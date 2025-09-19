Tryb ciemny

Strona Główna / Bundesliga / Bayern z dużym kłopotem. Czterech bocznych obrońców kontuzjowanych

Bayern z dużym kłopotem. Czterech bocznych obrońców kontuzjowanych

Napisane przez Gabriel Stach, 19 września 2025
Bayern Monachium

Bayern Monachium znalazł się w sytuacji, której nikt się nie spodziewał na początku sezonu. Kontuzje kontuzjami, ale zwłaszcza mocno dotknęły one boki obrony. Vincent Kompany musi zmierzyć się z problemem, który z dnia na dzień urósł do rangi poważnego wyzwania. Terminarz jest napakowany spotkaniami, a kadra FCB coraz węższa…

Bayern pod presją: fala kontuzji osłabia defensywę mistrzów Niemiec

Bayern Monachium rozpoczął sezon pełen nadziei, ale seria kontuzji na bokach obrony komplikuje plany Vincenta Kompany’ego. Najnowsze wieści nie napawają optymizmem: zarówno Josip Stanisic, jak i Raphael Guerreiro będą pauzować przez najbliższe tygodnie. W sytuacji, gdy Alphonso Davies oraz Hiroki Ito również znajdują się poza grą, sztab szkoleniowy mistrzów Niemiec musi improwizować, by utrzymać równowagę w defensywie. Wszyscy czterej mogą grać na lewej stronie obrony. Bayern pozostał bez lewego obrońcy.

Guerreiro, który doznał urazu mięśnia brzucha w meczu ligowym z Hamburgerem SV (5:0), musiał opuścić boisko zaledwie kwadrans po wejściu. Badania przeprowadzone w klinice przy Saebener Strasse potwierdziły kontuzję, która wyklucza Portugalczyka z gry na około trzy tygodnie. Oznacza to, że do dyspozycji trenera nie będzie go ani w spotkaniu Bundesligi z Hoffenheim (20 września), ani w meczu Ligi Mistrzów z cypryjskim Pafos FC (30 września).

Jeszcze bardziej niepokojące są informacje dotyczące Josipa Stanisicia. Chorwat doznał częściowego naderwania więzadła przyśrodkowego w prawym kolanie podczas wygranego przez Bayern 3:1 meczu z Chelsea. Początkowo sam zawodnik bagatelizował uraz, licząc na szybki powrót, jednak rezonans magnetyczny przyniósł gorsze wieści. Przerwa potrwa co najmniej dwa tygodnie, a w pesymistycznym scenariuszu – nawet trzy, co oznacza powrót dopiero po październikowej przerwie reprezentacyjnej.

Bayern z problemem XXL

Davies leczy zerwanie więzadła krzyżowego, Ito zmaga się ze złamaniem kości śródstopia, a teraz lista powiększyła się o Guerreiro i Stanisicia. Kompany w meczu z Chelsea musiał przesunąć Konrada Laimera na lewą stronę obrony, a za Stanisicia na murawie pojawił się Sacha Boey (okazem zdrowia to on nie jest). Francuz zagrał poprawnie, lecz wciąż budzi wątpliwości swoją nierówną formą. A Laimer? Nie dość, że to trochę „oszukany” prawy obrońca, bo w RB Lipsk grał przecież w środku pomocy, a to u „Bawarczyków” stał się częściej defensorem, to jeszcze teraz z konieczności będzie musiał przejść na drugą stronę.

Nadchodzące tygodnie będą dla Bayernu ogromnym testem. W kalendarzu znajdują się trudne starcia ligowe z Hoffenheim, Werderem i Eintrachtem Frankfurt, a także rywalizacja w Lidze Mistrzów. Dla Kompany’ego to sytuacja kryzysowa, wymagająca elastycznych rozwiązań taktycznych. Niewykluczone, że trener postawi na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami, by zminimalizować brak nominalnych bocznych defensorów. Przekonamy się już w weekend.

Nadchodzące mecze

    Długotrwałe absencje obrońców każą również zadawać pytania o ewentualne ruchy transferowe w zimowym oknie. Na razie jednak Kompany musi radzić sobie dostępnymi środkami: – Zawsze znajdziemy rozwiązanie, nawet w trudnych sytuacjach – powiedział po meczu z Chelsea, dając do zrozumienia, że nie zamierza szukać wymówek.

    Seria niefortunnych kontuzji sprawia, że defensywa Bayernu stała się piętą achillesową drużyny. Kibice z niepokojem spoglądają na terminarz, ale jeśli mistrzowie Niemiec przetrwają ten trudny okres, ich morale przed kluczową częścią sezonu może tylko wzrosnąć. „Bawarczycy” co prawda wygrywają, ale w czterech na sześć spotkań nie zachowali czystego konta. Niby nie jest to jeszcze aż tak bardzo alarmujące, ale pokazuje, że problem istnieje, skoro trzecioligowe Wehen strzela ci dwa gole.

    BundesligaZe świata Alphonso DaviesBayern MonachiumbundesligaHiroki ItoJosip StanisićKonrad LaimerRaphael GuerreiroSacha Boey

    Autor

    Avatar użytkownika
    Gabriel Stach
    Bundesliga, Liga Mistrzów

    Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

    Najnowsze wpisy

    Promocja dnia
    Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
    nowa oferta powitalna BETFAN
    Sprawdź
    Typ dnia
    Wisła Płock - Jagiellonia Białystok
    Obie strzelą
    kurs
    1.69
    Analiza
    Ranking bukmacherów
    1
    Betfan logo
    Betfan
    Bonus 3 x 100% do 200 PLN
    2
    Betclic
    Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
    3
    sts logo
    STS
    Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
    4
    TotalBet logo
    TotalBet
    Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
    zobacz pełny ranking
    Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.