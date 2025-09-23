Tryb ciemny

Wisła Płock straciła ważnego zawodnika. W tym roku już go nie zobaczymy

Napisane przez Braian Wilma, 23 września 2025
Wisła Płock jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń początku sezonu PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Misiury przegrali do tej pory zaledwie dwa spotkania, natomiast przez kilka kolejek utrzymywali się na pozycji lidera tabeli, pokonując mocnych przeciwników. Teraz klub poinformował o kontuzji zawodnika, który miał w tym duży udział. Niestety dla kibiców „Nafciarzy”, uraz wykluczył go do końca rundy jesiennej.

Beniaminek na medal?

Wisła w poprzednim sezonie wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy przez baraże, w których pokonała Polonię Warszawa i Miedź Legnica. Latem do drużyny dołączyło kilku ciekawych zawodników na czele z doświadczonym Marcinem Kamińskim, który wrócił do Polski po kilkuletnim pobycie w Niemczech, a także Wiktorem Nowakiem – zawodnikiem Górnika Zabrze, który został wypożyczony na sezon 2025/26, a w przeszłości współpracował już z trenerem Misiurą w Zniczu Pruszków. Jego dobrą postawę w ostatnich tygodniach zauważył Jerzy Brzęczek, który powołał go do reprezentacji Polski U-21.

Beniaminek od początku sezonu prezentował się z bardzo dobrej strony i pozostawał ostatnią niepokonaną ekipą w stawce, po drodze pokonując takie drużyny, jak Korona Kielce, Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Legia Warszawa i Zagłębie Lubin. Zremisował jeszcze z Widzewem Łódź, natomiast dwa ostatnie spotkania to dwie porażki odniesione w starciach z Arką Gdynia i Jagiellonią Białystok. Ostatni przegrany mecz spowodował utratę fotelu lidera na rzecz Górnika Zabrze. Niewiele osób obserwujących polską piłkę spodziewało się jednak, że na tym etapie Wisła będzie tak wysoko i należy to docenić.

Kontuzja ważnego zawodnika

Duży udział w sukcesach drużyny miał Łukasz Sekulski. Kapitan „Nafciarzy” strzelił cztery gole i zaliczył asystę, natomiast od kilku tygodni pozostaje kontuzjowany. Nie jest to jednak jedyny ofensywny zawodnik, któremu w ostatnim czasie przytrafił się uraz. Klub poinformował bowiem, że w trakcie meczu z Jagiellonią Białystok Jorge Jimenez doznał złamania V kości śródstopia. Jego przerwa ma potrwać około 10 tygodni, co oznacza, że runda jesienna PKO BP Ekstraklasy już się dla niego zakończyła.

– W okolicach 70. minuty spotkania z Jagiellonią nasz 26-letni hiszpański pomocnik potrzebował pomocy medycznej, ponieważ nie był w stanie kontynuować gry. Niestety kontuzja okazała się na tyle poważna, że był zmuszony przedwcześnie opuścić boisko, a przeprowadzone badania medyczne wykazały złamanie V kości śródstopia, co według wstępnych prognoz wiąże się z około 10-tygodniową absencją, dlatego też w rundzie jesiennej nie zobaczymy już Jime na boisku – brzmi komunikat Wisły Płock.

Jimenez zagrał w tym sezonie we wszystkich meczach „Nafciarzy”, sześć razy wychodząc w podstawowym składzie. Strzelił gola w starciu z Zagłębiem Lubin, a także zaliczył dwie ważne asysty w meczach z Widzewem Łódź (1:1) i Legią Warszawa (1:0). Hiszpan jest jednym z architektów awansu Wisły do PKO BP Ekstraklasy – w poprzednim sezonie Betclic 1. Ligi strzelił 12 goli, do których dołożył cztery asysty. Po jednym trafieniu i asyście zanotował w finale baraży o awans do elity, w którym podopieczni Mariusza Misiury pokonali Miedź Legnica 2:0.

