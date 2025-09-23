Ojciec Yamala zły po gali Złotej Piłki! „Krzywda moralna wyrządzona człowiekowi”

Ousmane Dembele pokonał Lamine’a Yamala i to on ostatecznie zgarnął Złotą Piłkę podczas uroczystej gali plebiscytu „France Football”. Oczywiście, przy takich wyborach zawsze pojawiają się głosy wątpliwości w słuszność wyniku, natomiast Mounir Nasraoui – ojciec skrzydłowego FC Barcelony, ewidentnie dał się ponieść emocjom. Po zakończonej gali mocno skrytykował rezultat i chyba trochę przesadził.

Ojciec Yamala nie wytrzymał?

Mimo iż z roku na rok prestiż plebiscytu Złotej Piłki organizowany przez „France Football” spada, to nadal przyciąga duże zainteresowanie na całym świecie. Zawsze na sam koniec pojawiają się pytania, czy aby na pewno zwycięzca zasłużył na tę nagrodę. W 2025 roku najlepszym piłkarzem został uznany Ousmane Dembele. Zdecydowany lider Paris Saint-Germain miał za sobą świetny okres i śmiało można powiedzieć, iż zdecydowanie bardziej zasłużył na zwycięstwo niż Lamine Yamal. Opinia mediów, obserwatorów i fanów raczej była zgodna – szczególnie kiedy już przyszło wybierać pomiędzy tą dwójką.

Komentarze co do słuszności wyboru oczywiście były standardową częścią po gali, natomiast nikt nie spodziewał się, iż tata Lamine’a Yamala będzie w stanie aż tak mocno zareagować. Na samym początku przechodząc czerwonym dywanem, rzucił jedno hasło, iż następny rok będzie ich. Jednak było to dość naturalne, miało nawet pozytywny wydźwięk. Natomiast najważniejsze słowa wypowiedział nieco później, kiedy został poproszony o komentarz w hiszpańskim „El Chiringuito TV”.

Mounir Nasraoui odleciał?

Tak jak wspomniano, komentarze po decyzji były czymś naturalnym. Jednak trudno było się doszukać większych pretensji o zwycięzcę, szczególnie w zestawieniu Dembele z Yamalem. Od samego początku wydawało się, że to raczej on zgarnie Złotą Piłkę. Więcej komentarzy pojawiało się w temacie miejsca Raphinhii, czy też braku obecności w top 10 Pedriego. Natomiast ojciec Lamine’a Yamala kompletnie nie zgodził się z wynikami głosowania i ostrych słowach skomentował to wszystko dla wspomnianego programu:

Myślę, że to największa… nie kradzież, nie powiem tego, ale największa krzywda moralna wyrządzona człowiekowi. Ponieważ uważam, że Lamine jest zdecydowanie najlepszym piłkarzem na świecie, z ogromną przewagą. Nie dlatego, że jest moim synem, ale dlatego, że jest najlepszym piłkarzem na świecie.

Młoda gwiazda „Blaugrany” zgarnęła jedną nagrodę podczas gali – dla najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Słowa ojca wywołały burzę w mediach, nie tylko hiszpańskich, ponieważ trudno znaleźć w nich uzasadnienie. Szczególnie, iż następnie dodał jeszcze, że „nie sądzi, aby [jego syn] miał rywali. Coś tu po prostu jest nie tak.” Mimo wszystko obecność Yamala w czołówce plebiscytu jest zwiastunem tego, iż w najbliższych latach może on pobić rekord Ronaldo Nazario, jako najmłodszego zdobywcy Złotej Piłki. Brazylijczyk nagrodę te zgarnął jako 21-latek. Jednak bez wątpienia komentarze tego typu ze strony swego ojca nie są zbyt pomocne.

