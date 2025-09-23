Cezary Kulesza zabrał głos w sprawie pomyłek sędziowskich. „To jest dla mnie niewytłumaczalne”

W ostatnich tygodniach bardzo głośno jest wokół Ekstraklasy z różnych powodów. Jednym z nich są pomyłki sędziowskie, które już od dłuższego czasu w praktycznie każdy weekend mają miejsce na polskich boiskach. Tą kwestię w jednym z wywiadów skomentował prezes PZPN-u, Cezary Kulesza. Zdradził także, kiedy można spodziewać się odwlekanego wyboru nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Kulesza odniósł się do błędów sędziów

Sezon w Ekstraklasie dopiero na dobre się rozkręca, a już byliśmy świadkami wielu błędów sędziowskich, które nie raz mogły wypaczyć końcowy wynik meczu. Jednym z takich przykładów był rzut karny w meczu Widzewa Łódź z Wisłą Płock. Sfaulowany został Mariusz Fornalczyk, jednak arbiter po podejściu do monitora VAR nie wskazał na wapno. Podobnie było w niedawnym starciu Legii Warszawa z Radomiakiem. Romario Baro został potraktowany stemplem przez Rubena Vinagre’a, ale Szymon Marciniak nawet nie sprawdził tej sytuacji przy monitorze, tylko bez zawahania podtrzymał swoją błędną decyzję z boiska.

Z kolei w ostatnim tygodniu miała miejsce zgoła odmienna sytuacja w meczu w Częstochowie pomiędzy Rakowem a warszawską Legią. We własnym polu karnym ręką zagrał Petar Stojanović, jednak według wielu wcześniej powinno zostać odgwizdanie przewinienia Frana Tudora lub w późniejszej fazie akcji Zorana Arsenicia. Kontrowersji było o wiele więcej, więc głos w tej sprawie zabrał prezes PZPN-u, Cezary Kulesza, który w wywiadzie dla TVP Sport odniósł się do najważniejszych kwestii, w tym do wyboru nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów.

– Czego oczekiwałbym od przewodniczącego? Przede wszystkim oczekiwałbym tego: nie bójmy się powiedzieć, nie bójmy się ukarać. Oczekiwałbym odwagi i zdecydowania w sytuacjach, kiedy należy wyciągnąć pewne konsekwencje. Obojętnie, o jakiego arbitra chodzi, czy jest to ktoś doświadczony, czy młodszy stażem. Jeżeli w wyniku ewidentnej pomyłki sędziego jakiś klub traci punkty, to musi dany sędzia ponieść konsekwencje. Tak to funkcjonuje w każdym zawodzie. To nic nadzwyczajnego.

– Konsekwencją może być np. odsunięcie od kilku meczów. To powinno być robione zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba, bo jeżeli tego nie będzie, trudno będzie o skuteczne eliminowanie błędów. Oczywiście ludzkie oko jest omylne, a sędzia to też tylko człowiek, zawsze może zdarzyć się sędziemu jakaś pomyłka, ale w istotnych sprawach, jeżeli na przykład myli się VAR, to jest dla mnie niewytłumaczalne.

– Słyszałem komentarze, że sędziowie VAR mają słabe monitory, co jest nieprawdą. Monitory są wymienione, wszystkie lub w większości są nowe, więc sędziowie wideo mają taki sam obraz jak widz oglądający mecze w telewizji. To jest dokładnie jeden do jednego. Tu nie ma żadnych różnic w jakości obrazu i to naprawdę wystarczy do podjęcia właściwej decyzji – zdementował medialne plotki Kulesza.

Kulesza przekazał też najnowsze informacje w sprawie prac nad centralną siedzibą VAR-u w Warszawie:

– Pracujemy nad centralnym VAR-em. To chcemy zrealizować naprawdę niedługo. Centrum VAR zbudujemy w naszej starej-nowej, bo niedawno kupionej, siedzibie w budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Mamy tam odpowiednie pomieszczenia, ale część wozów VAR sobie zostawimy, bo też mogą być potrzebne. Gdyby cokolwiek się działo, to taki wóz VAR-owy będziemy mogli wysłać w trasę. Kluby będą musiały mieć odpowiednie przepływy światłowodowe, które będą umożliwiały odpowiednią komunikację sędziego pracującego na boisku gdzieś w Polsce z sędzią wideo pracującym w centrum VAR w siedzibie PZPN.

Kiedy wybór nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów?

Od ponad dwóch miesięcy trwa proces wyboru nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów. Tomasz Mikulski tą funkcję przestał pełnić wraz z końcem czerwca i od tego czasu pełniącym obowiązki jest Marcin Szulc. Mimo zgłoszenia kandydatów i kilku możliwości podjęcia decyzji na poprzednich zarządach PZPN-u, ta wciąż nie zapadła. Kulesza przekazał, kiedy najprawdopodobniej wybrany zostanie nowy szef sędziów.

– Jeżeli jakiś sędzia mówi, że jego interpretacja sytuacji zależy od tego, u kogo może zabłysnąć, to ja chciałbym bardzo poznać nazwisko takiego sędziego, bo to brzmi absurdalnie. Przypominam, że mamy osobę, która pełni obowiązki przewodniczącego Kolegium Sędziów. Jest nim pan Marcin Szulc, więc ten organ działa i nie ma mowy o bezkrólewiu.

– Wspólnie wybraliśmy procedurę wyboru przewodniczącego, która zapewnia przedstawicielom Ekstraklasy SA i wybranym członkom zarządu PZPN możliwość udziału w rozmowach z kandydatami na przewodniczącego Kolegium Sędziów. Takie rozmowy z kandydatami już się odbyły. Czekam na raport podsumowujący te przesłuchania i na najbliższym posiedzeniu zarządu dokonamy wyboru nowego przewodniczącego. Najbliższy zarząd mamy zaplanowany na 15 października – zdradził Kulesza.

fot. PressFocus