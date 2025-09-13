700 ZŁ NA START W BETFAN!
Z okazji meczu Barcelona – Valencia
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Zmian nie widać końca! Z Widzewa odszedł ten, przez którego… wyniknęła „afera weselna”

Zmian nie widać końca! Z Widzewa odszedł ten, przez którego… wyniknęła „afera weselna”

Napisane przez Mikołaj Duda, 13 września 2025
Widzew

Wokół Widzewa Łódź w ostatnim czasie cały czas coś się dzieje. Wielka liczba przeprowadzonych transferów to nie wszystko. Klub niedawno postanowił zwolnić Żeljko Sopicia, a jego następca – Patryk Czubak już stał się częścią głośnej afery, w której spory udział miał wiceprezes RTS-u. Ten znów jest głównym bohaterem zmian, jakie zostały przeprowadzone w klubowych gabinetach.

Widzew zamknął okienko mocnym transferem

W klubie z Łodzi ostatnio zdecydowanie nudy nie ma. Wystarczy spojrzeć na liczbę przeprowadzonych transferów. Zdecydowanie najbardziej efektownym był ten, który zamykał letnie okienko. Na przenosiny do Polski udało się namówić Andiego Zeqiriego, jednak zrobiono to w dość niestandardowy – jak na ekstraklasowe realia – sposób. Do Szwajcarii udał się prywatny samolot właściciela RTS-u, Roberta Dobrzyckiego z nim na pokładzie oraz dyrektorem sportowym, Mindaugasem Nikoliciusem. To pokazało piłkarzowi, że projekt jest bardzo poważny.

Obecnie Polak i Litwin to dwie najważniejsze osoby, które całkiem niedawno zaczęły sprawować swoje funkcje. Od tego czasu sporo się w klubie zmieniło i to pod każdym względem. Także osób zasiadających w najważniejszych gabinetach. Niedawno ogłoszono też zwolnienie Żeljko Sopicia, którego miejsce zajął Patryk Czubak, czyli dotychczasowy asystent Chorwata.

Afera weselna

Najmłodszy trener w PKO BP Ekstraklasie już ma na koncie sporą aferę. W czasie przerwy reprezentacyjnej miał zarządzić wyjątkowe długie urlopy, podczas których piłkarze mieli ćwiczyć indywidualnie. Odwołany został sparing z Polonią Warszawa, a sam szkoleniowiec poleciał do Grecji na ślub wiceprezesa Widzewa – Macieja Szymańskiego. Oburzenie wśród kibiców było na tyle duże, że Czubak wcześniej niż pierwotnie zakładano został ściągnięty do Łodzi, żeby wyjaśnić całe zamieszanie.

Trener finalnie wytłumaczył wszystkie spadające na niego zarzuty, jednak zbyt długo po swoim weselu nie mógł nacieszyć się wspomniany Szymański. Jak poinformował Widzew w oficjalnym komunikacie – złożył on wypowiedzenie oraz zrezygnował ze wszystkich pełnionych funkcji. Od 9 października w życie wejdą nowe zmiany i jednoosobowo władzę w spółce będzie sprawował prezes Michał Rydz, który już niejednokrotnie był krytykowany za swoje działania przez kibiców i – jak się mówi nieoficjalnie – on również nie może być pewny swojej posady.

Wiceprezes Widzewa pożegnał się z kibicami

Dziękuję za ponad sześć lat wspólnej pracy na rzecz budowy Widzewa. Przychodziłem do Klubu będącego w II lidze, a odchodzę z niego, gdy jest już czwarty sezon w Ekstraklasie. Był to dla mnie wspaniały czas: pełen doświadczeń i wyzwań, z którymi trzeba było mierzyć się każdego dnia. Podjęta przeze mnie decyzja jest świadoma, choć na pewno trudna z perspektywy drogi przebytej z Klubem przez te lata.

Dziękuję wszystkim pracownikom i osobom przychylnym Widzewowi, z którymi miałem okazję współpracować przez ten okres i wspólnie tworzyć Klub w wielu obszarach praktycznie od podstaw. Jestem przekonany, że Widzew będzie wielki, a Kibice i wszyscy związani z Klubem doczekają się sukcesów na miarę jego ambicji – pożegnał się z kibicami za pośrednictwem mediów klubowych Maciej Szymański.

Nadchodzące mecze

    Dziękuję Maciejowi za ogrom pracy, którą wykonał przez ostatnie lata dla Widzewa. Wszyscy Kibice doskonale zdają sobie sprawę z tego, gdzie Klub był i jak wyglądał sześć lat temu oraz gdzie jest dzisiaj. To w dużej mierze zasługa Macieja, który od podstaw tworzył podwaliny obecnego Widzewa. Od samego początku zabiegał także o powstanie ośrodka szkoleniowego z prawdziwego zdarzenia, będącego jednym z kluczowych filarów przyszłości Klubu i pokoleń młodych Widzewiaków. Od ponad dwóch lat wspólnie odpowiadaliśmy za kierunek rozwoju Widzewa i podejmowaliśmy strategiczne dla Klubu decyzje. Ten etap teraz się kończy i jestem Maćkowi wdzięczny za ten wspólny okres – powiedział Prezes klubu, Michał Rydz.

    Fot. PressFocus

    EkstraklasaZ kraju Widzew Łódź

    Autor

    Avatar użytkownika
    Mikołaj Duda
    Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Futbol Extra

    Zna cały skład Radomiaka i Puszczy Niepołomice. Zawsze obejrzy mecz tych drużyn ponad El Clasico. Dzień rozpoczyna od doniesień z polskiego uniwersum. Nienawidzi przerwy zimowej - wtedy zamiast Ekstraklasy musi zadowolić się ligami TOP 5.

    Najnowsze wpisy

    Promocja dnia
    700 PLN z okazji meczu Barcelony
    na start w BETFAN
    Sprawdź
    Typ dnia
    Juventus - Inter
    Poniżej 2.5 goli
    kurs
    1,62
    Analiza
    Ranking bukmacherów
    1
    Betfan logo
    Betfan
    Bonus 3 x 100% do 200 PLN
    2
    Betclic
    Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
    3
    sts logo
    STS
    Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
    4
    TotalBet logo
    TotalBet
    Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
    zobacz pełny ranking
    Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.