Real Madryt z nowym problemem. Gwiazdor wypada na dłuższy okres

Real Madryt pokonał w pierwszym meczu fazy ligowej Champions League Olympique Marsylia 2:1. Niestety, ale dla Xabiego Alonso pojawił się kolejny problem po tym spotkaniu. Już w 5. minucie boisko z powodu urazu opuścił Trent Alexander-Arnold. Klub wydał już komunikat w sprawie stanu zdrowia Anglika.

Kontuzja Trenta Alexander-Arnolda

Real Madryt rozpoczął fazę ligową Ligi Mistrzów od zwycięstwa nad Olympique Marsylia 2:1. Mimo cennych trzech punktów, Xabi Alonso dostał problem do rozwiązania i to poważny. Już w 5. minucie spotkania boisko z powodu kontuzji opuścił Trent Alexander-Arnold. Klub wydał już oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia swojego letniego nabytku. Anglik, który trafił do Realu Madryt latem, miał stać się ważnym ogniwem zespołu i walczyć o miejsce w wyjściowym składzie. Teraz jednak musi odłożyć swoje plany na później – uraz mięśnia dwugłowego uda wyklucza go z gry na dłuższy czas.

Do zdarzenia doszło na samym początku meczu z Marsylią w ramach 1. kolejki fazy ligowej Champions League. Już po kilku minutach gry Alexander-Arnold złapał się za udo i sygnalizował, że nie jest w stanie kontynuować gry. Na murawie zastąpił go Dani Carvajal, który sam jest po bardzo ciężkiej kontuzji – zerwaniu więzadeł krzyżowych. Powtórki telewizyjne nie pozostawiały złudzeń – kontuzja Anglika wyglądała poważnie.

Real Madryt w komunikacie nie podał przewidywanej długości absencji zawodnika. Według dziennika „Marca” może ona potrwać nawet trzy miesiące. To oznaczałoby, że 26-latek nie zagra w meczach z Kairatem Ałmaty, Juventusem oraz Liverpoolem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zwłaszcza to ostatnie spotkanie miałoby dla niego wyjątkowe znaczenie, biorąc pod uwagę jego wieloletnią grę dla „The Reds”. Może go również zabraknąć w El Clasico zaplanowanym na koniec października.

Co z prawą obroną Realu?

Alexander-Arnold nie ma na razie udanego początku przygody z Realem. Już w trakcie klubowego mundialu doznał urazu, który wykluczył go z meczu z PSG – zakończonego bolesną porażką 0:4. W La Liga nie rozegrał jeszcze pełnych 90 minut, a teraz znów czeka go przerwa. W jego miejsce do podstawowego składu wróci Dani Carvajal, który dopiero co wrócił po poważnej kontuzji z poprzedniego sezonu. W gotowości pozostaje także młody talent z akademii – 18-letni Jesus Fortea.

Fortea może dostać szansę debiutu w pierwszym składzie już w najbliższym meczu z Kairatem Ałmaty. Sytuacja kadrowa Realu Madryt jest nietypowa – Trent Alexander-Arnold leczy uraz, a Dani Carvajal będzie wtedy pauzować za czerwoną kartkę, którą otrzymał w starciu z Marsylią. Spotkanie z kazachskim klubem odbędzie się 30 września.

Real i niekończąca się plaga kontuzji

Problemy zdrowotne piłkarzy to temat, który w Madrycie powraca jak bumerang. Alexander-Arnold jedynie poszerzył listę nieobecnych w kadrze Xabiego Alonso. Zaledwie tydzień wcześniej urazu nabawił się Antonio Rudiger. Niemiec uszkodził przedni mięsień prosty w lewej nodze i według wstępnych prognoz czeka go około trzech miesięcy przerwy. To praktycznie oznacza brak występów do końca 2025 roku. Co gorsza, kontuzji doznał podczas zgrupowania reprezentacji i w meczu ze Słowacją zagrał fatalnie – zawinił przy obu straconych golach, a Niemcy przegrali 0:2.

Wciąż rehabilitują się także Ferland Mendy i Endrick, choć do gry wracają już Eduardo Camavinga i Jude Bellingham, którzy zasiedli na ławce rezerwowych przeciwko Marsylii. To daje nadzieję, że sytuacja nie będzie aż tak dramatyczna jak w poprzednim sezonie, gdy Carlo Ancelotti miał poważne problemy ze skompletowaniem wyjściowej jedenastki.

fot. PressFocus