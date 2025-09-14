Mistrz świata wypada z gry na kilka miesięcy

Mistrz świata z 2022 roku zmaga się z poważnym problemem. Dopiero co wyleczył kontuzję i po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie w klubie, ale będzie musiał teraz pauzować jeszcze dłużej. Zszedł z boiska w ligowym spotkaniu już w 15. minucie.

Cios dla Bayeru. Mistrz świata wypadnie na kilka miesięcy

Bayer Leverkusen świętował ważne zwycięstwo w debiucie Kaspera Hjulmanda. „Aptekarze” pokonali Eintracht Frankfurt 3:1, ale radość z triumfu przyćmiła poważna kontuzja Exequiela Palaciosa, czyli mistrza świata z 2022 roku, 37-krotnego reprezentanta kraju. Argentyńczyk musiał opuścić boisko już na wczesnym etapie spotkania z powodu urazu mięśni przywodzicieli, a kolejne badania wykazały, że jego przerwa od gry potrwa znacznie dłużej niż początkowo zakładano. Dopiero co wrócił przecież do gry…

Według oficjalnego komunikatu klubu Palacios wróci do treningów i gry dopiero na początku 2026 roku. Kontuzja obejmuje zarówno mięsień, jak i ścięgno prawego przywodziciela, a jej leczenie będzie wymagało operacji, która zaplanowana jest na początek przyszłego tygodnia. To spory cios dla Bayeru, zwłaszcza w obliczu nadchodzących meczów Bundesligi, w których klub będzie musiał radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. W następnej kolejce z Borussią Moenchengladbach nie wystąpią także Robert Andrich i Ezequiel Fernandez.

Kolejna kontuzja mistrza świata

Kontuzja Palaciosa wpisuje się w jego dotychczasową historię problemów zdrowotnych. To u niego norma. Mistrz świata wielokrotnie zmagał się z urazami mięśniowymi – w tym już na początku sezonu, gdy opuścił pierwszą rundę Pucharu Niemiec i inauguracyjne spotkanie Bundesligi. Pomimo tych przeciwności, od momentu przybycia do Leverkusen w 2020 roku z River Plate, pomocnik był istotnym ogniwem drużyny. W ciągu pięciu sezonów w barwach „Aptekarzy” rozegrał 162 mecze o stawkę, zdobywając 15 bramek i notując 16 asyst. W tym czasie przyczynił się również do zdobycia trzech tytułów przez klub.

Choć sezon 2024/25 nie był dla Palaciosa tak udany, jak mistrzowski rok 2023/24, Argentyńczyk nadal potrafił wpływać na losy spotkań, często wnosząc energię i dynamikę z ławki rezerwowych. Teraz jednak Bayer stoi przed trudnym zadaniem – jak wypełnić lukę w środku pola i utrzymać stabilność w ofensywie oraz defensywie, mając w planach kolejne mecze Bundesligi i rywalizację w europejskich pucharach? Palacios po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie w tym sezonie, ale ktoś spojrzy, że zagrał 15 minut i uzna, że wszedł z ławki na kwadrans. Nic bardziej mylnego…

Trener Kasper Hjulmand nie ukrywał swojego rozczarowania sytuacją: – Pala z niecierpliwością czekał na ten mecz i oczywiście nie był z niego zadowolony. Mam nadzieję, że nie będzie pauzował długo – mówił po spotkaniu, choć oficjalne informacje z klubu rozwiały wszelkie wątpliwości co do czasu rekonwalescencji. Palacios rozegrał 1840 ligowych minut w sezonie 2023/24, ale już tylko 1150 w 2024/25. Pauzował w nim sporo razy i nie potrafił ustabilizować sytuacji. Wiele razy wchodził jako rezerwowy. Mimo to zaliczył aż sześć ligowych asyst.

Bayer Leverkusen dokonał szybkiej zmiany, a potem pokazał charakter w meczu z Eintrachtem, grając w końcówce spotkania nawet w dziewiątkę i kontrolując wynik. Może liczyć na doświadczenie i wszechstronność innych zawodników, ale strata Palaciosa oznacza, że środku pola „Aptekarzy” czeka okres testów i nowych wyzwań.

Fot. PressFocus