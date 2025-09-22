Ousmane Dembele zdobywcą Złotej Piłki! Szósty francuski piłkarz z tą nagrodą
Choć pojawiały się plotki, że Złota Piłka trafi w ręce Lamine’a Yamala, ostatecznie sensacji nie było. To Ousmane Dembele został wybrany najlepszym piłkarzem świata za poprzedni sezon. Skrzydłowy Paris Saint-Germain to szósty francuski piłkarz, który otrzymał tę nagrodę.
Wystrzał formy Ousmane Dembele
Równo rok temu wydawać się mogło, że Ousmane Dembele zdobywcą Złotej Piłki może zostać jedynie w grze komputerowej. W końcu jeszcze na przełomie września i października nie zabrano go na mecz Ligi Mistrzów z Arsenalem i bynajmniej nie przez kwestie zdrowotne. Kiedy jednak kluby te siedem miesięcy później ponownie spotkały się na Emirates, to on już w 4. minucie otworzył wynik półfinałowej rywalizacji z „Kanonierami”. W rewanżu zaś już dwie minuty po wejściu z ławki zanotował asystę przy golu de facto pieczętującym awans PSG do finału.
W samym finale zaś, w którym „Les Parisiens” rozbili w Monachium Inter Mediolan 5:0, zaliczył dwie asysty. Była to jego 14. i 15. asysta w tamtym sezonie, czym ustanowił swój najlepszy wynik w karierze. Kampania 2024/25 była również jego pierwszą w seniorskiej futbolu, w której strzelił kilkadziesiąt goli. Do tamtej pory jego najlepszym wynikiem było 14 bramek w sezonie 2018/19 jako zawodnik FC Barcelony. Teraz zaś trafień zanotował aż 35, z czego 25 na krajowym podwórku, a 21 w Ligue 1, co dało mu koronę króla strzelców tych rozgrywek.
Efektem zdobycie Złotej Piłki
Rozgrywki ligowe wygrał piąty raz w karierze, z czego po raz trzeci jako zawodnik PSG. Piąty raz w seniorskim futbolu wygrał także krajowy puchar, a w koszulce „Les Parisiens” dokonał tego po raz drugi. Przede wszystkim jednak pierwszy raz w życiu sięgnął po Ligę Mistrzów i to on odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Był zarówno najlepszym strzelcem, jak i asystentem paryżan w tych rozgrywkach. Zaliczył sześć asyst, z czego pięć w fazie pucharowej. Nie byłoby ich, gdyby nie jego hat-trick w Stuttgarcie, który miał bezpośredni wpływ na awans PSG.
Był to wówczas piąty występ Dembele w 2025 roku i piąty, w którym min. raz trafił do siatki. Ta już i tak imponująca seria przeciągnęła się do ośmiu meczów. W tym czasie zdobył aż 15 bramek, czyli tyle samo, co w następnych 33 występach. Choć jego średnia goli na mecz od czasu wystrzału z początku 2025 roku zmalała ze średnio 1,88 do 0,46, to nie zmieniło to statusu Francuza w kontekście sięgnięcia po Złotą Piłką. Wychowanek Rennes cały czas był głównym faworytem do jej zdobycia i mimo plotek o wygranej Yamala to w ręce 28-latka trafiła ta nagroda.
Dembele został szóstym francuskim piłkarzem, który otrzymał Złotą Piłkę, dzięki czemu żaden inny kraj nie ma tylu laureatów w tej nagrodzie. Był to zarazem ósmym triumf francuskiego zawodnika w tym plebiscycie, przez co kraj ten pod względem liczby wygranych zrównał się z Argentyną. Spośród rodaków Dembele Złotą Piłkę wygrywali jeszcze Karim Benzema, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Raymond Kopa. Jednak tylko Papin zgarnął ją jako zawodnik obecnie występujący we francuskiej ekstraklasie.
Francuscy zdobywcy Złotej Piłki:
- 2025 – Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
- 2022 – Karim Benzema (Real Madryt)
- 1998 – Zinedine Zidane (Juventus)
- 1991 – Jean-Pierre Papin (Olympique Marsylia)
- 1983, 1984, 1985 – Michel Platini (Juventus)
- 1958 – Raymond Kopa (Real Madryt)
