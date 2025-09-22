Starcie kibiców przed meczem Serie A i to wcale nie w Rzymie

Gdy w ostatnich latach słyszymy o burdach przed meczami Serie A, głównie chodzi o derby Rzymu, które stawiają całą okolicę stadionu na nogi. Tym razem mowa jednak o meczu, który nie był jakimś hitem kolejki, ale całkiem lokalną rywalizacją, jeśli chodzi o dystans na mapie między obydwiema drużynami. Przez kilka minut ultrasi Cremonese i Parmy rywalizowali ze sobą w starciach ulicznych, ale policja skutecznie powstrzymała dalsze konsekwencje walk.

Burdy kibicowskie przed meczem Serie A

Na Zachodzie sobie poradzili. Znacie to powiedzenie? Przed Stadio Giovanni Zini doszło do starć pomiędzy ultrasami Cremonese i Parmy. Uczestniczyło w nich około 50 osób. Niektórzy z uczestników ponieśli obrażenia, a także uszkodzono kilka samochodów nieopodal areny zmagań czwartej kolejki Serie A. Według „SportParma” nie jest znana przyczyna bójki pomiędzy ultrasami, ale walki potrwały kilka minut.

Cała akcja działa się na ponad dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Policja potraktowała walczących gazem łzawiącym, uniemożliwiając kontynuacje dalszych scen przemocy. Samo spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, co oznacza, że Cremonese w roli beniaminka nie przegrało jeszcze żadnego spotkania, a Parma… ani jednego nie wygrała. Na stadionie aż 2370 kibiców było z Parmy, co oznacza rekord liczby wyjazdowiczów w erze pocovidowej.

Parmeńczycy latem zatrudnili najmłodszego trenera w historii Serie A – 29-letniego Carlosa Cuestę. Do niedawna był on asystentem Mikela Artety w Arsenalu. Kibice w Cremonie nie zobaczyli także po raz pierwszy u siebie Jamie’ego Vardy’ego z uwagi na uraz odniesiony po jego pierwszym epizodzie z ławki dla nowego klubu, który zagrał w Weronie. Legenda Premier League wypadła z gry na miesiąc.

Zgody i kosy w futbolu

Temat „zgód” i „kos” w futbolu jest niekończącą się historią. Doskonale znamy z polskiego podwórka przykład Pogoni Szczecin, która była długoletnią zgodą Legii Warszawa. W ostatnim czasie widać jednak, że ultrasi „Dumy Pomorza” nawiązali przyjaźń z duetem Wisła Kraków i Ruch Chorzów. Został nawet zaplanowany specjalny sparing pomiędzy tymi ekipami. W ostatnich latach nastąpił też koniec „zgody” Lechia – Wisła Kraków, a przyjaźń ta trwała kilkadziesiąt lat.

Cremonese, które powróciło po dwóch latach do Serie A to zgodowicz Reggiany od ponad 40 lat. Wbrew pozorom jednak, Reggiana i Parma jako miasta najbardziej znane z tego, że tworzą parmezan (w końcu Parmigiano Reggiano)… piłkarsko są wrogami. Stąd też zapewne doszło do starć, choć nie można przemocy usprawiedliwiać w żaden sposób. Z racji tego, że Cremonę i Parmę dzieli około 50 kilometrów, naturalnym jest więc, że jest to jedna z istotniejszych rywalizacji pod kątem kibicowskim. Trudno to jednak nazwać derbami jak w przypadku Reggiany i Parmy.

