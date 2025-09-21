Tryb ciemny

Strona Główna / Premier League / Wielki talent Arsenalu napisał historię. Został najmłodszym strzelcem klubu w Premier League

Wielki talent Arsenalu napisał historię. Został najmłodszym strzelcem klubu w Premier League

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 21 września 2025
Bukayo Saka

Przed kilkoma tygodniami utalentowany zawodnik akademii Arsenalu napisał historię. Został drugim najmłodszym piłkarzem z występem w Premier League w dziejach. Teraz również dokonał historycznej rzeczy w Premier League, choć tym razem… tej młodzieżowej. Stał się bowiem najmłodszym strzelcem gola dla „Kanonierów” w dziejach tych rozgrywek.

Wielki talent Arsenalu napisał historię

Pierwszym domowym meczem Arsenalu w tym sezonie Premier League było starcie z beniaminkiem – Leeds United. „Kanonierzy” rozbili na Emirates Stadium zespół Daniela Farke aż 5:0. Wynik tej rywalizacji w ostatnich minutach ustalił Viktor Gyokeres za sprawą rzutu karnego. Wywalczył go zaś nastoletni Max Dowman, który podczas meczu z Leeds zaliczył debiut w seniorskiej drużynie Arsenalu. W jego momencie miał zaledwie 15 lat i 235 dni, co czyni go drugim najmłodszym piłkarzem z występem w Premier League w historii.

Przebija go jedynie jego kolega z Arsenalu – Ethan Nwaneri, który w momencie debiutu w Premier League był jedynie 54 dni młodszy. Jednak w przeciwieństwie do Dowmana Nwaneri nie dostał w debiucie aż półgodzinnej szansy, a jedynie symboliczną minutę, choć Arsenal wówczas także już od początku drugiej połowy prowadził różnicą kilku goli. Dodajmy również, że Dowman stał się zarazem trzecim zawodnikiem, który wystąpił w Premier League przed skończeniem 16 lat. Oprócz duetu z Arsenalu w kwietniu br. dokonał tego jeszcze Jeremy Monga z Leicester.

Dokonał dużej rzeczy dla swojego klubu

Również w przeciwieństwie do Nwaneriego, Dowman na kolejną szansę w seniorskiej drużynie Arsenalu nie musiał czekać blisko 1,5 roku. Już tydzień później rozegrał dziesięć minut na Anfield, a na boisko wszedł, gdy „Kanonierzy” musieli gonić wynik, bo przegrywali 0:1. Na tym jego występy w dorosłym zespole Arsenalu póki co się kończą (mecze z Nottingham i Athletikiem przesiedział na ławce), ale być może za sprawą swojego wyczynu z tego weekendu dostanie szansę w prestiżowym starciu z Manchesterem City, które zamknie 6. kolejkę Premier League.

Urodzony w ostatni dzień 2009 roku Dowman stał się najmłodszym autorem gola dla Arsenalu w historii Premier League 2, czyli angielskiej ekstraklasy do lat 21. Co więcej, dokonał tego w swoim ledwie drugim występie dla zespołu U21, a pierwszym w tym sezonie. Choć jego drużyna na początku drugiej połowy domowego spotkania z Wolverhampton straciła bramkę na 0:2, już niecałe dziesięć minut później strzeliła gola kontaktowego, a po nieco ponad pięciu minutach, właśnie za sprawą Dowmana, doprowadziła do wyrównania.

Można rzec, że dzięki Dowmanowi Arsenal zdobył dwa punkty więcej, bo ostatecznie „Kanonierzy” pokonali Wolves 3:2. Bramka na wagę trzech punktów dla ekipy z północnego Londynu padła w 99. minucie za sprawą trafienia z rzutu karnego. Dowmana jednak w tamtym momencie na boisku już nie było, gdyż niemal dziesięć minut po swoim golu został zmieniony. Ćwierćfinaliści poprzedniej edycji Premier League 2 pierwszy raz od marca br. wygrali drugi mecz z rzędu, a pierwszy raz od lutego br. drugi raz z rzędu wygrali na swoim stadionie.

Dotychczasowym najmłodszym zdobywcą bramki dla „Kanonierów” w Premier League 2 był obecnie wypożyczony z Arsenalu do Brentford Reiss Nelson. Rekord ten był nietykalny aż od lutego 2016 roku. Wówczas Nelson strzelił gola Brighton mając 16 lat i 57 dni. Co ciekawe, w tym meczu bramkę zdobył też Krystian Bielik. Nie był to zresztą jedyny mecz Arsenalu z Brighton w Premier League 2, który napisał historię.

Spotkanie drużyn do lat 21 tych klubów z grudnia ub. roku wyłoniło najmłodszego jak dotąd debiutanta w Premier League 2. Został nim… Max Dowman. Wówczas wychowanek „The Gunners” zbliżał się do swoich 15. urodzin. Podczas meczu z rezerwami „Mew” miał 14 lat i 11 miesięcy. Przebił rekord Jeremy’ego Mongi z Leicester z sierpnia ub. roku, który w dniu starcia z Southampton był 2 miesiące i 6 dni starszy.

Premier LeagueZe świata AngliaarsenalArsenal FCMax DowmanPremier LeaguePremier League 2

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
ŁKS Łódź - Wieczysta Kraków
Wygrana Wieczystej
kurs
2.52
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.