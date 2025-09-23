Zmarł były piłkarz Pogoni Szczecin. Miał 45 lat

Pogoń Szczecin obecnie budowana jest przez Alexa Haditaghiego, który inwestuje swoje pieniądze i zaczyna wdrażać swoje pomysły, jednak już wcześniej klub był prowadzony przez innego szalonego właściciela. Był nim Antoni Ptak, który stworzył projekt „brazylijskiej Pogoni”. Zakładał on ściąganie do Szczecina wielu piłkarzy z kraju Ameryki Południowej. Niestety, jeden z bramkarzy, który był transferem tego działacza i miał okazję zagrać dla „Portowców”, niedawno zmarł.

Były piłkarz Pogoni nie żyje

Na początku obecnego stulecia Pogoń w wyniku problemów spowodowanych przez tureckiego właściciela, Sabriego Bekdasa, została przejęta przez doskonale znanego w piłkarskim środowisku przedsiębiorcę, Antoniego Ptaka. Miał on niecodzienne pomysły. Choćby piłkarze trenowali w ośrodku oddalonym od Szczecina o pół tysiąca kilometrów, a do miasta przyjeżdżali tylko na rozgrywanie meczów. Innym wcielonym w życie rozwiązaniem było ściąganie do Pogoni wielu zawodników z Brazylii. Jak mówił Ptak, „Pogoń będzie brazylijska albo żadna”. Za transfery piłkarzy z kraju Ronaldo Nazario, Ronaldinho czy Kaki odpowiadał syn biznesmena i prezes klubu, Dawid Ptak.

Jednym z graczy, którzy na tej zasadzie trafili do Polski był Anderson Soares da Silva, znany jako „Neneca”. Bramkarz wielkiej kariery nad Wisłą nie zrobił. Wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach i niedługo później zdecydował się na powrót do ojczyzny, gdzie kontynuował karierę. Ostatnie lata spędził aktywnie działając przy futbolu, szczególnie tym młodzieżowym. W trakcie właśnie jednego z meczów juniorów „Neneca” dostał ataku serca. Został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano tętniaka tętnicy aortalnej. Brazylijczyk od razu został poddany operacji, jednak jego stan był na tyle poważny, że nie udało się go uratować. Zmarł w wieku 45 lat.

– Esporte Clube Santo André składa głęboki wyraz żalu z powodu śmierci Andersona Soaresa da Silvy, „Neneki”, który odszedł w poniedziałek, 22 września, w wieku 45 lat, w Rondonópolis. Idol Ramalhão, Neneca rozegrał w naszych barwach ponad 180 oficjalnych spotkań, będąc kluczową postacią w zdobyciu tytułu mistrzowskiego w Série A2 w 2008 roku – czytamy w komunikacie EC Santo Andre.

– Zarówno na boisku, jak i poza nim, budował karierę naznaczoną oddaniem, profesjonalizmem i miłością do piłki nożnej. Obecnie pełnił funkcję dyrektora sportowego w União Esporte Clube. Odszedł od nas przedwcześnie, ale jego historia na zawsze pozostanie w pamięci i sercach rodziny. Esporte Clube Santo André solidaryzuje się z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z pracy w tym momencie bólu, życząc wszystkim siły i pocieszenia. Spoczywaj w pokoju, Neneca – dodał klub ze stanu Sao Paulo.

– Neneca zapisał swoją historię zarówno na boisku, jak i poza nim, pozostawiając wspomnienia oddania sportowi oraz przyjaźni ze wszystkimi, którzy mieli okazję z nim obcować Jego przedwczesne odejście pogrąża w żałobie serca rodziny, przyjaciół i całej społeczności sportowej Rondonópolis – napisał Claudio Ferreira, burmistrz miasta Rondonopolis, z którego ,,Neneka” pochodził.