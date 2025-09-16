ŁKS Łódź sprowadził pomocnika. W zeszłym sezonie wyeliminował polski zespół z europejskich pucharów

Okienko transferowe w Polsce zostało już zamknięte, jednak ŁKS Łódź postanowił wykorzystać możliwość podpisania kontraktu z zawodnikiem, pozostającym bez klubu. Takim sposobem do klubu trafił Szwajcar, który w zeszłych rozgrywkach w barwach rodzimego zespołu mocno przyczynił się do wyeliminowania polskiej drużyny z europejskich pucharów. Jako gracz podstawowego składu zdobył jedną z kluczowych bramek.

ŁKS wzmocnił się Szwajcarem

Klub z Łodzi ma spore ambicje, by po kilku latach spędzonych w Betclic 1. Lidze wrócić do Ekstraklasy, jednak drużyna Szymona Grabowskiego nie zaliczyła najlepszego początku nowych rozgrywek. Przegrała chociażby 0:5 z Wisłą Kraków, ale też z Chrobrym Głogów, Miedzią Legnica i Ruchem Chorzów. ŁKS punkty zdobywał, dzięki remisom z Polonią Warszawa i Odrą Opole oraz zwycięstwom ze Zniczem Pruszków, Polonią Bytom i Stalą Mielec. Łącznie dało to łodzianom 11 punktów w dziewięciu meczach, co na ten moment przekłada się na rozczarowujące 11. miejsce w tabeli.

W trakcie zakończonego już letniego okienka transferowego do klubu z Alei Unii dołączyło dziewięciu nowych zawodników. Większość z tego grona to gracze, którzy już wcześniej mieli okazje pokazać się na polskich boiskach. Takimi przykładami są Artur Craciun, Miłosz Szczepański, Serhij Krykun czy Fabian Piasecki. Z kolei Sebastian Ernst czy Jasper Loffelsend nigdy wcześniej nie mieli okazji pokazać się przed polską publicznością. Niejako obie te grupy łączy najnowszy nabytek łodzian, który w klubie z nad Wisły nigdy nie występował, ale na stadionie we Wrocławiu dał się zapamiętać kibicom Śląska.

ŁKS w oficjalnym komunikacie poinformował, że związał się umową z Bastienem Tomą, który ostatnio był zawodnikiem rodzimego Saint Gallen. 26-latek podpisał kontrakt obowiązujący do ostatniego dnia czerwca przyszłego roku, jednak znalazła się w nim opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ofensywny pomocnik to uniwersalny zawodnik, który może zagrać także jako skrzydłowy czy głębiej w środku pola.

– Cieszymy się, że Bastien dołącza do naszego zespołu. To zawodnik o dużym doświadczeniu, który grał na wysokim poziomie w kilku ligach europejskich. Wierzę, że jego umiejętności i profesjonalizm w obecnej rundzie przełożą się na jakość w naszej drużynie. Liczymy, że Bastien pomoże nam w budowaniu intensywnego i odważnego stylu gry, który jest fundamentem naszej strategii – powiedział dla klubowych mediów dyrektor sportowy Łódzkiego Klubu Sportowego, Radosław Mozyrko.

Pogrążył Śląsk Wrocław, teraz zagra w Betclic 1. Lidze

Toma w poprzednich rozgrywkach miał okazję sprawdzić się w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji jego drużyna wylosowała Śląsk Wrocław, a nowy zawodnik ŁKS-u odegrał w nim kluczową rolę. Już w piątej minucie pierwszego starcia zaliczył asystę przy trafieniu Chadraca Akolo. Mecz zakończył się zwycięstwem Szwajcarów 2:0, a rewanż zaczął się od bramki Tomy, który skierował piłkę do siatki po podaniu od Akolo. Podopieczni Jacka Magiery po szalonym starciu wygrali przed własną publicznością 3:2, ale to okazało się za mało, by odrobić straty. Toma, który jest wychowankiem, a wcześniej występował także w barwach belgijskiego Genku łącznie w barwach FC St. Gallen rozegrał 94 meczów, strzelił sześć goli i zaliczył 10 asyst.

