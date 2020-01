Ważna decyzja Sane. Niemiec coraz bliżej transferu?

Przenosiny Leroya Sane do Bayernu Monachium podczas styczniowego okienka transferowego są raczej wykluczone. Powodem jest oczywiście kontuzja Niemca, która wyklucza go z gry jeszcze na jakiś czas. Mimo to 24-latek aktywnie działa, aby latem transakcja przebiegła pomyślnie.

Do tej pory nad interesami skrzydłowego piecze trzymała agencja DB Venture Limited, prowadzona między innymi przez Davida Beckhama. Sane postanowił jednak dokonać zmiany na LIAN Sports. Niemieckie media są przekonane, że taki ruch nie jest dziełem przypadku. Nowa agencja ma za zadanie dokonać bowiem przenosin zawodnika do Monachium.

Firma prowadzona przez Nikole Damjanaca ma pod swoimi skrzydłami kilku zawodników najwyższej klasy, takich jak Kalidou Koulibaly, Miralem Pjanic, czy Luka Jovic. Dodatkowo swoje usługi powierzył im Jerome Boateng, obecnie występujący w Bayernie Monachium.

Hasan Salihamidzic, dyrektor sportowy Bayernu, został poinformowany o zmianie agencji i podobno nadal pracuje nad transferem. Podczas ubiegłego lata oba kluby nie potrafiły głównie się dogadać w sprawie kwoty odstępnego. Podczas kolejnego okienka Manchester City będzie zmuszony zażądać mniejsza opłatę ze względu na kończący się kontrakt zawodnika już w 2021 roku. Czy to pozwoli aktualnemu mistrzowi Niemiec w końcu dokonać tego transferu?