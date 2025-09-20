Raków Częstochowa – Legia Warszawa – 20.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 20 września, 20:15

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa

Raków znajduje się w dużym kryzysie i nie może tłumaczyć tego gra w europejskich pucharach. Co prawda udało się awansować do fazy ligowej, za co należą się ekipie Marka Papszuna wielkie gratulacje, zwłaszcza za odwrócenie wyniku dwumeczu z Maccabi Hajfa. Inne drużyny w podobnej sytuacji grają jednak zdecydowanie lepiej. Miejsce w strefie spadkowej, pomimo meczów zaległych jest sporym rozczarowaniem. Dla Wojskowych będzie to doskonała okazja by pierwszy raz od pięciu lat odnieść zwycięstwo przy Limanowskiego. Czy gospodarze odbiją się od końcówki tabeli? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: zwycięstwo Legii

Legioniści przezwyciężyli gorszy okres zwycięstwem w poprzedniej kolejce i można uznać ich za lekkiego faworyta tego starcia. Głównym typem na dzisiejszy wieczór będzie jednak BTTS, ponieważ aż osiem na dziesięć ostatnio rozegranych spotkań Legii kończyło się trafieniami obu drużyn. Defensywa Wojskowych nie stoi na najwyższym poziomie, choć niedawne transfery, takie jak pozyskanie Kamila Piątkowskiego, mogą ten fakt zmienić.

Bazując jednak na obecnej dyspozycji Rakowa, nie spodziewam się, żeby zdobyli więcej niż jedną bramkę. Tak było również w czterech ostatnich spotkaniach gospodarzy. Stąd też proponuję typ na poniżej 1,5 bramki Rakowa. Pomimo powrotu Jonatana Brunesa, coś w ataku Rakowa się zacięło i ciężko stwierdzić czy problem zostanie zażegnany przeciwko takiemu rywalowi jak Legia. Jedną bramkę są jednak w stanie strzelić i powinno im się to udać. Ostatnim typem jest zwycięstwo Legii. Goście są po prostu w lepszej dyspozycji, a atmosfera wokół klubu z Łazienkowskiej jest wyraźnie lepsza. Legia ma też kim straszyć z przodu, nowi zawodnicy komponują się z resztą zespołu, więc powinna wykorzystać słabszy moment rywala.

Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa – Legia Warszawa

BTTS @1.72

Raków poniżej 1,5 bramki @1.62

zwycięstwo Legii @2.93

Czy Legia będzie miała problemy w związku z transferem Muciego? Czytaj na Futbol News!

Raków Częstochowa – Legia Warszawa – zapowiedź meczu

Medaliki nie znajdują się w najlepszej dyspozycji. Po sześciu rozegranych meczach zajmują dopiero 16. pozycję, choć mają do rozegrania jeszcze dwa zaległe spotkania. Ich gra jest nijaka, ciężko idzie im konstruowanie akcji. Sam trener Marek Papszun nie jest zadowolony ze stylu, który prezentuje jego drużyna. Ostatnie dwa spotkania ligowe przyniosły Rakowowi dwie porażki, odpowiednio 0:1 z Górnikiem Zabrze i 0:2 na wyjeździe z Pogonią. Legia wygrała swoje ostatnie spotkanie z Radomiakiem 4:1, jednak znacząco pomogli w tym zawodnicy rywala. Ich gra na wyjeździe nie należy do przekonujących, przegrywając trzy z pięciu ostatnich takich spotkań. Pomimo to, wydają się być zespołem lepiej zorganizowanym.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Raków : Trelowski – Tudor, Svarnas, Arsenić, Racovitan, Silva – Repka, Barath – Ameyaw, Brunes, Pieńko

: Trelowski – Tudor, Svarnas, Arsenić, Racovitan, Silva – Repka, Barath – Ameyaw, Brunes, Pieńko Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Szymański, Elitim – Biczachczjan, Rajović, Krasniqi

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Legia Warszawa

BTTS w ośmiu na dziesięć ostatnich meczów Legii.

Raków w czterech ostatnich meczach u siebie zdobywał maksymalnie jedną bramkę.

Raków przegrał dwa ostatnie mecze ligowe.

fot. Press Focus, Mateusz Sobczak