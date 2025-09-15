Tryb ciemny

Pozostałe ligi / Były piłkarz Korony z pierwszym golem w karierze! Czekał na niego… prawie 15 lat

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 15 września 2025

Kibicom Korony ten zawodnik nie kojarzy się raczej najlepiej, bowiem był on członkiem drużyny, która w 2020 roku spadła z Ekstraklasy. Wyróżniał go przede wszystkim fakt, że jeszcze nigdy w karierze nie strzelił gola i przełamać nie udało mu się także w Kielcach. Zrobił to dopiero pięć lat później. Na pierwsze trafienie w karierze czekał… blisko 15 lat.

Członek spadkowej Korony Kielce

W 2020 roku Korona Kielce pożegnała się z Ekstraklasą po 11 sezonach z rzędu grania w niej. Był to de facto jedyny w historii spadek kielczan z Ekstraklasy, bowiem w 2008 roku została zdegradowana „przy zielonym stoliku” za korupcję. Jednym z zawodników czysto boiskowo spadkowej Korony był Ognjen Gnjatić, którego pobyt w stolicy woj. świętokrzyskiego trwał 1,5 roku, choć podpisał dwuletnią umowę. O jego transferze do „Złocisto-Krwistych” było głośno przez fakt, że w ciągu poprzednich 7,5 lat kariery nie strzelił ani jednego gola.

Przełamać środkowemu pomocnikowi nie udało się także w Kielcach, mimo że miał na to ponad 3200 minut. Dla Korony zaliczył 40 meczów, z czego aż 38 w wyjściowym składzie. Jednak dopiero w 34. występie zanotował pierwszy bezpośredni udział przy bramce jego zespołu i jak się później okazało – ostatni. W 79. minucie wyjazdowego meczu z Górnikiem Zabrze zaliczył asystę przy golu na 2:1, ale żółto-czerwoni i tak przegrali ten mecz 2:3. Znacznie częściej do protokołu meczowego wpisywał się przez kartki – w koszulce Korony obejrzał aż 14 żółtych.

Strzelił pierwszego gola po… 14 latach kariery

Kartki Gnjatić kolekcjonował także po zakończeniu swojej przygody z polską Ekstraklasą. W ciągu kolejnych pięciu sezonów zagrał 85 razy i obejrzał w tym czasie blisko 30 żółtych kartek, a do tego jedną czerwoną. Z kolei na następny bezpośredni udział przy bramce jego drużyny musiał czekać ponad cztery lata. Jak się okazało, była to jego pierwsza z trzech asyst zaliczonych w sezonie 2024/25, co czyni tamtą kampanię jego najlepszą w karierze. Zaliczył nią w barwach słoweńskiego NK Radomlje. Po jej zakończeniu został etatowym kapitanem „Młynarzy”.

Jak dotąd rozegrał w tym sezonie 98% możliwego czasu, a swój ostatni występ z pewnością będzie wspominał latami. Gnjatić po ponad 14 latach od debiutu w seniorskim futbolu strzelił bowiem pierwszego gola. Trafienie to miało niebagatelne znaczenie, gdyż dało jego drużynie wygraną 3:2 z aktualnym mistrzem Słowenii – Olimpiją Ljubljana. 33-latek miał jednak sporo szczęścia, gdyż piłka do siatki wpadła po odbiciu się jeszcze od obrońcy rywala – Veljko Jelenkovicia, co kompletnie zmyliło bramkarza stołecznej ekipy – Matevza Dajcara.

Niemniej, w 324. występie w karierze Bośniak wreszcie mógł cieszyć się ze swojego trafienia. Na ten moment musiał czekać blisko od sierpnia 2011 roku i rozegranych od tego czasu blisko 25 tysięcy minut. Co prawda, Gnjatić napastnikiem nie jest, ale być może w jego przypadku sprawdzą się wypowiedziane przez Ruuda van Nistelrooy’a do Gonzalo Higuaina słowa, że „gdy wreszcie się uda, nagle wszystko wylatuje – jak ketchup”. Pierwsza okazja do sprawdzenia słuszności tego zdania 21 września podczas wyjazdowego starcia z Murą.

fot. PressFocus

Pozostałe ligiZe świata ekstraklasaKoronaKorona KielceNK RadomljeOgnjen GnjatićPKO BP EkstraklasapolskaPrva LigaRadomljeSłowenia

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

