sezonu 2024/25, lecz teraz wszystko wskazuje na to, że dobiega ona końca.

Jeszcze nie tak dawno temu wiele mogło jednak wskazywać, że Kimmich opuści stolicę Bawarii latem na zasadzie wolnego transferu, jako że bossowie FCB zdenerwowani wiecznym zwlekaniem zawodnika, najzwyczajniej w świecie wycofali swoją ofertę, dając całemu światu do zrozumienia, iż nikt nie stoi wyżej ponad klub – przyznali to też otwarcie jakiś czas później dyrektor sportowy Christoph Freund oraz członek zarządu do spraw sportu, czyli Max Eberl.

Ostatnie kilka dni przyniosło jednak kolejny zwrot akcji – wszystkie zaangażowane strony doszły do finalnego porozumienia, co zostało potwierdzone już przez wszystkie ważniejsze źródła w Niemczech. Co prawda na stole leżała lukratywna oferta Paris Saint-Germain (paryżanie chcieli przekonać pomocnika o wiele większą pensją niż Bayern) oraz kilku innych klubów.

Jednak – jak podkreślił Fabrizio Romano oraz kilku innych znanych i cenionych dziennikarzy – Niemiec nigdy tak naprawdę nie rozważał innych propozycji, lecz od samego początku był w stu procentach skupiony na „Bawarczykach”. Według doniesień takich niemieckich portali i gazet jak chociażby „Bild”, „Sky”, „AZ”, czy też „TZ”, Joshua Kimmich doszedł do porozumienia i podpisze lada dzień nowy kontrakt, który będzie obowiązywać do końca czerwca 2029 roku.

Wszelkie warunki jak długość umowy oraz wynagrodzenie zostały już „przyklepane” przez Radę Nadzorczą FCB, co oznacza tym samym, że oficjalne potwierdzenie jest już tylko formalnością. Jako ciekawostkę warto podkreślić, iż Kimmich od kilku już lat sam reprezentuje swoje interesy. Nie posiada żadnego agenta, co jest rzeczą wręcz niespotykaną w dzisiejszym świecie piłki.

Joshua Kimmich odrodzony u Kompany’ego

Joshua Kimmich do ekipy rekordowego mistrza Niemiec trafił latem 2015 roku za sumę około 8,5 miliona euro z VfB Stuttgart. Wówczas wielu kibiców oraz ekspertów było oburzonych, że monachijczycy wydali tyle pieniędzy za mało znanego 20-latka. Dziś głównodowodzący wtedy działacze z Bawarii mogą się tylko śmiać z tamtych głosów. Szybko okazało się, że „Jo” posiada niezwykłe umiejętności piłkarskie oraz przywódcze. W trakcie 10-letniej przygody z FCB może on pochwalić się następującym dorobkiem:

427 spotkań

43 bramki

114 asyst

20 tytułów (w tym sekstet)

Kimmich jest również 97-krotnym reprezentantem Niemiec, zaś od września minionego roku pełni funkcję pierwszego kapitana „Die Mannschaft”. Wraz z kolegami z niemieckiej reprezentacji grał już na kilku wielkich imprezach, a w 2017 roku sięgnął po Puchar Konfederacji. Kimmich przeżywa obecnie drugą młodość. Rozegrał już niemal 3300 minut w sezonie 2024/24 – najwięcej w klubie. No i co ważne – gra w środku pomocy! Kiedy trenerem Bayernu był Thomas Tuchel, to na niemieckiego pomocnika raz za razem spadała ogromna fala krytyki.

W pewnym momencie 29-latka czepiano się nawet za jego wrzutki z autów, czy sposób wykonywania rzutów różnych. Jego stosunki z Tuchelem doprowadziły nawet do tego, że w pewnym momencie piłkarz miał już dość i był gotów opuścić stolicę Bawarii, gdyby tylko były trener Chelsea, czy BVB pozostał na stanowisku szkoleniowca. Co zarzucał mu Tuchel? Media pisały, że między innymi to, że… zaniedbuje obowiązki defensywne, bo chce więcej i częściej atakować, a nie myśli o zabezpieczeniu pozycji, wobec czego muszą za niego biegać inni. Dlatego Tuchel wolał go na prawej obronie.

Fot. PressFocus