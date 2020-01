Hubert Idasiak w dorosłej kadrze Napoli na mecz pucharowy!

Polska od wielu lat może szczycić się bramkarzami w najlepszych ligach Europy. Swoich przedstawicieli mamy między innymi na boiskach Serie A, gdzie swoja karierę powoli buduje Hubert Idasiak. Dziś 17-latek został włączony do kadry Napoli na pucharowe spotkanie przeciwko Perugii.

Wychowanek Pogoni Szczecin w sierpniu 2018 roku przeniósł się do Napoli. Od tamtego momentu Polak regularnie występuje w drugiej drużynie zespołu, notując nawet kilka występów w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Pomimo słabych wyników całego zespołu w Primawerze, Idasiak nie traci miejsca w składzie.

Alla lista dei convocati si aggiunge il giovane portiere Hubert #Idasiak con la maglia numero 16 🧤 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2020

Przed dzisiejszym pucharowym meczem Gennaro Gattuso postanowił dowołać Huberta do szerokiej kadry na starcie z Perugią. Póki co nie wiadomo, czy ma to związek z jakąkolwiek kontuzją jednego z trójki bramkarzy pierwotnie powołanych na ten mecz.

Trudno oczywiście się spodziewać, że Idasiak wystąpi w pierwszym składzie, ale nawet takie wyróżnienie powinno dać mu kolejne argumenty do cięższej pracy. Kto wie, być może w następnym sezonie jego obecność w szerokiej kadrze będzie zwyczajną codziennością, a nie wielką niespodzianką.