FIFA wykonuje znaczący gest wobec klubów. Będzie więcej kasy do podziału

FIFA poinformowała o istotnych zmianach w systemie wynagrodzeń dla klubów, których zawodnicy wezmą udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Chodzi o program Club Benefits Programme (CBP), który od ponad dekady jest jednym z filarów współpracy pomiędzy federacją a klubami.

CBP – Club Benefits Programme

Program CBP funkcjonuje od 2010 roku, kiedy został wprowadzony po raz pierwszy przy okazji mundialu w Republice Południowej Afryki. Jego głównym założeniem było to, aby kluby otrzymywały rekompensaty finansowe za udział ich piłkarzy w turnieju, podczas gdy mogliby przecież regenerować się i wypoczywać na walkę w kolejnym sezonie. Z czasem skala wypłat systematycznie rosła. Podczas ostatnich mistrzostw świata, które odbyły się w 2022 roku w Katarze, z programu skorzystało aż 440 klubów z całego świata. Łącznie otrzymały one 209 milionów dolarów, co już wtedy było rekordową kwotą.

Teraz FIFA idzie o krok dalej: – Rozszerzona edycja Club Benefits Programme FIFA na Mistrzostwa Świata 2026 idzie o krok dalej, uznając ogromny wkład, jaki wiele klubów i ich zawodników na całym świecie wnosi w przeprowadzenie nie tylko turnieju finałowego, ale i eliminacji – poinformował prezydent FIFA Gianni Infantino.

Oznacza to, że podczas najbliższego mundialu po raz pierwszy w historii rekompensaty obejmą nie tylko sam turniej finałowy, ale również okres eliminacji! Co więcej, federacja zapowiedziała rekordową kwotę do podziału pomiędzy kluby – aż 355 milionów dolarów. To wzrost o blisko 70% w porównaniu z poprzednim turniejem w Katarze!

Decyzja ta może mieć szczególne znaczenie dla mniejszych klubów, które często tracą swoich kluczowych zawodników na czas meczów eliminacyjnych, nie otrzymując za to żadnego wsparcia finansowego. Istnieje oczywiście ryzyko odniesionej kontuzji. Teraz ich wkład w rozwój piłkarzy reprezentacyjnych zostanie doceniony również w wymiarze finansowym.

Rozszerzony Club Benefits Programme to wyraźny sygnał, że FIFA dostrzega rosnącą rolę klubów w całym piłkarskim ekosystemie. Włączenie eliminacji do systemu rekompensat i zwiększenie puli o 70% to odpowiedź na wieloletnie postulaty klubów, które domagały się większego uznania swojej roli w procesie przygotowania zawodników.

Mundial w nowym formacie

Mistrzostwa Świata 2026 będą wyjątkowe nie tylko pod względem wysokości wypłat. Turniej zostanie rozegrany w nowym, powiększonym formacie – z udziałem aż 48 drużyn zamiast dotychczasowych 32. Tym śladom działacze poszli niedawno także pod kątem Klubowych Mistrzostw Świata, których premiera w nowym formacie miała miejsce na przełomie czerwca i lipca jako próba generalna przed MŚ 2026. Oznacza to więcej meczów, dłuższe rozgrywki i większe obciążenie dla piłkarzy. Dlatego też pozwolono zwiększyć rekompensaty finansowe. Klubowym Mistrzem Świata niespodziewanie została Chelsea.

W tym kontekście decyzja FIFA wydaje się logicznym krokiem w kierunku zrównoważenia interesów klubów i reprezentacji narodowych. Większe rekompensaty mogą złagodzić napięcia na linii kluby–federacje i pozwolą spokojniej planować przygotowania do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia. Przynajmniej… na razie czterolecia, bo przecież przebąkiwano o pomyśle robienia mundialu co dwa lata. W siatkówce ten pomysł przeforsowano. Na razie jednak obowiązuje stara, tradycyjna futbolowa formuła.

fot. PressFocus