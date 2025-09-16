Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Pogoń Szczecin będzie mieć nowego trenera. Robert Kolendowicz zwolniony!

Pogoń Szczecin będzie mieć nowego trenera. Robert Kolendowicz zwolniony!

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 16 września 2025
Pogoń Kolendowicz

PKO BP Ekstraklasa w ostatnich miesiącach coraz bardziej wygląda na jedną z najlepszych lig spoza europejskiego topu. Pogoń Szczecin zaczęła z kolei aspirować do miana topowej drużyny nad Wisłą. Mimo wielkich ambicji ze strony duetu Haditaghi – Kesler, pierwsza okazja na zapisanie się w historii polskiej piłki przepadła w majowym finale PP. Nie ma jeszcze jednej trzeciej nowego sezonu, a już skończyła się cierpliwość wobec trenera Roberta Kolendowicza.

Zwolnienie numer dwa w Ekstraklasie stało się faktem

Pod koniec sierpnia zabrakło cierpliwości w Widzewie. Żeljko Sopić po obfitym letnim oknie transferowym w sercu Łodzi przypłacił brak wyników posadą. Zastąpił go Patryk Czubak, od pewnego czasu szykowany do tej roli. Teraz podobne zmiany zajdą w Pogoni Szczecin. „Duma Pomorza” jest aktualnie bez trenera. Robert Kolendowicz został zwolniony z pełnionej funkcji.

Doprowadził on klub do czwartego miejsca w lidze w poprzednim sezonie oraz finału Pucharu Polski, przegranego finalnie jedną bramką na PGE Narodowym. Dziś, zdaniem Alexa Haditaghiego, właściciela klubu – doszło do momentu kulminacyjnego i miał on pilną potrzebę zmiany. Prawie dwa miesiące temu w sieci informował on: – nawet osiem porażek z rzędu tego nie zmieni i Robert będzie naszym trenerem. Zestarzało się jak mleko.

Trener lutego 2025 w Ekstraklasie oraz jednokrotny reprezentant Polski po 44 meczach w roli opiekuna „Dumy Pomorza” przestał pełnić funkcję pierwszego trenera pierwszej drużyny. Zwolnienie szkoleniowca Pogoni Szczecin zakomunikował (robiący to w stylu Aurelio De Laurentiisa z SSC Napoli) Alex Haditaghi, właściciel klubu. Oto jego słowa, które napisał na platformie X:

– Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że ​​nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. W imieniu klubu pragnę podziękować mu za jego wysiłki i życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach. Jako właściciele, naszym obowiązkiem jest zapewnienie trenerowi najlepszych możliwych narzędzi, zawodników, zasobów, infrastruktury i wsparcia, aby osiągnąć sukces. Dzięki odpowiedniej strategii, te narzędzia mogą przynieść rezultaty, na które zasługuje nasza drużyna, nasi kibice i nasze miasto.

– Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i daliśmy mu wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mógł odnieść sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu w tej drużynie ani ambitnej wizji, jaką mamy dla tego klubu. Nasze ambicje pozostają niezmienne: chcemy budować kulturę zwycięstwa, walczyć o mistrzostwa i dać naszym kibicom drużynę, z której będą dumni.

Zwolnienie zostało już także zakomunikowane na klubowych social mediach.

Pogoń Szczecin i jej realia

Pogoń Szczecin Roberta Kolendowicza w aktualnym sezonie PKO BP Ekstraklasy nie prezentuje się najlepiej. 10 punktów to dorobek na który składają się trzy wygrane, remis i cztery porażki. Dziewiąta lokata to miejsce dalekie od ambicji Kanadyjczyka perskiego pochodzenia – Haditaghiego. Aż w pięciu z ośmiu meczów, Pogoń straciła punkty. Po naprawdę niezłych transferach przeprowadzonych przez Tana Keslera i jego pomocników – brakowało wyników.

Trzeba jednak przyznać, że od dłuższego czasu była pilna potrzeba, a nie została ona zrealizowana drogą wzmocnienia kadry – mowa o pozycji numer sześć. Przebąkiwano o ściągnięciu Axela Witsela, ale Belg wybrał Gironę. Klub postanowił jesienią dać kredyt zaufania Janowi Biegańskiemu i to miało zamknąć temat drugiej linii. To, czy okaże się to właściwą decyzją – oceni tabela po pierwszej rundzie PKO BP Ekstraklasy 2025/26.

Oprócz Sama Greenwooda z Leeds United, Rajmunda Molnara (podebranego na ostatniej prostej z rąk Cracovii), Musy Juwary, Mariana Huji, Mora Ndiaye’a, ww. Biegańskiego oraz ściągniętego z FC Kopenhagi Paula Mukairu, Pogoń na koniec okna ściąga dwóch wolnych agentów. Pierwszy z nich to bardzo mocne, ale głównie na papierze nazwisko – Benjamin Mendy.

Były lewy obrońca Manchesteru City oraz AS Monaco to mistrz świata z 2018 roku. Miał on jednak wiele perypetii pozaboiskowych, przez które jego kariera znacząco wyhamowała. Pogoń chciała wykorzystać okoliczności i Francuz podpisał dwuletnia umowę z klubem – podobnie sytuacja ma miejsce z Husseinem Alim, do niedawna piłkarzem SC Heerenveen (Paweł Bochniewicz powiedział o nim – „dobry piłkarz”). Niestety – nie zdążą oni obaj zagrać pod wodzą Kolendowicza. Nazwisko nowego trenera jakiego ma zatrudnić Pogoń nie jest jeszcze znane. Wiadomym jest, że Polaka zastąpi obcokrajowiec.

Fot. PressFocus

EkstraklasaZ kraju Alex HaditaghiPKO BP EkstraklasaPogoń SzczecinRobert Kolendowicz

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
5 zł za każdego gola
w 1. kolejce Ligi Mistrzów
Sprawdź
Typ dnia
Athletic Bilbao - Arsenal
Wygrana Arsenalu
kurs
1,84
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.