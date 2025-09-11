Guerrier znów zagra w Krakowie! Hitowy transfer po zakończeniu okna w Polsce

Najmilej wspomina się piłkarzy, którzy wnoszą sobą koloryt, zarówno na boisku jak i poza nim. Takim piłkarzem w Polsce był Wilde-Donald Guerrier. Reprezentant Haiti wielokrotnie cieszył oko swoimi zagraniami przy Reymonta czy Chałupnika. Teraz ponownie zawita on do Krakowa, ale w tym zespole jeszcze nie grał. Jest to równie pozytywna, co zaskakująca wiadomość po zakończeniu okna transferowego w Polsce.

Guerrier w Krakowie cz. 3

Wilde-Donald Guerrier to zawodnik doskonale znany kibicom Ekstraklasy. Jeśli wskazać miasto, w którym najwięcej ludzi mogłoby rozpoznać zawodnika – zdecydowanie byłby to Kraków. Miasto królów polskich było jego domem już dwukrotnie w karierze. Od 2013 do 2016 był on bowiem piłkarzem krakowskiej Wisły. W następnych latach wylądował on także w budującej powoli swoją siłę w niższych ligach Wieczystej (2021-22).

36-letni dziś Haitańczyk po raz trzeci zagra w Krakowie. W żadnym wypadku nie jest to jednak powrót do któregoś z pierwszoligowców. Chodzi o Betclic 2. Ligę i krakowski Hutnik. Posiadający od czterech lat polski paszport zawodnik ofensywny będzie substytutem dla odejścia z klubu Wojciecha Słomki, który niedawno zamienił Małopolskę na Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Guerrier ma w swoim CV blisko 80 meczów w Wiśle, a także wiele meczów w europejskich pucharach. Zagrał on dla Karabachu zarówno w Lidze Mistrzów (sześć spotkań i jedna asysta), jak i Lidze Europy. Łącznie uzbierało mu się w Europie 33 mecze, licząc z rundami kwalifikacyjnymi. Do niedawna grał w szóstej lidze niemieckiej. To 59-krotny reprezentant Haiti.

W grudniu 2019 roku miał pewną drogową przygodę, o której opowiedział swego czasu na kanale „FootTruck” opowiadał Jakub Rzeźniczak. Zamieszany był w to też Emmanuel Sarki, który także niedawno wrócił do Polski. Warto tu dodać, że to właśnie Guerrier namówił Sarkiego na grę dla kadry Haiti:

– Nigdzie o tym nie pisali, bo to było w grudniu, Donald z Sarkim byli w Polsce i mieli wypadek, jakiś pijany kierowca w nich wjechał. A Donald wysłał mi, nagrywał filmik jak Sarki siedzi zakleszczony w tym samochodzie. Nic mu się nie stało, sam Donald nigdy nie pije, nie było ich winy… no ale tam nagrywał jak sobie Sarki w tym kołnierzu siedzi w tym samochodzie… Nie wiem, może chciał to sobie jakoś uwiecznić (śmiech).

Hutnik przyciągnął ostatnio wiele plotek

Po siedmiu kolejkach Betclic 2. Ligi, Hutnik Kraków zajmuje trzecią lokatę w tabeli ligowej. Krakowianie rozegrali jeden mecz mniej. Od ostatniego spotkania, zremisowanego z Podbeskidziem Bielsko-Biała wynikiem 3:3 – zaczęło się dużo mówić o potencjalnym… rozbiorze zespołu.

Maciej Decowski-Niemiec oraz Kamil Bętkowski informowali o wolnej ręce w poszukiwaniu klubów wobec zawodników krakowskiej drużyny. Drugi z nich podkreślił z kolei, że tylko sześciu zawodników będzie mogło opuścić Kraków za darmo, a za resztę trzeba będzie zapłacić.

Prezes Hutnika, Artur Trębacz zdementował jednak pogłoski o upadku klubu, choć przyznał, że formalny właściciel klubu (firma Cognor) ma problemy na rynku, w związku z czym notuje straty i ucina budżet. Przyszłość drużyny miała być pewna, nie było mowy o wycofaniu się z ligowych rozgrywek. Klub od przejęcia cały czas pozostaje na trzecim poziomie rozgrywkowym, choć były ambicje o Ekstraklasie w perspektywie kilku lat. Trębacz nie spodziewa się ogromnej liczby odejść w najbliższym czasie, co może uspokajać fanów.

Po doniesieniach o problemach z finansami w klubie, odszedł do niedawnego rywala (PBB) Wojciech Słomka. Uzbierał on 12 asyst w poprzednim sezonie, więc strata dla zespołu z czasem będzie bolesna. Możliwe, że pustkę na boisku oraz w sercach kibiców wypełni Guerrier.

