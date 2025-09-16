Tryb ciemny

Strona Główna / Ligue 1 / Francuski mistrz świata zakończył karierę. Kontuzja to było jego drugie imię

Francuski mistrz świata zakończył karierę. Kontuzja to było jego drugie imię

Napisane przez Maciej Piętak, 16 września 2025
były mistrz świata wrócił do treningów

Dwukrotnie wygrywał trofeum w rodzimym Lyonie, sięgał po puchary także w Barcelonie oraz na poziomie reprezentacyjnym – w 2018 roku został mistrzem świata. W wieku 31 lat karierę zakończył francuski środkowy obrońca, którego przez lata trapiły kontuzję, a ostatnio występował w Lille.

„Dałem z siebie wszystko”

Samuel Umtiti po 13 latach zawodowej kariery zdecydował się zawiesić buty na kołku. Zawodnik poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych – zamieścił film oraz dodał krótki wpis, w którym podsumował swoją przygodę z piłką i pożegnał się z kibicami:

Po przeżyciu intensywnej kariery, pełnej wzlotów i upadków, nadszedł czas, by powiedzieć „do widzenia”…
Dałem z siebie WSZYSTKO z pasją i niczego nie żałuję. Chcę podziękować wszystkim klubom, prezesom, trenerom i zawodnikom, których miałem okazję spotkać. […] Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie.

Z kolei w materiale wideo piłkarz powiedział:

Dziś jestem dumny z tego, jak daleko doszedłem. Dałem z siebie wszystko, pozostając wierny swoim wartościom, i mam nadzieję, że taki obraz pozostanie w pamięci ludzi. Dziękuję wszystkim kibicom, każdemu, kogo spotkałem i kto mi towarzyszył. Zawsze będę wdzięczny.

Były mistrz świata, bez którego nie byłoby pucharu

Urodzony w kameruńskim Yaounde zawodnik rozpoczął przygodę z piłką w Lyonie. Od 2009 roku występował w barwach tego klubu – najpierw w drużynach młodzieżowych, a następnie w seniorskiej drużynie, w której zadebiutował w styczniu 2012 roku. Rozegrał cały mecz 3. rundy Pucharu Francji przeciwko AS Lyon-Duchere, który jego zespół wygrał 3:1. Lyon wygrał całe rozgrywki, a Umtiti mógł cieszyć się z pierwszego trofeum w karierze. Miał w nie duży wkład, bo wystąpił w trzech meczach Coupe de France, w tym w spotkaniu wyjazdowym z PSG (zwycięstwo 3:1).

W nagrywanym na stadionie Lyonu filmie pożegnalnym Umtiti podziękował klubowi za siedem lat spędzonych w klubie, podczas których rozegrał 170 meczów w pierwszym zespole. Strzelił pięć goli, zanotował trzy asysty, a poza Pucharem Francji wygrał także Superpuchar.

To tutaj [tu pokazany stadion Lyonu] wszystko się zaczęło. […] Lyon jest moim domem. Moim klubem. Od boisk w Menival po Groupama Stadium. Spełniłem marzenie wielu dzieci, zostając zawodowym piłkarzem.

Także będąc piłkarzem OL, piłkarz zadebiutował w reprezentacji Francji – 3 lipca 2016 roku zagrał w… ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwko Islandii (5:2). Wystąpił także w półfinale i finale Euro, ale w finale lepsza okazała się Portugalia. „Trójkolorowi” sięgnęli po trofeum dopiero dwa lata później – mistrzostwo świata, a Umtiti zagrał w sześciu spotkaniach – opuścił jedynie ostatni mecz fazy grupowej z Danią. Środkowy obrońca odegrał istotną rolę w tym triumfie, bo jego bramka z Belgią dała Francji awans do finału, wszak był to jedyny gol w półfinałowym spotkaniu.

Zawodnik określił ten mundial jako „Niezapomniany moment jedności i wyjątkowe ludzkie doświadczenie”.

Wracając do piłki klubowej, tuż po Mistrzostwach Europy we Francji Umtiti przeniósł się za 25 milionów € do FC Barcelony i spełnił swoje marzenie. W stolicy Katalonii dwukrotnie został mistrzem Hiszpanii, trzykrotnie wygrał puchar kraju i dwa razy zdobył superpuchar. Do finałowego spotkania MŚ kariera środkowego obrońcy bardzo dobrze się układała…

Kończy karierę ze względu na liczne urazy

Po mundialu w czterech kolejnych sezonach rozegrał zaledwie 41 spotkań w lidze, co oznaczało transfer do innego klubu, gdzie mógł się odbudować. Powodem oczywiście były kontuzje kolana – zawodnik nie przeszedł operacji, dzięki czemu mógł zagrać na turnieju w Rosji, ale potem nie był w stanie wrócić do dawnej formy. Przez jeden sezon występował w Lecce, w którym rozegrał łącznie 25 spotkań. Swój pobyt we Włoszech opisał w następujący sposób:

W Lecce na nowo odkryłem uczucia, które były niemal zapomniane i trudne do opisania. Przyjemność z samej gry w piłkę, jak wtedy, gdy byłem dzieckiem. I poczułem też miłość, której nigdy wcześniej nie znałem.

Ostatnim klubem w karierze zawodnika było Lille, gdzie wystąpił jedynie w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach przez dwa sezony. Jego umowa wygasła 30 czerwca tego roku.

W Lille próbowałem wszystkiego, by wrócić. Niewielu wie, jak bardzo się starałem, ale moje ciało nie nadążało. I mogę tylko podziękować klubowi za wsparcie.

Zawodnik oficjalnie potwierdził rozstanie z piłką w poniedziałek. Nie wiadomo jeszcze, co będzie robić po zakończeniu kariery.

Fot. PressFocus

Ligue 1 reprezentacja FrancjiSamuel Umtiti

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Piętak
Betclic 1. liga, Ekstraklasa, Premier League

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
5 zł za każdego gola
w 1. kolejce Ligi Mistrzów
Sprawdź
Typ dnia
Athletic Bilbao - Arsenal
Wygrana Arsenalu
kurs
1,84
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.