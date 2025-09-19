Finalista baraży o Betclic 1. Ligi ma nowego trenera. Powrót do pracy po roku

Tegoroczny finalista baraży o awans do Betclic 1. Ligi po domowej klęsce z absolutnym beniaminkiem zwolnił trenera. Na znalezienie jego następcy dużo czasu nie było, bowiem już trzy dni później klub czekał kolejny mecz. W tym spotkaniu zastępstwa jednak nie będzie, gdyż szybko wybrano nowego szkoleniowca.

Kryzys finalisty baraży o Betclic 1. Ligę

W czerwcu br. Chojniczanka Chojnice była dosłownie krok od powrotu do Betclic 1. Ligi po dwóch latach. „Chluba Grodu Tura” dotarła do finału baraży, jednak w nim musiała uznać wyższość naszpikowanej gwiazdami Wieczystej Kraków. Był to drugi sezon z rzędu, w którym chojniczanie zagrali w barażach o awans do Betclic 1. Ligi, ale w nich polegli. Rok wcześniej odpadli już w półfinale. Przed tym sezonem w klubie z pewnością mówiono, że „do trzech razy sztuka”, lecz słabe wejście w sezon na jego finiszu może okazać się kluczowe w braku awansu.

Choć po pierwszych dwóch kolejkach Betclic 2. Ligi ekipa z Pomorza miała na koncie cztery punkty, a kilka dni później awansowała do 1/32 finału Pucharu Polski, od tego czasu nie zwyciężyła już ani razu. Chojniczanka ma za sobą serię sześciu ligowych meczów bez wygranej, co jest gorszym wynikiem tylko od GKS-u Jastrzębie, który w tym sezonie Betclic 2. Ligi jeszcze nie zdobył kompletu punktów. Po ostatniej domowej klęsce aż 1:4 i to u siebie z absolutnym beniaminkiem na tym poziomie, Sokołem Kleczew, czara goryczy się przelała.

Zmiana trenera, następca szybko wybrany

Pracę stracił Damian Nowak, który „Chlubę Grodu Tura” prowadził od początku sezonu 2024/25. Co więcej, jeszcze w maju jako wyraz podziękowania za dobrze wykonywaną pracę władze klubu przedłużyły z nim umowę do czerwca 2026 roku. Wystarczył jednak pierwszy kryzys, by doszło do rozstania z 40-latkiem. Czasu na znalezienie jego następcy wiele nie było, bowiem już trzy dni po zwolnieniu Nowaka Chojniczankę do rozegrania miała kolejny mecz. Jednak jeszcze przed spotkaniem z rezerwami Śląska udało się sprowadzić nowego trenera.

Do końca tego sezonu z opcją przedłużenia kontrakt z Chojniczanką podpisał Marek Brzozowski. Dla 44-latka jest to powrót do pracy po niemal roku przerwy. Ostatniego dnia września ub. roku został zwolniony z Pogoni Siedlce, którą prowadził od początku sezonu 2023/24 i wywalczył z nią awans do Betclic 1. Ligi. Jednak zdobycie ledwie pięciu punktów w jedenastu meczach oraz wyeliminowanie z Pucharu Polski już w rundzie wstępnej przez trzecioligowe rezerwy Lecha Poznań sprawiły, że władze Pogoni Siedlce podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca.

Z perspektywy czasu ta decyzja się obroniła, bowiem pod wodzą Adama Noconia, który przejął schedę po Brzozowskim, Pogoń wywalczyła utrzymanie w Betclic 1. Lidze – choć dosłownie w ostatnich minutach sezonu – a obecnie zajmuje spokojne miejsce w środku stawki i ma aż sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Pod kreską znajduje się zaś chojniczanie, choć do bezpiecznej strefy tracą ledwie dwa punkty. Najbliższy mecz z rezerwami Śląska będzie dla nich „o sześć punktów”, bowiem drugi zespół WKS-u otwiera strefę zagrożoną spadkiem.

Z kolei cztery dni po tym spotkaniu „Chluba Grodu Tura” rozegra wyjazdowy mecz 1/32 finału Pucharu Polski z czwartoligowym Beskidem Andrychów. Jeśli Chojniczanka wygra to spotkanie, wyrówna swój zeszłoroczny wynik z Pucharu Polski. Na etapie 1/16 finału została z tych rozgrywek wyeliminowana przez ówczesnego mistrza Polski – Jagiellonię Białystok. „Duma Podlasia” pewnie wygrała na Pomorzu 3:0.

