Atletico z wielką zmianą przyszłego lata. Będą duże przemeblowania?

W Atletico Madryt wśród osób głównodowodzących od lat niewiele się zmieniło, wyłączając tutaj zmianę Andrei Berty na Carlosa Bucero, który niegdyś pomagał dopiąć transfer Jerzego Dudka do Realu Madryt. Tym razem, za nieco ponad pół roku ma dojść do kluczowej dla klubu zmiany. Chodzi o właściciela pakietu większościowego akcji. Plotki sugerują, że możemy spodziewać się bardzo wielu zmian w funkcjonowaniu ATM.

Atletico i Apollo – lato 2026 zapowiada się ekscytująco

Apollo Global Management jest coraz bliżej nabycia pakietu większościowego udziałów w Atletico Madryt. W wyniku tej decyzji, obecni inwestorzy mają opuścić pokład – mowa o Ares Management. Następujące informacje przekazał zajmujący się ligą hiszpańską Dermot Cerrigan z „The Athletic”. Giganci z Wall Street mieliby przejąć klub z Madrytu latem 2026 roku. Przynajmniej na jakiś czas, CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin oraz prezes Enrique Cerezo pozostaliby na swoich stanowiskach – o ile Apollo Global nie dokona wcześniejszych roszad także w tym obszarze.

Dotychczasowym właścicielem klubu jest holding Atletico HoldCo – to posiadacz dwóch trzecich udziałów. W Atletico HoldCo 47% udziałów ma Gil Marin, Cerezo 15%, a Ares Management kolejne 34%. Apollo jest w negocjacjach, aby przejąć wszelkie udziały Aresa, a także część od Gila Marina i Cerezo. Stawiałoby to Apollo Management jako zdecydowanego większościowego udziałowca. Koszt udziałów miałby wynosić Amerykanów 2,2 miliarda euro.

Pozostałe udziały posiada właściciel Quantum Pacific Group, Idan Ofer. Izraelczyk w swoim portfolio posiada nie tylko 32% udziałów w Atletico, ale także udziały większościowe w Famalicao (dokładnie 85%, ekstraklasa portugalska). Nie wiadomo jednak, czy Apollo planuje odkupić udziały także od niego.

Rekiny biznesu z Wall Street to firma powstała w 1990 roku. Dziś zarządzają fortuną firma warta jest 750 miliardów dolarów. To 28. największa tego typu firma jaka obecnie istnieje. W futbolu nie są oni nikim anonimowym. Współtwórca Apollo to dzisiejszy inwestor w Crystal Palace (Josh Harris), a sama firma udzieliła pożyczki Nottingham Forest w wysokości 80 milionów funtów.

Pierwsze plotki mówią, że Gil Marin oraz Cerezo mają zostać w swoich rolach minimum do lata 2028, bowiem wtedy ma sfinalizować się cały proces przejęcia klubu. Pierwszy z panów miałby otrzymać za swoje udziały ok. 600-700 milionów euro – Cerezo z kolei 200 milionów.

Zajmujący się Atletico dziennikarz David Vinuesa Malbac z portalu „Libertad Digital” opisał szczegółowo proces, do którego dojdzie w najbliższych miesiącach w klubie.

– Amerykański fundusz inwestycyjny planuje ogłosić zakup Atletico w 2026 roku. Wszystko jest właściwie ustalone. Przystąpienie transakcji nastąpiło wcześniej. Jest ona finalizowana w oczekiwaniu na ogłoszenie. Umowa według obu stron jest przesądzona, zarówno według Atletico, jak i Apollo. Jak w przypadku każdej umowy tej rangi, istnieje szereg umów, które muszą zostać sfinalizowane.

– Umowa jest na stole, potrzeba ją tylko sfinalizować. To rzeczywistość, nie możliwość. Klub zmieni się diametralnie. Jeśli będzie to zależało tylko od jednej ze stron, Cerezo, Gil Marin a nawet Simeone opuszczą klub w 2026 roku. Ma to być całkowita restrukturyzacja. Wiedzą o tym kluczowi gracze oraz amerykański fundusz. Jedyne, co mogłoby to zmienić, to zmiana władzy w 2027 roku. Umowa ma być ogłoszona po sezonie. Nie ma pośpiechu, powtarzam. Jest to na drodze już od kilku miesięcy.

Atletico szuka mistrzostwa

Atletico po raz ostatni wygrało ligę w 2021 roku, gdy w ataku grał Luis Suarez. Teraz klub przeżywa minikryzys, bowiem po pięciu kolejkach „Los Colchoneros” zgarnęli jedynie sześć oczek. Piłkarze Atletico wygrali tylko jeden mecz! A przecież w klubie dokonano naprawdę dużych transferów, chcąc rzucić wyzwanie FC Barcelonie i Realowi Madryt… Na razie jest beznadziejnie. Dwa punkty po dwóch kolejkach to z kolei najgorszy start sezonu w erze Diego Simeone. Nie wiadomo czy pozostanie on w roli trenera, gdy przybędzie Apollo Global.

Trzeba jednak pamiętać, że ostatnie 12 sezonów to ciągle trwająca (z rzędu!) seria z awansem do głównej fazy Ligi Mistrzów.