Virgil van Dijk z ładnym gestem. Tuż po meczu docenił młodych graczy Liverpoolu
Virgil van Dijk ma pełne prawo być zadowolony. W tym sezonie angielskiej Premier League jego Liverpool wygrał jak dotąd wszystkie mecze i to jako jedyny w lidze. Tuż po wygranym w samej końcówce spotkaniu z Burnley znalazł jednak chwilę na to, by pogratulować młodej ekipie „The Reds” wygranego turnieju. Nagrał dla niej specjalny filmik.
Virgil van Dijk wyróżniony
W turnieju organizowanym przez holenderskiego środkowego obrońcę seniorskiej drużyny „The Reds” wzięło udział aż 16 zespołów z siedmiu krajów. Spotkania odbywały się w Tilburgu – na obiektach miejscowej ekipy Willem II, której van Dijk jest wychowankiem, choć grał tam jedynie w juniorskich zespołach. Zawodową karierę rozpoczął jednak w Groningen, skąd przeniósł się do szkockiego Celtiku, następnie występował w Southampton, a zimą 2018 roku zasilił szeregi wspomnianego Liverpoolu.
Mimo że w pierwszym zespole Willem II nie rozegrał żadnego spotkania, nie przeszkodziło mu to w otrzymaniu specjalnego wyróżnienia. Na obiekcie młodzieżowym główną trybunę Sportpark Prinsenhoeve nazwano na cześć 34-letniego obrońcy ze względu na docenienie wkładu Holendra w rozwój lokalnej i reprezentacyjnej piłki. Van Dijk skomentował to wyróżnienie w następujący sposób:
To sprawia, że jestem bardzo dumny. Willem II odegrał ważną rolę w moim życiu i w moim rozwoju jako młodego zawodnika. To, że zostało to teraz w ten sposób docenione, znaczy bardzo dużo dla mnie i mojej rodziny. To wyjątkowy gest i doceniam ciepło oraz więź, którą wciąż czuję z klubem.
Znalazł czas, by pogratulować
Vigril van Dijk musi być zadowolony z takiego początku sezonu w wykonaniu Liverpoolu. Niedawno „The Reds” wyrwali trzy punkty Newcastle w 100. minucie za sprawą 17-letniego Rio Ngumohy. Tym razem w starciu z Burnley Martin Dubravka dwoił się i troił w bramce aż do… 94. minuty, kiedy to w absolutnie głupi sposób piłkę ręką zagrał Hannibal Mejbri.
Liverpool wygrał 1:0 z Burnley. Mohamed Salah, który grał kiepsko, w tym ważnym momencie wykorzystał jedenastkę. Podopieczni Scotta Parkera nie oddali nawet strzału celnego, a wielką rolę odegrał w defensywie Virgil van Dijk. Miał cztery przechwyty, po jednym wybiciu i odbiorze oraz przede wszystkim aż 100% wygranych pojedynków główkowych (8/8)! Mimo wygranej w takich okolicznościach, nie zapomniał o 13-latkach z Liverpoolu, dla których nagrał specjalny filmik. Dla takich dzieciaków to wielka sprawa i ogromna motywacja do pracy, że kapitan seniorów połączył się z nimi na FaceTime.
Puchar nazwany jest na cześć stopera „The Reds”. W tych rozgrywkach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 2013 roku. Na turniej przyjechały następujące drużyny:
- wszystkie byłe zespoły Virgila van Dijka (łącznie z Willem II)
- holenderskie (PSV, Feyenoord i Ajax)
- angielskie (Arsenal oraz Manchester City)
- włoskie (Milan, Juventus i Inter)
- francuskie PSG
- niemiecki Bayer 04 Leverkusen
- portugalski Sporting CP
W sobotę były mecze fazy grupowej, a w niedzielę fazy pucharowej. W pierwszym dniu turnieju „The Reds” zmierzyli się w grupie z gospodarzami, Bayerem oraz PSG. Wygrali kolejno 3:0, 4:2 i 2:0 i pewnie awansowali z pierwszego miejsca w grupie. W półfinale pokonali 5:2 Manchester City i dostali się do finału turnieju, który został rozegrany na stadionie seniorskiej drużyny (Koning Willem II Stadion), podczas gdy pozostałe spotkania odbyły się na Sportpark Prinsenhoeve.
W samym turnieju jest też zawarty hołd dla tragicznie zmarłego Diogo Joty, bo MVP otrzymuje nagrodę jego imienia. Dostał ją Ade Adediran z Liverpoolu, a wręczył mu ją sam Nigel de Jong, czyli w przeszłości uznany defensywny pomocnik, wicemistrz świata i 81-krotny reprezentant „Oranje”. Młody gracz Liverpoolu strzelił osiem goli w pięciu grach.
Dziś w miejscu, w którym się wychował – są z Virgila bardzo dumni. Taka trybuna uświadamia młodym adeptom futbolu, że można się wybić z małej szkółki i sięgać po mistrzostwa Anglii czy tytuł Ligi Mistrzów. On też postanowił coś dać od siebie. Za jakiś czas z przyjemnością przeczyta, że jakaś gwiazda futbolu brała udział albo lepiej – została wyróżniona właśnie na jego turnieju.
Na sam koniec z ciekawostek – konotacje Liverpoolu oraz Willem II nie dotyczą tylko Virgila van Dijka. Bezpośrednio z tego holenderskiego klubu dołączył do „The Reds” bardzo charakterystyczny i znany stoper – Sami Hyypia. Podobnie Kostas Tsimikas grał dla Willem II, ale tylko na wypożyczeniu. Najnowszy nabytek, który wymuszał transfer do Liverpoolu, a więc Alexander Isak zrobił tam absolutną furorę i na wypożyczeniu z Borussii Dortmund w sezonie 2018/19 zapakował aż 13 bramek. I to… w pół roku, bo trafił tam zimą. Gdyby było to latem, śmiało walczyłby o koronę króla strzelców.
