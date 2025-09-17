Gracz Realu Madryt niesłusznie wyrzucony z boiska? Przyznała to Komisja Sędziów

Real Madryt w sobotnie popołudnie pokonał w meczu ligowym Real Sociedad 2:1. Spotkanie to okryło się cieniem z uwagi na sytuację z udziałem Deana Huijsena. Wiele osób, w tym sam klub twierdzi iż stoper został niesłusznie potraktowany czerwoną kartką przez sędziego tamtego meczu Jesusa Gila Manzano. Sprawa toczy się, a w wyjaśnianiu pomaga Komisja Techniczna Sędziów.

Gracz Realu Madryt niesłusznie wyrzucony z boiska?

Real Madryt w ostatnich dwóch spotkaniach wygrał pomimo czerwonych kartek dla swoich zawodników. Dani Carvajal przesadził ze swoim zachowaniem w spotkaniu LM z Olympique Marsylią, ale jego koledzy wygrali 2:1, a z kolei w sobotnie popołudnie „Królewscy” pokonali na Estadio Anoeta Basków z Realu Sociedad 2:1.

Bramki dla „Królewskich” zdobyli Arda Guler i Kylian Mbappe, a honorowe trafienie dla gości zaliczył Mikel Oyarzabal. Jednak w cieniu tego zwycięstwa głośno komentowana jest sytuacja z 32. minuty meczu, gdy Jesus Gil Manzano pokazał bezpośrednią czerwoną kartkę Deanowi Huijsenowi.

Hiszpański stoper sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Oyarzabala, ale wielu ekspertów podkreśla, że decyzja o wykluczeniu była zbyt surowa. Kluczowa jest obecność Edera Militao, który znajdował się w pobliżu akcji i mógł jeszcze powstrzymać napastnika Sociedad. W takiej sytuacji kara powinna ograniczyć się do żółtej kartki i rzutu wolnego.

VAR nie wezwał arbitra głównego do ponownego obejrzenia sytuacji, co wywołało dodatkowe kontrowersje. Sędzia VAR tego spotkania, Jorge Figueroa, miał potwierdzić decyzję Manzano, ale teraz sam może zostać zawieszony – właśnie za brak interwencji w tak newralgicznym momencie.

Komisja Techniczna Sędziów: powinna być żółta kartka

Do dyskusji włączyła się Komisja Techniczna Sędziów, która w specjalnym materiale przeanalizowała decyzje arbitrów z pierwszych kolejek La Liga.

– W takich sytuacjach kluczowa jest interpretacja obecności drugiego obrońcy i jego możliwości walki o piłkę. Jeśli uznamy, że był w stanie interweniować, właściwą karą jest żółta kartka za przerwanie obiecującego ataku. Jeśli jednak odległość uniemożliwiała skuteczną obronę, mamy do czynienia z zaprzepaszczeniem oczywistej okazji na zdobycie bramki (DOGSO) i wtedy należy pokazać czerwoną kartkę. W tym przypadku nie zostały w 100% spełnione warunki do zastosowania zasady DOGSO. Bardziej odpowiednią decyzją byłaby żółta kartka – powiedziała rzeczniczka komisji Marta Frías w rozmowie z „Marcą”.

Odniosła się również do pracy VAR: Pamiętajmy, że VAR może interweniować tylko w przypadku oczywistych błędów. Ta sytuacja mieści się w tzw. szarej strefie, gdzie dopuszczalnych jest kilka interpretacji. Dlatego decyzja powinna zostać w rękach sędziego głównego – VAR postąpił prawidłowo, nie ingerując – dodała Frías.

Real Madryt zapowiada działania

Real Madryt poinformował w komunikacie, że planuje wysłać skargę do FIFA, aby „odnotowano i przeanalizowano to, co się dzieje”. Klub zaznaczył, że zażalenie nie dotyczy wyłącznie sytuacji z Huijsenem, ale także szeregu kontrowersyjnych decyzji z obecnego i poprzednich sezonów.

To nie pierwsza dyskusyjna decyzja Jesusa Gila Manzano w meczach z udziałem Realu Madryt. Kilka sezonów temu arbiter przedwcześnie zakończył spotkanie z Valencią na Mestalla, w którym „Królewscy” zdobyli w ostatnich sekundach jeszcze bramkę. Wówczas sędzia został zawieszony na kilka meczów, ale później tak czy siak był wyznaczany do prowadzenia ważnych spotkań, a nawet pracował na EURO 2024.

fot. PressFocus