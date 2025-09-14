Mistrz świata wypada z gry na kilka miesięcy
Mistrz świata z 2022 roku zmaga się z poważnym problemem. Dopiero co wyleczył kontuzję i po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie w klubie, ale będzie musiał teraz pauzować jeszcze dłużej. Zszedł z boiska w ligowym spotkaniu już w 15. minucie.
Cios dla Bayeru. Mistrz świata wypadnie na kilka miesięcy
Bayer Leverkusen świętował ważne zwycięstwo w debiucie Kaspera Hjulmanda. „Aptekarze” pokonali Eintracht Frankfurt 3:1, ale radość z triumfu przyćmiła poważna kontuzja Exequiela Palaciosa, czyli mistrza świata z 2022 roku, 37-krotnego reprezentanta kraju. Argentyńczyk musiał opuścić boisko już na wczesnym etapie spotkania z powodu urazu mięśni przywodzicieli, a kolejne badania wykazały, że jego przerwa od gry potrwa znacznie dłużej niż początkowo zakładano. Dopiero co wrócił przecież do gry…
Według oficjalnego komunikatu klubu Palacios wróci do treningów i gry dopiero na początku 2026 roku. Kontuzja obejmuje zarówno mięsień, jak i ścięgno prawego przywodziciela, a jej leczenie będzie wymagało operacji, która zaplanowana jest na początek przyszłego tygodnia. To spory cios dla Bayeru, zwłaszcza w obliczu nadchodzących meczów Bundesligi, w których klub będzie musiał radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. W następnej kolejce z Borussią Moenchengladbach nie wystąpią także Robert Andrich i Ezequiel Fernandez.
Keep your head up, Pala! 🙏
Exequiel Palacios will be out until the beginning of next year with a muscle tendon injury in his right adductor. 🤕 pic.twitter.com/1yk8nDiWkR
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 13, 2025
Kolejna kontuzja mistrza świata
Kontuzja Palaciosa wpisuje się w jego dotychczasową historię problemów zdrowotnych. To u niego norma. Mistrz świata wielokrotnie zmagał się z urazami mięśniowymi – w tym już na początku sezonu, gdy opuścił pierwszą rundę Pucharu Niemiec i inauguracyjne spotkanie Bundesligi. Pomimo tych przeciwności, od momentu przybycia do Leverkusen w 2020 roku z River Plate, pomocnik był istotnym ogniwem drużyny. W ciągu pięciu sezonów w barwach „Aptekarzy” rozegrał 162 mecze o stawkę, zdobywając 15 bramek i notując 16 asyst. W tym czasie przyczynił się również do zdobycia trzech tytułów przez klub.
Choć sezon 2024/25 nie był dla Palaciosa tak udany, jak mistrzowski rok 2023/24, Argentyńczyk nadal potrafił wpływać na losy spotkań, często wnosząc energię i dynamikę z ławki rezerwowych. Teraz jednak Bayer stoi przed trudnym zadaniem – jak wypełnić lukę w środku pola i utrzymać stabilność w ofensywie oraz defensywie, mając w planach kolejne mecze Bundesligi i rywalizację w europejskich pucharach? Palacios po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie w tym sezonie, ale ktoś spojrzy, że zagrał 15 minut i uzna, że wszedł z ławki na kwadrans. Nic bardziej mylnego…
Exequiel Palacios y las lesiones… tema difícil.
20 partidos se ha perdido por lesión desde la 23/24 (sin contar los que ha tenido que salir desde el banquillo por falta de forma física).
Cuando está bien, es clase mundial. Pero eso es, tristemente, cada vez más difícil verlo. pic.twitter.com/9jdT4QFOae
— Andrés Weiss (@andresweiss_) September 12, 2025
Trener Kasper Hjulmand nie ukrywał swojego rozczarowania sytuacją: – Pala z niecierpliwością czekał na ten mecz i oczywiście nie był z niego zadowolony. Mam nadzieję, że nie będzie pauzował długo – mówił po spotkaniu, choć oficjalne informacje z klubu rozwiały wszelkie wątpliwości co do czasu rekonwalescencji. Palacios rozegrał 1840 ligowych minut w sezonie 2023/24, ale już tylko 1150 w 2024/25. Pauzował w nim sporo razy i nie potrafił ustabilizować sytuacji. Wiele razy wchodził jako rezerwowy. Mimo to zaliczył aż sześć ligowych asyst.
Bayer Leverkusen dokonał szybkiej zmiany, a potem pokazał charakter w meczu z Eintrachtem, grając w końcówce spotkania nawet w dziewiątkę i kontrolując wynik. Może liczyć na doświadczenie i wszechstronność innych zawodników, ale strata Palaciosa oznacza, że środku pola „Aptekarzy” czeka okres testów i nowych wyzwań.
Fot. PressFocus