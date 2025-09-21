Wielki talent Arsenalu napisał historię. Został najmłodszym strzelcem klubu w Premier League

Przed kilkoma tygodniami utalentowany zawodnik akademii Arsenalu napisał historię. Został drugim najmłodszym piłkarzem z występem w Premier League w dziejach. Teraz również dokonał historycznej rzeczy w Premier League, choć tym razem… tej młodzieżowej. Stał się bowiem najmłodszym strzelcem gola dla „Kanonierów” w dziejach tych rozgrywek.

Wielki talent Arsenalu napisał historię

Pierwszym domowym meczem Arsenalu w tym sezonie Premier League było starcie z beniaminkiem – Leeds United. „Kanonierzy” rozbili na Emirates Stadium zespół Daniela Farke aż 5:0. Wynik tej rywalizacji w ostatnich minutach ustalił Viktor Gyokeres za sprawą rzutu karnego. Wywalczył go zaś nastoletni Max Dowman, który podczas meczu z Leeds zaliczył debiut w seniorskiej drużynie Arsenalu. W jego momencie miał zaledwie 15 lat i 235 dni, co czyni go drugim najmłodszym piłkarzem z występem w Premier League w historii.

Przebija go jedynie jego kolega z Arsenalu – Ethan Nwaneri, który w momencie debiutu w Premier League był jedynie 54 dni młodszy. Jednak w przeciwieństwie do Dowmana Nwaneri nie dostał w debiucie aż półgodzinnej szansy, a jedynie symboliczną minutę, choć Arsenal wówczas także już od początku drugiej połowy prowadził różnicą kilku goli. Dodajmy również, że Dowman stał się zarazem trzecim zawodnikiem, który wystąpił w Premier League przed skończeniem 16 lat. Oprócz duetu z Arsenalu w kwietniu br. dokonał tego jeszcze Jeremy Monga z Leicester.

Dokonał dużej rzeczy dla swojego klubu

Również w przeciwieństwie do Nwaneriego, Dowman na kolejną szansę w seniorskiej drużynie Arsenalu nie musiał czekać blisko 1,5 roku. Już tydzień później rozegrał dziesięć minut na Anfield, a na boisko wszedł, gdy „Kanonierzy” musieli gonić wynik, bo przegrywali 0:1. Na tym jego występy w dorosłym zespole Arsenalu póki co się kończą (mecze z Nottingham i Athletikiem przesiedział na ławce), ale być może za sprawą swojego wyczynu z tego weekendu dostanie szansę w prestiżowym starciu z Manchesterem City, które zamknie 6. kolejkę Premier League.

Urodzony w ostatni dzień 2009 roku Dowman stał się najmłodszym autorem gola dla Arsenalu w historii Premier League 2, czyli angielskiej ekstraklasy do lat 21. Co więcej, dokonał tego w swoim ledwie drugim występie dla zespołu U21, a pierwszym w tym sezonie. Choć jego drużyna na początku drugiej połowy domowego spotkania z Wolverhampton straciła bramkę na 0:2, już niecałe dziesięć minut później strzeliła gola kontaktowego, a po nieco ponad pięciu minutach, właśnie za sprawą Dowmana, doprowadziła do wyrównania.

Można rzec, że dzięki Dowmanowi Arsenal zdobył dwa punkty więcej, bo ostatecznie „Kanonierzy” pokonali Wolves 3:2. Bramka na wagę trzech punktów dla ekipy z północnego Londynu padła w 99. minucie za sprawą trafienia z rzutu karnego. Dowmana jednak w tamtym momencie na boisku już nie było, gdyż niemal dziesięć minut po swoim golu został zmieniony. Ćwierćfinaliści poprzedniej edycji Premier League 2 pierwszy raz od marca br. wygrali drugi mecz z rzędu, a pierwszy raz od lutego br. drugi raz z rzędu wygrali na swoim stadionie.

Dotychczasowym najmłodszym zdobywcą bramki dla „Kanonierów” w Premier League 2 był obecnie wypożyczony z Arsenalu do Brentford Reiss Nelson. Rekord ten był nietykalny aż od lutego 2016 roku. Wówczas Nelson strzelił gola Brighton mając 16 lat i 57 dni. Co ciekawe, w tym meczu bramkę zdobył też Krystian Bielik. Nie był to zresztą jedyny mecz Arsenalu z Brighton w Premier League 2, który napisał historię.

Spotkanie drużyn do lat 21 tych klubów z grudnia ub. roku wyłoniło najmłodszego jak dotąd debiutanta w Premier League 2. Został nim… Max Dowman. Wówczas wychowanek „The Gunners” zbliżał się do swoich 15. urodzin. Podczas meczu z rezerwami „Mew” miał 14 lat i 11 miesięcy. Przebił rekord Jeremy’ego Mongi z Leicester z sierpnia ub. roku, który w dniu starcia z Southampton był 2 miesiące i 6 dni starszy.