Strona Główna / Ekstraklasa / Rafał Górak skrytykował Tymoteusza Puchacza. „Zachował się mega nieprofesjonalnie"

Rafał Górak skrytykował Tymoteusza Puchacza. „Zachował się mega nieprofesjonalnie”

Napisane przez Braian Wilma, 13 września 2025
GKS Katowice przegrał na inaugurację ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Podopieczni Rafała Góraka praktycznie nie zagrozili bramce rywali i kolejny raz zeszli z boiska pokonani. Przed meczem trener GieKSy wspominał m.in. o niedoszłym transferze Tymoteusza Puchacza. Nie bał się skrytykować zawodnika.

Przeciętna GieKSa

Od początku sezonu ekipa trener Góraka prezentuje się bardzo słabo. W dotychczasowych ośmiu kolejkach zdobyła zaledwie siedem punktów. To wynik zwycięstw nad Radomiakiem Radom i Arką Gdynia oraz remisu z Zagłębiem Lubin. GKS przegrał już pięć ligowych spotkań – z Rakowem Częstochowa, Widzewem Łódź, Legią Warszawa, Górnikiem Zabrze i Lechią Gdańsk.

Tylko ich ostatni rywal z Gdańska może „pochwalić się” słabszą defensywą. Lechia straciła dotychczas 19 goli, natomiast GKS przed tą kolejką miał przy bilansie strat 15 goli. Teraz mają ich już 17 – przegrali bowiem w Gdańsku 0:2 po kolejnym bardzo słabym meczu, w którym praktycznie nie zagrozili bramce przeciwnika. Gol na 1:0 padł po kolejnym indywidualnym błędzie w obronie – tym razem nieudaną interwencję zaliczył bramkarz Dawid Kudła, który wyszedł do zagranej za plecy obrony piłki i źle obliczył jej tor lotu. Odbił piłkę, idealnie wystawiając ją Kurminowskiemu, a ten uderzył głową na pustą bramkę.

Dużą rolę w słabszej postawie w tym sezonie ma okno transferowe, podczas którego z klubu odeszli Sebastian Bergier czy Oskar Repka. Napastnika mieli zastąpić Maciej Rosołek i Aleksander Buksa, ale pierwszy nie spełnia oczekiwań, a drugiego nie ma już w klubie. Na posiłki do Katowic przybył Ilia Szkurin z Legii, natomiast Białorusin pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie starcia z Lechią.

Górak krytykuje Puchacza

Drużynę prowadzoną przez Rafała Góraka pod koniec okna miał wzmocnić jeszcze jeden zawodnik. Klub szykował transfer głośnego nazwiska w postaci Tymoteusza Puchacza. Tomasz Włodarczyk informował, że 26-latek miał zostać wypożyczony z Holstein Kiel, gdzie był skreślony, z niską opcją wykupu. Zaplanowane były już testy medyczne. Ostatecznie nic jednak z tego nie wyszło.

– Tymoteusz Puchacz zachował się mega nieprofesjonalnie. Może nie tyle żałuję, co wiem, że chciałem dać szansę i otworzyłem wszystko, żeby u nas był. Wewnętrznie zostało u mnie rozczarowanie – mówił przed meczem z Lechią Gdańsk Rafał Górak. Skąd taki, a nie inny komentarz? Puchacz, już po dogadaniu się z GieKSą, dostał ofertę z Sabah, klubu z Azerbejdżanu i ostatecznie to tam właśnie trafił.

Transfer do Puchacza do Azerbejdżanu skomentował również Jakub Rzeźniczak, który przez kilka sezonów występował w Karabachu, z którym brał nawet udział w Lidze Mistrzów. Według niego zdecydowanie lepszym zespołem jest GKS, a zawodnik znacząco zamknął sobie możliwości postawienia kolejnego kroku w karierze. Warto jednak pamiętać, że Puchacz udał się tam na wypożyczenie.

Autor

Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

