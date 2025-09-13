Krzysztof Piątek zrobił to, co potrafi najlepiej. I to trzykrotnie!

W ostatnich kilkunastu dniach, pomimo zgrupowania reprezentacji Polski i trafienia do dużo słabszej ligi, Krzysztof Piątek zniknął na pewien czas z nagłówków mediów sportowych. Na dobrą sprawę, ostatni raz o Polaku można było przeczytać, że Jan Urban wysłał go na trybuny w Rotterdamie. Napastnik Al-Duhail przypomniał o sobie w najlepszy możliwy sposób. Trafił do siatki dla swojej nowej drużyny – ale na jednym razie się nie skończyło.

Piątek wrócił do strzelania

Przed meczem czwartej kolejki Qatar Stars League, Krzysztof Piątek nie miał jeszcze na koncie ligowego gola. Trafił za to w kluczowym dla katarskiego Al-Duhail barażu o awans do azjatyckiej Champions League Elite. Piątek pokonał wtedy bramkarza irańskiego Sepahanu, pomagając w wywalczeniu zarobku w wysokości 800 tysięcy dolarów za wejście do fazy głównej turnieju.

Został teraz bohaterem starcia czwartej serii spotkań ligi katarskiej. W meczu Qatar Stars League z Umm-Salal, Polak znacząco pomógł swojej drużynie w odwróceniu losów rywalizacji. W drugiej połowie – przy wyniku 2:1 dla rywali – najpierw skutecznie wykorzystał podanie mistrza Europy 2021 – Marco Verrattiego, a do końca meczu – skutecznie wykonał dwie jedenastki. Bilans do policzenia jest prosty: pierwszy hat-trick Polaka w Katarze!

شوف الهدف |

الدحيل يتعادل 2 – 2 مع أم صلال عبر كريستوف بياتيك في الدقيقة 61#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/dvKO7mFDEl — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 12, 2025

Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił z kolei Luis Alberto, wieloletni czołowy pomocnik Serie A w barwach Lazio. Gościom nie pomógł wychowanek Realu Madryt, Cristo Gonzalez ani ubiegłoroczny pogromca Romy z Ligi Europy i późniejszy kolega Tymoteusza Puchacza z Plymouth – Michael Baidoo. Aktualnie bilans bramkowy Krzysztofa Piątka w Katarze wynosi cztery trafienia w pięciu meczach. Nie wygląda to źle, ale tutaj piłkarskie blanki już nie przejdą. Na przełomie 2024 i 2025 polski „El Pistolero” miał martwiącą serię i nie trafił do siatki rywali w Turcji przez 10 meczów – passa trwała aż 822 minuty.

Sytuacja w lidze katarskiej

Drużyna Polaka była trzecia od końca, a po rozprawieniu się z Umm-Salal awansowała na ósmą lokatę w 12-zespołowej lidze, gdzie rozgrywki trwają bardzo krótko. Teraz to ostatni rywal klubu Piątka jest dziesiątą siłą katarskiej ekstraklasy. Bez punktów, na przedostatniej pozycji jest Al-Ahli Doha, w którym gra były król strzelców naszej Ekstraklasy – Erik Exposito. To właśnie w katarskiej stolicy wylądował on po wygaśnięciu umowy na Dolnym Śląsku. Póki co strzelił 10 goli w 33 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

Nadchodzące mecze

Krzysztof Piątek trafił do Al-Duhail latem tego roku za 10 milionów euro. W styczniu zgłaszała się po niego Atlanta United, ale oferowała Basaksehirowi za małe pieniądze. W Turcji, do której Polak przybył bez kwoty odstępnego – powrócił do znakomitej formy z czasów gry w Serie A. Piątek postrzelał tak dobrze, że został drugim najlepszym strzelcem w historii mistrza Turcji z 2020 roku. W Super Lig w sezonie 2024/25 za to przegrał walkę o koronę króla strzelców jedynie z Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk miał 26 bramek, a Polak 21. Długa seria bez trafienia z pewnością nie pomogła.

Fot. screen X/ AlkassTVSports